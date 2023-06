DNA paljasti aikataulun 3G-verkon alasajolle

Kanta-Häme

Päijät-Häme

Uusimaa

Varsinais-Suomi

Satakunta

Pirkanmaa

Keski-Suomi

Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

tiedotti vuonna 2021 muiden operaattoreiden tapaan, että 3G-verkko suljetaan vuoden 2023 aikana. Operaatio aloitettiin toukokuussa Hyvinkäällä , jossa 3G-verkon sulkeminen onnistui DNA:n mukaan onnistuneesti. Nyt operaattori on paljastanut tarkempaa aikataulua 3G-verkon alasajolle.DNA sulkee 3G-verkkonsa maakunta kerrallaan. 3G-verkko on siis jo suljettu toukokuussa Hyvinkäällä, mutta alasajo jatkuu muualla Suomessa vasta lokakuun aikana ja jatkuu vuoden 2024 tammikuulle asti.Lokakuu 2023:Marraskuu 2023:Tammikuu 2024:

Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla DNA:n käyttämät mobiiliverkot suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää Suomen Yhteisverkko, joka on DNA:n ja Telian vuonna 2014 perustama yhteinen verkkoyhtiö. Yhteisverkon 3G-verkon sulkeminen Itä- ja Pohjois-Suomessa tapahtuu vuoden 2024 aikana. Suomen Yhteisverkko tiedottaa tarkemmasta aikataulusta alkusyksyllä.DNA kertoo, että vuoden 2022 lopulla 3G-verkossa siirrettiin enää alle 1 % DNA:n asiakkaiden käyttämästä mobiilidatasta. Valtaosalle asiakkaista 3G-verkon alasajo ei siis näyttäydy palvelutason huonontumisena.Eniten sulkeutuminen vaikuttaa riistakameroihin , sillä monet näistä laitteista hyödyntävät 3G-verkkoa.Suurelle joukolle 3G-verkon poistuminen saattaa olla positiivinen asia. Kun 3G-taajuudet vapautuvat, ne päästään ottamaan uudempien verkkoteknologioiden käyttöön. Kun samalla vapautuu resursseja tehokkaampien teknologioiden kehittämiseen, tulee 3G-alasajo näkymään asiakkaalle lopulta 4G- ja 5G-verkkojen entistä parempana käyttökokemuksena.Operaattoreista Elisa on jo sulkenut verkkoa merkittävästi ja käytännössä kokonaan Elisan 3G-verkko on suljettu lokakuussa 2023 Lue myös: Suomen 3G-verkkojen sulkeminen: Aikataulu ja näin se vaikuttaa