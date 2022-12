Nokia G50 sai Android 13 -päivityksen Suomessa

Näille Nokia-puhelimille Android 13 on jo julkaistu

Android 13 -versio julkaistiin Googlen toimesta elokuussa , jonka jälkeen kyseinen versio on alkanut ilmestymään eri valmistajien eri puhelinmalleille.Etenkin Samsungin toimista päivitystä on saatu puskettua jo useille malleille , ja muut valmistajat seuraavat hiljalleen perässä.7.12.2022 Nokia-puhelimista vastaava suomalainen HDM Global on tuonut päivityksen kahdelle ensimmäiselle mallille, jotka ovat Nokia X20 ja Nokia X10. Päivitys on julkaistu näille malleille muun muassa Suomessa.19.12.2022 kaksi muuta Nokia-puhelinta saivat päivityksen. Kyseessä ovat Nokia G50 ja Nokia XR20. Ensimmäiselle päivitys julkaistiin muun muassa Suomessa , kun taas nokiapoweruser.com -sivuston mukaan Nokia XR20:lle jakelu on aloitettu Intiassa ja Egyptissä.Android 13 -päivitys tuo mukanaan muun muassa parannusta tietoturvaa ja yksityisyyteen, luvat ilmoituksille, lisää vaihtoehtoja Material You -väriteemaan ja sovelluskohtaisen kielen valitsemisen sovelluksille.

Näille malleille päivitys on tulossa

Tarkempia tietoja Nokia-puhelimien päivitysten aikataulusta näkee Android Update Trackerin sivuilta Puhelinvertailulla on myös oma lista, josta näkee kaikkien valmistajien mallit, joille Android 13 -päivitys on julkaistu tai sellainen on luvassa