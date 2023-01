Vain 5,2 prosenttia laitteista käyttää Android 13 -versiota viiden kuukauden jälkeen

julkaisi Android 13 -version noin viisi kuukautta sitten, mutta uusin versio ei tässä ajassa ole juurikaan laitteisiin asti saapunut, kertoo 9to5Google-sivusto Uusimmat tiedot Android-versioiden ylellisyydestä Google julkaisee epäsäännöllisesti Android-käyttöjärjestelmän Android Studio-ohjelmointiympäristöön.Tietojen mukaan uusin versio löytyy vain 5,2 prosentista laitteita, kun taas toiseksi uusinta Android 12- ja Android 12L -versiota käytetään nyt 18,9 prosentin verran. Android 12 -version osuus oli elokuussa 2022 13,3 prosenttia Erilaisia tilastoja ylläpitävän Statcounter -sivuston mukaan Android 13 -versio olisi hieman paremmin yleistynyt, sillä sivuston mukaan joulukuussa 2022 versio käytti 6,79 prosenttia laitteista.

Joka tapauksessa uusimman versio käyttöaste on edelleen varsin pieni. Valmistajista parhaiten päivityksiä Android 13 -versioon on tuonut Samsung , kun taas esimerkiksi Xiaomi vasta aloittelee päivitysten jakelua lähiaikoina.Googlen antamien tietojen mukaan Android 11-versio on tällä hetkellä yleisin versio 24,4 prosentin osuudella. Myös Android 10 on edelleen yleinen 19,5 prosentin osuudella. Vastaavat lukemat näille versioille elokuussa olivat 27 ja 22,3 prosenttia.Muista versioista Android 9 Pien osuus on 13,2 prosenttia ja Android 8 Oreon 9,5 prosenttia.