Arvostelu: Polar Ignite 3 - Suomalainen älykello, joka olisi voinut olla lähes täydellinen, mutta yksi moka pilaa koko paketin

Polar Ignite 3 arvostelu

Suomessa ei ole enää montaa kulutuselektroniikkaa valmistavaa, suomalaisessa omistuksessa olevaa yhtiötä. Mutta jokunen poikkeuskin löytyy: kempeleläinen Polar on jo vuosikymmenten ajan ollut terveysteknologian uranuurtaja. Kotimaista suunnitteluahan pitää tietysti testata, joten otimme pitkään arvosteluumme Polarin uusimman älykellon - myyntilistoillekin jo nousseen - Polar Ignite 3:n. Uutuus asettuu tiukasti kilpailtuun hintaryhmään noin 300 euron hintalapullaan, jossa vastassa ovat Garminin, Applen, Suunnon ja monen muun valmistajan kellot. Polarin suunnittelun kärkenä on kuitenkin ollut erottua selkeästi massasta kahdella tavalla: ensinnäkin kello on valtavan siro ja toisekseen se on oikea urheilukello, eikä ns. kevytälykello kuten valtaosa markettien brändeistä. Pistimme siis Polar Ignite 3:n ranteeseen kolmen kuukauden ajaksi ja kello pysyi kädessä niin treenatessa, kävellessä kuin nukkuessakin. Arvostelujaksomme aikana kellon kanssa pyöräiltiin, juostiin, nostettiin painoja ja hakattiin nyrkkeilysäkkiä. Mahdollisimman monipuolista tekemistä siis. Polar Ignite 3 ulkonäkö ja muotoilu Polar Ignite 3 on uskomattoman siro. Vaikka Polar ei itse uskalla julistaa kelloa ohuimmaksi urheilukelloksi maailmassa, se lienee kuitenkin juuri sitä - tai ainakin kello on mukana aivan kärkikahinoissa kun ohuimman älykellon titteliä ollaan jakamassa.

Sirouden lisäksi muotoilu on mielestäni muutenkin lähes täydellisesti onnistunut: näytön lasi on hyvin kevyesti sivuille kaartuva, näyttö peittää lähes koko kellon etupinta-alan ja kello yksinkertaisesti näyttää todella hyvältä.

Kellon pohjasta löytyvät tarpeelliset anturit sekä magneetilla kytkettävän laturin liittimet.

Fyysisiä toimintapainikkeita kellossa on vain yksi.

Ranneke on varsin erikoinen viritys, sillä rannehihnan "löysät" taitetaan rannekkeen sisään piiloon, eikä jätetä ulos kuten yleensä rannekelloissa tehdään. Tähän palaamme arvostelussamme myöhemmin..

Näyttö pohjautuu moderniin AMOLED-tekniikkaan ja on jopa OLED-näytöksi todella upea. Näyttö on kirkas ja selkeästi luettavissa myös suorassa auringonpaisteessa. Lisäksi näyttö näyttää todella, todella hyvältä. Polar Ignite 3 tekniset tiedot Näyttö

1,28 tuumaa; resoluutio 416x416; AMOLED

Paino

35 grammaa

Suojaus

vedenkestävyys 30 metriin asti

Ulkomitat

43 mm x 43 mm x 9,5 mm

Akku

max 5 vuorokautta (valmistajan ilmoittama)

Materiaali

Polykarbonaatti

Muuta

Sisäänrakennettu GPS

Hinta

noin noin 330 euroa Istuvuus Ignite 3:sta on tarjolla vain yhtä kokoa, mutta se ei ole juurikaan ongelma, sillä kellon siroudesta johtuen se sopii varsin mainiosti myös kapearanteiseen käteen. Myös erittäin ohut runko auttaa istuvuudessa erittäin paljon.

