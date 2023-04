Kolme Xiaomin Redmi Note 12 -sarjan puhelinta tulee myyntiin Suomessa

tuo Redmi Note 12 -sarjan Redmi Note 12 Pro 5G-, Redmi Note 12 5G- ja Redmi Note 12-puhelimet myyntiin Suomessa 17.4. alkaen.Kolmikon paras vaihtoehto eli Redmi Note 12 Pro 5G maksaa 369 euroa. Sen värivaihtoehdot ovat Midnight Black, Polar White ja Sky Blue. Redmi Note 12 5G maksaa 299 euroa. Värivaihtoehdot ovat Onyx Gray, Forest Green ja Ice Blue. Redmi Note 12 puolestaan maksaa 249 euroa, ja se tulee saataville väreissä Onyx Gray, Mint Green ja Ice Blue.Jälleenmyyjiä ovat DNA, Elisa, Euronics, Gigantti, Power, Telia ja Veikon Kone.Ajalla 17.-30.4.2023 minkä tahansa Redmi Note 12 -sarjan mallin ostanut saa Redmi Buds 3 Pro -kuulokkeet kaupan päälle. Tarjoukseen kuuluvat tuotteet voi lunastaa osoitteesta xiaomisuomi.fi

Redmi Note 12 Pro 5G:ssä on muun muassa 6,6-tuumainen AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella, MediaTek Dimensity 1080 -piiri, 6 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa, 5000 mAh akku 67 watin latauksella ja IMX766-kenno OIS:llä.Redmi Note 12 5G ja Redmi Note 12 ovat lähes samanlaisia, mutta eroavat piirin osalta. 5G-mallissa on Snapdragon 4 Gen 1 ja 4G-versiossa on Snapdragon 685.Kummassakin on 120 hertsin AMOLED-näyttö, 5000 mAh akku 33 watin latauksella, 48 megapikselin pääkamera, 4 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa.Puhelimien lisäksi Xiaomi on tuonut viime aikoina saataville puettavia laitteita. Myyntiin on tullut Xiaomi Watch S1 Pro Redmi Watch 3 ja Redmi Band 2