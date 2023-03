Google Pixel -laitteiden saatavuus paranee Suomessa - Gigantti toi Pixel 7 -puhelimet myyntiin

ei mobiililaitteitaan toistaiseksi virallisesti myy Suomessa, mutta erilaisia Pixel-laitteita kuitenkin saa ostettua muutamien jälleenmyyjien kautta. Viimeisin lisäys nähdään Gigantilla, joka on tuonut Pixel 7 -puhelimet myyntiin.Gigantti aloitti Pixel 7 -laitteiden myynnin 3. maaliskuuta. Myynti aloitettiin heti kampanjalla, joka on voimassa 5.3. asti.Kampanjan aikana laitteita saa edullisemmalla hinnalla. Hinnoista on otettu jopa 200 euroa pois.128 gigatavun tallennustilalla varustettu Pixel 7 maksaa aluksi 599 euroa , kun normaalihinnaksi on merkitty 749 euroa. 256 gigatavun mallin hinta on 699 euroa Pixel 7 Pron 128 gigatavun malli maksaa 799 euroa , kun taas 256 gigatavun versio maksaa satasen enemmän eli 899 euroa

Pixel 7 :ssa on 6,3-tuumainen Full HD+ OLED -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella ja 4355 mAh akku, kun suuremmassa Pixel 7 Pro -mallissa on 6,7-tuumainen QHD+ OLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella ja kookkaampi 5000 mAh akku.Pro-malli tarjoaa monipuolisemmat kamerat, sillä takana on 50 megapikselin pääkamera, 48 megapikselin telekamera ja 12 megapikselin ultralaajakulma. Tavallisessa mallissa ei ole telekameraa. Suorituskyvystä kummassakin vastaa Google Tensor G2 -piiri.Gigantti huomauttaa puhelimien kuvauksessa, että Google Pixel-puhelimet eivät toistaiseksi tue 5G-yhteyksiä ja VoLTE-ominaisuutta suomalaisten operaattoreiden verkoissa. Näin ollen käyttäjät joutuvat tyytymään 4G-verkkoon.Ennen Gigantti Pixel 7 -laitteet tulivat myyntiin Verkkokauppa.comille , joka hiljattain toi myyntiin Google laitteiden osalta myös Pixel Watch -älykellon Pixel 7 -puhelimien lisäksi Gigantilta löytyy myös Pixel 6a -älypuhelin, joka on parhaillaan alennuksessa