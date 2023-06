HMD Global julkisti toisen itse korjattavan älypuhelimen

Helmikuussa suomalainen HMD Global julkisti omatoimisesti huollettavan Nokia G22 -älypuhelimen , joka käynnisti kansainvälisen yhteistyön iFixitin kanssa. Nyt yhtiö on julkaissut Nokia G42 5G -mallin, joka on myös helposti itse korjattavissa iFixitin kautta saatavilla varaosilla.Nokia G42 5G on edullinen laite, sillä sen suositushinta on 249 euroa. Se on ennakkomyynnissä 28.6. alkaen Nokia.com -sivustolla ja jälleenmyyjillä "Niin violetti"- ja "Niin harmaa" -sävyssä. Toimitukset alkavat 4. heinäkuuta.

"Erittäin helppo korjattavuus on jo muodostunut olennaiseksi osaksi tapaamme suunnitella älypuhelimia. Tämän lisäksi panostamme luonnollisesti edelleen designissamme asioihin, joista Nokia-puhelimet tunnetaan kuten kestävyys, minimalistisuus ja kierrätetyt materiaalit. Upea Suomen kesä saa myös Nokia-puhelimet hohtamaan uusissa värisävyissä ja Nokia G42 5G:n uusi hohtavan violetti väri on saanut innoituksensa upeasta laventelin violetistä", kommentoi HMD Globalin Suomen maajohtaja Kati Tammi uudesta laitteesta.

Nokia G42 5G on suunniteltu QuickFix-korjattavaksi yhteistyössä iFixitin kanssa, joten haljenneen näytön, taipuneen latausportin tai vanhan akun voi helposti vaihtaa itse edullisilla varaosilla. Varaosien luvataan olevan saatavilla viiden vuoden ajan.





Laitteessa on käytössä Qualcomm Snapdragon 480+ 5G -piiri, 6,56-tuumainen HD+ -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella ja 450 nitin kirkkaudella, 50 megapikselin pääkamera, 2 megapikselin syvyyskamera, 2 megapikselin makro, 5000 mAh akku 20 watin latauksella ja kuulokeliitäntä.







Käyttöjärjestelmänä toimii Android 13. HMD Global lupaa laitteelle kolmen vuoden kuukausittaiset tietoturvapäivitykset ja kahden vuoden käyttöjärjestelmäpäivitykset.