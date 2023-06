Polar Ignite 3 Titanium -kellossa on titaanista valmistettu kellokehys

julkisti viime vuoden loppupuolella Ignite 3 -kellon ja nyt sarjaan julkaistiin Ignite 3 Titanium -versio.Kyseiset kellot ovat ominaisuuksiltaan samanlaiset, mutta rakenteeltaan uusi versio tarjoaa hieman parempaa materiaalia.Vertaa: Polar Ignite 3 Titanium vs Polar Ignite 3 - kellojen erot Kummassakin laitteessa on 1,28-tuumainen AMOLED-kosketusnäyttö, jota suojaa Gorilla Glass 3.0 -lasi. Tavallisessa mallissa näyttöä ympäröivä kellokehys on terästä, mutta uudessa mallissa se on titaania. Polarin mukaan tämä tuo Ignite 3 Titaniumille uudenlaisen tyylikkään ilmeen.

Uusia ominaisuuksia Polar Ignite 3 -kelloille

Polar Ignite 3 Titaniumista on saatavilla kaksi erilaista vaihtoehtoa, joko mustalla silikonirannekkeella tai settinä, jossa on mustan silikonirannekkeen lisäksi tyylikäs ruskea nahkaranneke. Kelloa on myös mahdollista kustomoida omaan tyyliin sopivaksi erikseen myytävillä 20 mm standardirannekkeilla.Polar Ignite 3 Titanium on saatavilla tänään Polarin verkkokaupasta ja valituilta jälleenmyyjiltä. Tuotteen suositushinta mustalla silikonirannekkeella on 369 euroa ja yhdessä mustan silikonirannekkeen ja ruskean nahkarannekkeen kanssa 399 euroa.Ominaisuuksiltaan kellot ovat siis samanlaisia. Kummassakin on esimerkiksi räätälöitävät widgetit, aiempaan sukupolveen verratessa tehokkaampi prosessori, Polar Precision Prime optinen sykkeenmittaus teknologia, automaattinen unen seuranta ja automaattinen palautumisen seuranta.Tarkemmat tiedot Polar Ignite 3:sta saat Puhelinvertailun arvostelusta Uusi malli tuo mukanaan muutamia uusia ominaisuuksia, mutta nämä saapuvat päivityksenä myös tavalliselle Ignite 3:lle, joka on saatavilla nyt.Täysin uusi ihon lämpötilan seuranta tarkkailee käyttäjän ranteen lämpötilan vaihtelua automaattisesti yön aikana ja tarjoaa aamulla yhteenvedon, jota verrataan kuluneen kuukauden keskiarvoon. Ominaisuuden avulla käyttäjä voi tulkita kehonsa tilaa, sillä kohonnut lämpötila yhdistettynä muutoksiin sykevälivaihtelussa tai hengitystiheydessä voi esimerkiksi indikoida sairastumista. Naiset voivat myös hyödyntää lämpötiladataa oman kuukautiskiertonsa seurantaan.Lepovaiheen optimointi –harjoitusominaisuus analysoi käyttäjän sykettä harjoituksen työ- ja lepovaiheiden aikana ja auttaa saamaan parhaan mahdollisen hyödyn harjoituksesta.Päivittäisestä vireystilasta kertova SleepWise -ominaisuus julkaistiin viime vuonna Polar Flow -sovelluksessa ja nyt Polar Ignite 3 Titanium julkaisun yhteydessä ominaisuus tuodaan myös kellotaulunäkymäksi. Käyttäjä saa heti herätessään automaattisen analyysin kuluneen yön vaikutuksesta tulevan päivän vireystasoihin.