Mutta istuvuus ei kuitenkaan ole täydellinen ja taustalla on muutama syy. Siinä missä varsinaisen kellon rungon suunnitellut design-tiimi ansaitsisi tukevan palkankorotuksen, kannattaa Polarin irtisanoa välittömästi ne, jotka ovat päättäneet muuttaa sata vuotta vanhaa kellon rannehihnan konseptia. Rannehihnan "löysät" siis taitetaan rannekkeen alle, joka on täsmälleen yhtä oudon tuntuista kuin miltä se kuulostaakin. Erikoinen hihnakikkailu tekee mielestäni myös istuvuudesta ja käytettävyydestä astetta heikompaa. Toisekseen rannekkeessa on juuri aavistuksen verran turhan vähän reikiä: omalle kädelleni en löytänyt täydellistä istuvuutta tämän vuoksi lainkaan. Hankalahko ja hieman hölmösti rei’itetty rannehihna valitettavasti yhdistyy toiseen ongelmaan: Polar Ignite 3 pitää olla suhteellisen tiukasti kädessä, jotta se osaisi lukea sykkeen käyttäjänsä ranteesta. Ei siis kiristävän tiukalla, mutta selkeästi tiukemmalla kuin vaikkapa Garminin mallistossa, jossa kello voi lähes heilua ranteessa, syketietojen kerääntyessä silti. Helpoin tapa ratkaista ongelma on kävellä kiltisti kellokauppaan ja käydä ostamassa mukana tulevan rannehihnan tilalle paremmin omaan käyttöön sopiva ranneke. Ikävä ja turha kulu, mutta minkäs teet. Rannehihna käyttää hieman kapeampaa 20mm kiinnitystä, mutta onneksi siihenkin kokoluokkaan löytyy rannehihnoja varsin hyvin. Käytettävyys Polar Ignite 3 luottaa kosketusnäytön ja yhden fyysisen painikkeen yhdistelmään sekä Polarin omaan käyttöjärjestelmään. Yhdistelmä toimiikin ilahduttavan hyvin, sillä kellon valikkorakenne on mukavan selkeä ja yksinkertainen. Kaikki toiminnot löytyvät helposti ja loogisesti - tässä Polar on selkeästi paremmin onnistunut kuin vaikkapa Garmin tai Suunto, joiden kellojen navigaatiorakenne on toisinaan turhankin sekava. Fyysinen nappi toimii kaikissa tilanteissa aina "palaa takaisin"-painikkeena, paitsi päänäkymässä, jossa sen painaminen avaa harjoittelunäkymän. Toiminta on loogista ja hyvin nopeasti omaksuttavissa. Polarin käytettävyyttä häiritsi testijaksomme alussa todella paha käyttöliittymän hidastelu. Yhtiöltä kuitenkin tuli helmikuun 2023 lopulla kellolle ohjelmistopäivitys, joka korjasi hidastelut käytännössä kokonaan pois. Ainoa isompi moitteen sana kellon omasta käyttöliittymästä tulee siitä, että joitain asioita ei voi tehdä suoraan kellosta. Esimerkiksi uusien urheilulajien lisääminen ei onnistu suoraan kellon kautta, vaan vaatii avukseen joko älypuhelimen tai tietokoneen. Älypuhelinsovellus Polarin oma älypuhelinsovellus Polar Flow on varsin hengästyttävä paketti uudelle Polarin käyttäjälle.

