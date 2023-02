Nokia G22 -älypuhelimen voi korjata helposti itse

Nokia G22 - omatoimisesti huollettava puhelin

, Nokia-puhelimien koti, julkisti tänään kolme uutta Nokia-älypuhelinta - Nokia G22, Nokia C22 ja Nokia C32.Näistä mielenkiintoisin malli on Nokia G22, sillä tämä on ensimmäinen omatoimisesti huollettava Nokia-älypuhelin, joka käynnistää kansainvälisen yhteistyön iFixitin kanssa.Yhteistyössä iFixitin, maailmanlaajuisen korjausyhteisön, kanssa toteutetuilla korjausoppailla, työkaluilla ja varaosilla käyttäjä voi helposti itse korjata Nokia G22:n vaurioituneen näytön, taipuneen latausportin tai vaihtaa akun uuteen. Varaosien luvataan olevan saatavilla viiden vuoden ajan.

Nokia G22 ja varaosat

"Kuluttajat arvostavat pitkäikäisiä ja laadukkaita laitteita. Uuden Nokia G22 valmistuksessa on hyödynnetty kierrätettyjä materiaaleja ja puhelin on suunniteltu omatoimisesti korjattavaksi, jotta se pysyy käytössä entistä pidempään", kertoo HMD Globalin Suomen maajohtaja Kati Tammi.

Vaihtaminen käy myös varsin nopeasti. HMD Globalin mukaan esimerkiksi akun saa vaihdettua vain viidessä minuutissa, kun taas näytön vaihtaa noin 20 minuutissa.Laitteen kolmen vuoden takuu ja IP52-luokitus pysyvät voimassa, vaikka laitteen korjaa itse, mikäli käyttäjä seuraa annettuja ohjeita.





Ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan Nokia G22 sijoittuu edulliseen hintaluokkaan.



Siinä on esimerkiksi 6,5-tuumainen HD+ -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella ja 500 nitin kirkkaudella, 5050 mAh akku 20 watin latauksella, 50 megapikselin pääkamera ja edeltäjämalli Nokia G21 -puhelimen tapaan suorituskyvystä vastaa Unisoc T606.







Nokia G22

Nokia C32 ja Nokia C22 - pitkää akunkestoa edulliseen hintaan

Nokia C32

Nokia C22

Nokia G22 hyödyntää edelleen vanhempaa Android 12 -versiota. HMD Globalin mukaan tämä versio on käytössä, sillä puhelin on ollut työn alla pidemmän aikaa, joten uudempaa versiota laitteelle ei vielä saatu valmiiksi. Puhelimelle luvataan kaksi suurempaa päivitystä eli Android 13- ja Android 14-versiot sekä kolmen vuoden ajan tietoturvapäivityksiä kuukausittain.Nokia G22 (4 Gt/64 Gt) on saatavilla harmaana ja sinisenä. Suomen suositushinta on 199 €. Ennakkomyynnissä jälleenmyyjien kautta heti. Toimitukset alkavat maaliskuun puolen välin tienoilla.Varaosia saa hankittua Euroopan iFixit.com -sivustolta. Vaihdettava näyttö maksaa 49,95 euroa, akku 24,95 euroa ja latausportti 19,95 euroa.HDM Global panostaa Nokia-puhelimien kohdalla etenkin akunkestoon. Kaikkien kolmen puhelimen luvataan tarjoavan jopa kolmen päivän akunkeston yhdellä latauksella.Nokia C32 sisältää 50 megapikselin kameran ja Stellar Imaging -algoritmin, jotka tuovat edulliseen hintaluokkaan parannetun kuvanlaadun. HMD Global lupaa laitteen tekevän hyvää jälkeä vähäisessä valaistuksessa.Laitteessa on myös 6,5-tuumainen HD-näyttö, 4G-yhteydet, 5000 mAh akku, sormenjälkilukija ja kuulokeliitäntä. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 13.Nokia C22 sisältää myös 5000 mAh akun ja 6,5-tuumaisen HD-näytön, mutta kameran osalta löytyy 13 megapikselin pääkamera ja ohjelmiston osalta kevennetty Android 13 Go -versio C-sarjan laitteille ei luvata suuria käyttöjärjestelmäpäivityksiä, mutta tietoturvaan luvataan päivityksiä kahden vuoden ajan.Nokia C32 on saatavilla harmaana, vihreänä ja vaaleanpunaisena. Suomen suositushinta on 159 euroa. Saatavuus keväällä 2023.Nokia C22 on saatavilla mustana ja hiekanvärisenä. Suomen suositushinta on 139 euroa. Saatavuus keväällä 2023.