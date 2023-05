Samsungin tulevassa Galaxy Watch 6 Classic -kellossa on kiertyvä kehä

Vuotaja Steve Hemmerstoffer eli OnLeaks on paljastanut yhdessä mysmartprice.com -sivuston kanssa kuvia tulevasta Samsungin Galaxy Watch 6 -sarjan älykellosta, jonka nimi on todennäköisesti Galaxy Watch 6 Classic. Galaxy Watch 4 -sarja sisälsi Classic -mallin, mutta viime vuoden mallistossa sellaista ei nähty, sillä vaihtoehdot ovat Galaxy Watch 5- ja Galaxy Watch 5 Pro . Vuotojen mukaan tuleva Galaxy Watch 6 -sarja kuitenkin tuo takaisin Classic -mallin.Classic -mallin erikoisuus löytyy pyöreän näytön ympäriltä olevasta kiertävästä kehästä, jonka avulla voi hallita käyttöjärjestelmän toimintoja.Vuodettujen kuvien mukaan Galaxy Watch 6 Classic muistuttaa vahvasti Galaxy Watch 4 Classic -mallia, mutta raporttien mukaan Galaxy Watch 6 Classic -kellossa saattaa olla aiempaa suurempi 1,47-tuumainen AMOLED -näyttö 470 x 470 pikselin tarkkuudella.

Kuvien mukaan Galaxy Watch 6 Classicin kyljessä on tuttuun tapaan kaksi painiketta, joita käytetään toimintojen hallintaa ja edeltäjämallien tapaan kehonkoostumuksen mittaukseen.SamMobilen mukaan Galaxy Watch 6 -sarjassa käytetään Exynos W980 -piiriä, joka tarjoaa 10 prosenttia parempaa suorituskykyä Galaxy Watch 4- ja Galaxy Watch 5-kellojen käyttämään Exynos W920 -piiriin verratessa.Myös akun koon kerrotaan olevan hieman suurempi. Tietojen mukaan Galaxy Watch 6 Classic -mallissa on 425 mAh akku, kun Galaxy Watch 4 Classic -kellossa on 361 mAh akku.Käyttöjärjestelmänä toimii Wear OS, jonka päällä on Samsungin oma One UI 5 Watch -käyttöliittymä.Tarkka julkaisuajankohta ei ole vielä tiedossa, mutta huhut kertovat, että seuraava Galaxy Unpacked -tilaisuus järjestetään heinäkuun lopulla.