Sovelluksesta saa ulos lähes kaiken mahdollisen urheiluun ja terveyteen liittyvän datan, mitä kello on suinkin vain osannut käyttäjästään kerätä. Sovelluksen päänäkymä on tiivistelmä kuluvan vuorokauden tärkeimmistä mittauksista ja näkymässä näytettäviä tietoja voi myös muokata vapaasti haluamaansa kuosiin. Päänäkymän ja useiden muiden listojen osalta isoin ongelma oli turhan reilulla kädellä annosteltu väljyys: tuntui, että nopeaa vilkaisua päivän luvuista ei pystynyt saamaan, vaan jokainen tietokenttä vei vähintäänkin puolikkaan näytön verran tilaa ja koko päivän tietoja varten piti skrollailla päänäkymässäkin hyvinkin paljon. Tämän havaitsee siitäkin, että yllä olevissa ruutukaappauksissa on vain yhden päivän "tiivistetty" näkymä, joka ruutukaappauksina tarkoittaa kuutta ruudullista tietoa. Lisäksi tumman teeman puuttuminen Android-sovelluksesta ärsytti allekirjoittanutta testijakson aikana varsin paljon. Tietoja itsessään on tarjolla hengästyttävä määrä, mutta niiden tulkitseminen ja yksinkertaistaminen kaipaisi työtä. Nyt monet näkymät tarjoavat graafin, joka ei itsessään kerro maallikolle yhtään mitään - eivätkä ohessa olevat selityskentätkään kaikissa tilanteissa auttaneet. Tässä suhteessa kellossa itsessään näkyvät tiivistelmät ovat paljon parempia - ja samalla logiikalla ("yksinkertaista - mutta tarjoa myös raakadata niille jotka haluavat") toivoisi myös sovelluksen toimivan. Lisäksi tietyn tyyppiset, selkeät pitkällä aikavälillä kehittymistä kuvaavat graafit ja näkymät loistavat poissaolollaan. Vertailua vaikkapa kuluneen kuukauden ja edellisen kuukauden treenimääriin, hapenottokyvyn kehitykseen ja sen sellaiseen joutuu tekemään pitkälti käsityönä. Sovellus on itsessään hyvä, mutta vaatisi pientä selkeyttämistä ja ajatuksen kanssa kokonaisuuden läpikäymistä. Niin ... ja sen tumman teeman. Urheilussa Polar Ignite 3:ssa on varsin laaja valikoima urheilulajeja tarjolla, joiden kunkin omat erityispiirteet otetaan huomioon lajin suorituksia tallennettaessa. Omassa testijaksossamme testasimme kelloa siten, että jokainen yli puolen kilometrin kävelty matka seurattiin kellon avulla erillisenä harjoituksena. Kävelyn lisäksi kellolla seurattiin pyöräilyä, juoksua, sisätiloissa tapahtuvia kamppailulajitreenejä ja myös perinteistä kiertoharjoittelua useiden erityyppisten lihaskuntotreenien muodossa. Testijakson aikana kelloon kertyi tyypillisesti 7 tuntia mitattuja treenejä viikossa ja testissä kello oli kaikkiaan 3 kuukauden ajan. Varsin kattava otos siis.

Polar Ignite 3 keräämä syketieto treeneistä oli erittäin tarkkaa ja hyvin linjassa mm. suoraan rinnan päältä sykevyöllä mitattuun dataan. Myös treenien kalorikulutuksen arviot vastasivat erittäin hyvin todellisia lukuja, jotka olemme ajan saatossa saaneet varmennettua useilla eri tavoilla. Ärsyttävänä piirteenä Polar ei ollut aivan yhtä hyvin ranteesta sykettä lukeva kuin jotkut parhaista kilpailijoistaan. Käytännössä etenkin hikisessä sisäliikunnassa kello piti kiristää aavistuksen verran tiukemmalle kuin mitä sitä arjessa tuli käytettyä, jotta sykkeet mittautuisivat. Kaksi kertaa testin alkuaikana jäi treeneistä saamatta suuri osa syketiedosta, jonka jälkeen hihnan yhden pykälän kiristämisestä ennen treeniä tulikin jo tapa. Erikoiseksi tuon sykkeen lukemisen ongelman tekee se, että muutoin arjessa syketiedot tallentuivat kelloon mainiosti, vaikka sitä pidettiinkin kohtuullisen löysällä.

Treeneistä Polar osaa antaa varsin hyvää ja ymmärrettävää palautetta, mm. tietoa kunnon parantumisesta. Valitettavasti pitkän ajan, helposti luettavaa tilastodataa ei puhelimen sovelluksestakaan tähän löydy - vaikkapa kuvaaja siitä, minä päivinä kunto on kehittynyt ja milloin ollaan menty takapakkia, olisi ollut arvokas lisä. Jonkinlaista tietoa tästä löytyy, mutta tieto on upotettu turhankin syvälle älypuhelinsovelluksen syövereihin. Myös maksimi hapenottokyvyn (VO2Max) kello osaa lukea, mutta tuokin tieto on äärimmäisen hyvin piilotettu valikoiden taakse. Pari erikoisuutta Polarista löytyi: ensinnäkin sen askelmittari laski myös pyöräilyssä tapahtuvan jalkojen liikkeen mukaan päivän askellukemiin. Toisekseen treenien tietoja ei pystynyt jälkikäteen enää muokkaamaan mitenkään. Eli jos vaikka vahingossa aloitit tallentamaan juoksulenkin pyöräilynä, ei tuota tietoa voinut enää vaihtaa jälkikäteen. Katastrofi: GPS Polar Ignite 3:ssa on yksi iso ongelma. Oikeastaan valtava ongelma. Kellossa on sisäänrakennettu GPS-navigointi, joka osaa myös käyttää modernia A-GPS:ää ja useampaa GPS-kanavaa (GNSS). Eli teknisesti parasta, mitä älykellon sijaintitiedolta voi vaatia. Kaiken järjen mukaan navigoinnin pitäisi siis olla nopea ja tarkka. No ei ole. Polar Ignite 3:n sijainnin tarkkuus tuo huonolla tavalla mieleen 2010-luvun alkuaikojen kännykät ja niiden ensimmäiset GPS-vastaanottimet kaikessa surkeudessaan. Miten niin...? Kenties kuvapari selventää asiaa. Malliesimerkissä kävin kävelyllä kaupungilla ja tallensin reitin sekä Ignite 3:lla että käytössäni olleella älypuhelimella. Kävelyn aikana piipahdin ostoskeskuksessa, kävin istuskelemassa kahvilla ja jatkoin siitä matkaani. Ensimmäinen kuva on älypuhelimella tallennettu reitti, jälkimmäinen on Ignite 3:n tallentama reitti.

