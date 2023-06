Android 11 on edelleen käytetyin Android-versio - 15 prosenttia laitteista käyttää Android 13 -versiota

julkaisee epäsäännöllisesti-käyttöjärjestelmän eri versioita koskevat käyttötiedot Android Studio-ohjelmointiympäristöön.Viimeksi Google päivitti tiedot tämän vuoden tammikuussa ja nyt Google on päivittänyt tiedot toukokuun lopulle, kertoo Androidia tutkiva Mishaal Rahman Twitterissä Tällä hetkellä uusin julkinen Android-versio on Android 13 , joka julkaistiin elokuussa 2022.Tämän vuoden tammikuussa 5,2 prosenttia laitteista käytti Android 13 -versiota, mutta nyt versiota käyttää 15 prosenttia laitteista.Android 11 on edelleen yleisin Android-versio 23,1 prosentin osuudella. Sen osuus on tullut hieman alaspäin tammikuusta, sillä tuolloin osuus oli 24,4 prosenttia.Toiseksi yleisin versio on Android 10 (17,8%, tammikuussa 19,5%) ja kolmanneksi yleisin on Android 12 (16,3%, tammikuussa 18,9%). Android 13 on nyt siis neljänneksi yleisin versio.

Vanhemmat versiot ovat myös edelleen käytettyjä. Android 9:n osuus on 11,9 prosenttia ja Android 8.1:n 6,1 prosenttia.Google on jo esitellyt Android 14 -versiota , mutta se on tällä hetkellä beetavaiheessa, joten se ei vielä näy tiedoissa. Android 14 julkaistaan lopullisesti loppukesästä tai syksyllä.