Garmin Forerunner 955 saa pian uusia ominaisuuksia

Luvassa on myös muitakin ominaisuuksia. Päivitys esimerkiksi lisää lihaskartan HIIT-, cardio- ja pilates-harjoituksiin ja harjoituksiin on luvassa uusia profiileja, kuten jalkapallo. Päivitys myös tuo korjauksia muun muassa näytön kirkauteen ja Spotifyyn liittyviin ongelmiin sekä päivittää GPS:n laiteohjelmiston.Kummankin mallin ohjelmisto on vielä julkisessa beetatestauksessa, mutta kyseisen version on suunniteltu menevän julki vakaana versiona, mikäli bugeja ei tule vastaan. Forerunner 955:n päivityksen tiedot näet täältä ja Forerunner 255:n tiedot täältä