Kuten kuvasta näkee, Polar Ignite 3 sekoaa täysin, jos GPS-signaalin reitille tulee minkäänlaisia esteitä. Eli se on sisätiloissa hyödytön. Mutta tilannetta pahentaa kehno algoritmi, joka yrittää epätoivoisesti löytää jonkin kiintopisteen - ja pomppii minne sattuu. Kolmen kilometrin kävelylenkki keskustassa, jossa Polarin asetuksissa on säädetty tallennuksen meneminen tauolle, kun ollaan paikoillaan, mittautui yleensä viiden tai jopa kahdeksan kilometrin mittaiseksi seikkailuksi, jossa välillä käveltiin 50km/h keskellä merta, palaten sekunnissa takaisin maan päälle. Okei... Kellon navigaatio on sisätiloissa umpisurkea, mutta entäs ulkona? Valitettavasti tilanne on lähes yhtä hirveä ulkona liikkuessa. Pidin Polarin äänipalautteet päällä testijakson aikana ja ääni-ilmoitus "GPS Signal Lost" tuli raivostuttavan tutuksi. Itse asiassa kello hukkasi GPS-signaalin minkä tahansa kolmikerroksisen tai sitä korkeamman kerrostalon vierestä kävellessä tai juostessa. Aina. Ja välillä GPS-signaali katosi myös metsäpolulla, puiden katveessa. Juostessa ja pyöräillessä maastossa, pois kaupungin keskustasta GPS toimi kohtuullisen hyvin, mutta ei silloinkaan ollut missään nimessä absoluuttisen tarkka. Vaikka juoksisit Ignite 3 kanssa avonaista rantareittiä, en uskaltaisi täysin varmaksi mennä lupaamaan, että 10 kilometrin lenkki olisi oikeasti tasan 10km pitkä, vaan pientä heittoa luvussa olisi lähes varmuudella. Ja kyllä, koko testijakson ajan kellon GPS:n tarkkuus oli säädetty tarkimmalle mahdolliselle tasolle. Valittavissa olisi ollut myös epätarkempi sijainnin taso, enkä uskalla edes kuvitella miten epätarkka se olisi ollut. Ilmeisesti signaalin vastaanottokyky on niin huono siksi, että kellon muotoilussa on tehty kompromissi ulkonäön ja antennien sijoittelun välillä - ulkonäön voittaessa. Unen seuranta Unen seurannan osalta Polar Ignite 3 loistaa, sillä kello on oman kokemukseni pohjalta parhaiten nukkumisen ja heräämisen tunnistava älykello, mitä olen kokeillut. Ja olen kuitenkin testannut kelloja varsin ison määrän. Polarin algoritmi tunnistaa ilahduttavan tarkasti oikean nukahtamisen, eikä erehdy luulemaan sängyssä tapahtuvaa doomscrollausta nukkumiseksi, kuten monet muut kellot tekevät.

