on vahvistanut pitävänsä Pariisissa 6. heinäkuuta klo 16:00 Suomen aikaa julkaisutapahtuman Tapahtumassa julkaistaanglobaaleille markkinoille. Samainen puhelin esiteltiin jo aiemmin Kiinassa.Honor 90 on varustettu Snapdragon 7 Gen 1 -piirillä, 6,7-tuumaisella 120 hertsin OLED -näytöllä, 200 megapikselin pääkameralla, 50 megapikselin etukameralla ja 5000 mAh akulla, joka tukee 66 watin latausta.Honor 90 on jatkoa Honor 70 -mallille, joka tuli Suomessa myyntiin viime vuoden syyskuussa Lue myös: Honorin taittuvanäyttöinen Magic Vs nyt myynnissä Suomessa