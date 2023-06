Asus Zenfone 10 on käteensopiva, tehokas ja sisältää langattoman latauksen

julkisti tänään Zenfone-sarjaan-älypuhelimen. Zenfone 9:n tapaan Zenfone 10 on moniin muihin laitteisiin verratessa pienikokoinen, mutta siihen on kuitenkin pakattu kattava määrä viimeisintä rautaa.Zenfone 10 on kooltaan pieni. Kännykän leveys on 68.1 millimetriä ja paino 172 grammaa. Näiden osalta laite sopii hyvin käteen ja käytettäväksi yhdellä kädellä. Laite on myös saanut IP68-luokituksen, joten se kestää vettä ja pölyä.AMOLED-näyttö on kooltaan 5.9-tuumainen ja siinä on Full HD+ -tarkkuus. Virkistystaajuus yltää nyt jopa 144 hertsiin tietyissä peleissä. Laitteen kyljessä on ZenTouch 2.0 -kosketusalusta, jolla voi esimerkiksi selata nettisivuja tai kelata YouTube-videota eteenpäin.Ääntä voi kuunnella stereokaiuttimien kautta tai 3.5 millimetrin kuulokeliitännän kautta.

Tehoista ei ole tässä pienessä laitteessa säästelty. Suorituskyvystä vastaa erittäin tehokas Snapdragon 8 Gen 2 -piiri, jota hyödynnetään muissakin tämän vuoden huippuluokan laitteissa. Sen parina on jopa 16 gigatavua LPDDR5X-RAM-muistia. UFS 4.0 -tallennustilaa on jopa 512 gigatavua.Valokuvaukseen on tarjolla kaksi kameraa takana. Pääkamerana on 50 megapikselin Sony IMX766 f1.9 -aukolla eli sama sensori kuin edeltäjässä. Uudessa mallissa on kuitenkin uudistunut gimbal-vakautus paremman elektronisen vakautuksen kanssa. Näin ollen videokuvan jälki on entistä tasaisempaa.Toinen takakamera on 120 asteen näkökentällä varustettu 13 megapikselin ultralaajakulma f2.2-aukolla. Oman naaman otoksista vastaa 32 megapikselin etukamera, joka tuottaa 8 megapikselin kuvia. Etukamera tuottaa edeltäjään verratessa kirkkaampia kuvia.Zenfone 10:n sisällä on 4300 mAh akku, joka tukee 30 watin langallista latausta. Viime vuoden Zenfone 9 ei tukenut langatonta latausta, mutta Zenfone 10 tukee nyt 15 watin langatonta latausta.Zenfone 10:ssä on Android 13 . Puhelimelle luvataan kaksi suurta päivitystä ja neljä vuotta tietoturvapäivityksiä.Viime vuoden malliin nähden laite on tietyiltä osin parantunut, mutta hinta ei ole kuitenkaan kasvanut Zenfone 10:n hinta alkaa 799 eurosta. Tässä versiossa on 8 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Tarjolla on myös 849 eurolla 8GB/256GB -malli ja 949 eurolla 16GB/512GB -versio.