Nukkumisesta annetaan myös selkeästi ymmärrettävä arvosana aamun tullen, joka pohjautuu sekä nukuttuun aikaan että mm. sykevälivaihtelun paljastamaan stressiin. Valitettavasti myös unen tarkempi analyysi on aavistuksen verran sekavasti kuvattu - tietoa on hirvittävän paljon, mutta sen jäsentely ontuu mobiilisovelluksessa. Akkukesto ja latausnopeus Polar Ignite 3 akkukesto on sen rajallisiin toimintoihin nähden ärsyttävän heikko. Valmistaja lupaa virransäästötilan ja tiettyjen asetusten kanssa kellolle viiden vuorokauden akkukestoa. Valitettavasti viiden vuorokauden akkukesto tarkoittaisi kellon toiminnallisuuden merkittävää rajaamista: aina päällä oleva kellotaulu pitää kytkeä pois päältä, kerättyjen syketietojen määrä vähenee ja näytön kirkkautta pitää laskea alaspäin. Omissa testeissämme oikeaksi Polar Ignite 3 akkukestoksi muodostui noin 1,5 vuorokautta. Tuolloin näyttö oli toiseksi kirkkaimmalla tasolla ja käytössä oli always-on display, jossa kello näyttää lepotilassakin näytössä aina ajan. Puolentoista vuorokauden aikana testijakson aikana kerättiin aina noin 1,5 tunnin verran treenidataa - juoksusta, pyöräilystä, kävelystä tai sisäliikunnasta. Polar on itse asiassa ilahduttavan rehellinen kellon akkukestosta ja on julkaissut itsekin taulukon, joka auttaa hahmottamaan akkukestoa erilaisissa käyttötavoissa.

Kuten yleensäkin älykellojen kanssa, myöskään Polar Ignite 3 ei käytä mitään standardia latausliitintä, vaan lataus tapahtuu Polarin omalla magneettisesti kelloon kytkeytyvällä laturijohdolla. Eli reissuun lähtiessä latausjohto on pakko muistaa pakata mukaan - tai joudut ostamaan matkalta itsellesi uuden. Lataus kestää reilun tunnin tyhjähköstä lähes täyteen, latauksen hidastuessa loppua kohti selkeästi. Älytoiminnot Polar Ignite 3 on urheilukello, ei älykello. Käytännössä sen toiminnallisuudet ovat urheilun lisäksi hyvin rajoittuneet ja kattavat lähinnä yksinkertaisimmat toiminnot yhteistyössä puhelimen kanssa. Puhelimeen saapuvat ilmoitukset saa halutessaan tulemaan perille myös kelloon ja Polarin mobiilisovelluksen kautta voi säätää sitä, mitkä sovellukset saavat lähettää ilmoituksia myös kelloon. Mutta esim. viesteihin ei voi kellon kautta vastata suoraan, ne voi ainoastaan lukea kellon näytöltä. Sallittujen sovellusilmoitusten hallintaan käytetään Polar Flow -mobiilisovellusta, jonka toimintalogiikka on tavallaan päinvastainen kuin järki sanoisi: kaikki sovellukset saavat lähettää ilmoituksia, kunnes ne estetään erikseen. Ignite 3:een ei myöskään voi asentaa uusia sovelluksia, vaan niihin toimintoihin pitää tyytyä, jotka kellosta valmiiksi löytyvät. Tässä suhteessa Polar ei toki juurikaan poikkea vaikkapa Garminin kelloista, jotka nekin ovat nimenomaan urheiluun tarkoitettuja - eivät niinkään älykelloja.

Ilmoitusten lisäksi Polar tukee myös puhelimella toistuvan musiikin ohjausta suoraan kellosta, eli kellon kautta voi pistää musiikin paussille, hypätä seuraavaan kappaleeseen, jne. Merkittävin puute Polarin älytoiminnoissa on mielestäni kuitenkin lähimaksun puute, eli Polar ei tue lainkaan pankkikorttien kytkemistä kelloon ja kellon käyttämistä maksamiseen. Muita huomioita Polarin käyttöönotto paketista esiin ottamisen jälkeen oli valitettavan heikosti toteutettu. Sekä käyttöönotossa että monissa muissa syvemmälle porautuvissa asioissa Polar Ignite 3 piti käytännössä kytketä kiinni tietokoneeseen ja tehdä vaadittavat säädöt Polar FlowSync -tietokonesovelluksen avulla. Ajatus, että älykellon käyttöönotossa PC on näppärämpi työkalu kuin puhelin, on hieman erikoinen - näin vuonna 2023, jolloin osa kuluttajista ei välttämättä enää edes omista tietokonetta. Erikoinen havainto oli myös se, että Polar Ignite 3 yliarvioi muun kuin treenatessa tapahtuvan kalorikulutuksen varsin reippaalla kädellä. Jos kellon antamaan vuorokauden kalorikulutukseen luottaisi sokeasti, paino lähtisi harppomaan hurjalla vauhdilla ylöspäin. Hämmentävää oli myös se, että pyöräillessä poljinten polkeminen laskettiin Polarin mielestä osaksi päivän askeltavoitetta. Yhteenveto Polar Ignite 3 olisi voinut olla huikean hyvä kello. Sen muotoilu on todella hyvin onnistunut; sen AMOLED-näyttö on yksi parhaista jota olen koskaan käyttänyt ja käyttöliittymäkin on mukavan selkeä. Lisäksi unen seuranta on tarkin, jota olen koskaan älykellossa kokeillut. Tietysti olisi ollut mukava vetää myös vahvasti kotiinpäin: Polar on ainoa suomalaisessa omistuksessa oleva älykellovalmistaja. Valitettavasti umpisurkea GPS on niin paha moka yli 300 euroa maksavassa urheilukellossa, että tätä on vaikea suositella omassa kohderyhmässään. Myös kehnohko akkukesto ja lähimaksun puute ovat ikäviä miinuksia, vaikkakaan eivät niin katastrofaalisia kuin GPS-ongelmat. Koska kelloa markkinoidaan nimenomaan urheiluun tarkoitettuna kellona, koko paketti lässähtää GPS-ongelmien takia pahasti pettymyksen puolelle. Jos yhtiö julkaisisi kellosta version, jossa GPS-ongelmat ovat korjattu täydelliseen tikkiin, tämä olisi omassa kategoriassaan helposti neljän, jopa neljän ja puolen tähden arvoinen kello. Nyt tähtiarvosanaa on pakko tiputtaa rankasti alaspäin, kun yksi tärkeimmistä toiminnoista on onnistuttu sössimään. Kenelle? Polar Ignite 3 kohderyhmä on sen ongelmista johtuen hieman rajallinen. Aktiivijuoksijoille kelloa on mahdoton suositella sen GPS-ongelmien takia. Myöskään monipuolisilla toiminnoilla varustettua älykelloa ostaville Polar ei missään nimessä sovi. Myös rajallinen akkukesto varmasti karsii ostajakuntaa - vaikka toki 1,5 vuorokauden akkukesto hakkaakin mennen tullen valtaosan Applen kelloista. Kelloa sopii mielestäni lähinnä niille, jotka ihastuvat sen ulkonäköön, kaipaavat varsin tarkkaa unen seurantaa ja eivät juurikaan liiku ulkona, vaan huhkivat sisätiloissa kuntosalilla. Vaihtoehdot Polarin noin 300 euron hintaluokassa vaihtoehtoja on tarjolla varsin paljon. Jos hakusessa on nimenomaan urheilun seurantaan tarkoitettu älykello, sen kovin haastaja on kenties Garmin Forerunner 255, joka sekin on noin 300 euroa maksava - mutta peittoaa Polarin sekä akkukestossa että GPS:n tarkkuudessa mennen tullen. Polar on kuitenkin selkeästi ohuempi ja sen AMOLED-näyttö pyyhkii lattia Garminin matriisinäytöllä. (Garmin Forerunner 255 vs Polar Ignite 3) Jos taas älytoiminnot kiinnostavat, kovan vastuksen antaa Samsung Galaxy Watch 5 Pro, joka käyttää Googlen Wear OS -käyttöjärjestelmää. Käytännössä kelloon voi asentaa sovelluksia laidasta laitaan ja näin laajennettua kellon toimintoja hyvinkin paljon uusille urille. Samsungin kelloa saa tällä hetkellä edullisimmillaan noin 350 euron hinnalla. Polar päihittää Samsungin kuitenkin ohuudessaan ja osittain myös käyttöliittymän selkeydessä. Muilta osin Samsung onkin sitten kaikin puolin parempi ja monipuolisempi. Plussat Siro

Erittäin tyylikäs muotoilu

Kirkas ja selkeä AMOLED-näyttö

Miellyttävän ohut

Erinomainen unen seuranta

Tarkka sykkeen seuranta (kunhan hihna on tarpeeksi tiukalla)

Treenien osalta tarkka kalorimittaus Miinukset Todella huono GPS

Erikoinen rannehihna

Aavistuksen sekava mobiilisovellus

Ei lähimaksumahdollisuutta

Vaatimaton akkukesto