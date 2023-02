Arvostelu: Garmin Forerunner 255 - Garminin halvin täysverinen urheilukello

Garmin Forerunner 255 arvostelu

Testipenkkiimme saapui Garminin urheilukellojen keskihintainen uutuus, Garmin Forerunner 255. Noin 350 euroa maksava Forerunner 255 asettuu selkeästi Garminin malliston alempaan keskiluokkaan, mutta on itse asiassa samalla Garminin halvin lähes kaikki mahdolliset urheilulajit ja urheilutoiminnot sisältävä kello. Forerunner 255 sisältää mm. tukun vuonna 2022 mallistoon tuotuja uutuuksia, kuten sykevälivaihtelun seurannan ja monin tavoin parannetut liikunnan ja terveyden mittarit. Garminin mallistossa Forerunner 255 asettuu Garmin Forerunner 955 alapuolelle, ollen noin 100-150 euroa halvempi. Se on samalla suora seuraaja jo useamman vuoden vanhalle Forerunner 245:lle. Forerunner 255 ei koetakaan kosiskella keskihintaista älykelloa etsivää ostajaa, vaan keskittyy puhtaasti terveyden ja liikunnan seuraamisesta kiinnostuneisiin ostajiin ja haastaa vahvasti hinnoittelullaan Polarin ja Suunnon saman hintaluokan urheilukellot. Pistimme kellon useamman kuukauden mittaiseen testiin, jossa kelloa pidettiin kädessä ympäri vuorokauden, niin nukkuessa kuin treenatessakin. Kellon kanssa juostiin, käveltiin, pyöräiltiin, nukuttiin ja nyrkkeiltiin testijakson aikana hurjat määrät, jotta arvostelussamme tulisi otettua huomioon kaikki arkeen liittyvät käyttökohteet. Forerunner 255 muotoilu ja ulkonäkö Garmin ei ole turhaan lähtenyt keksimään pyörää uudestaan Forerunner 255:n osalta, vaan kello muistuttaa vahvasti sekä edeltäjäänsä että Forerunner 955 -isosiskoaan.

Toimintapainikkeita on Garminin urheilukelloille tuttuun tapaan viisi. Nappien määrä on hieman hengästyttävä ensialkuun, mutta niiden sijoittelu on varsin loogista - ja vanhemmasta Garminista 255:een hyppy on tietysti äärimmäisen helppoa.

Rakenteessa on tyydytty polykarbonaattiin eli muoviin. Metallista runkomateriaalia kaipaavalle täytyy Garminin valikoimassa hypätä pykälän verran kallimpiin kelloihin. Muovinen materiaali ei kuitenkaan tuntunut laatuvaikutelmassa käytännössä millään tavalla. Rakenne oli tukevan oloinen ja minkäänlaista nitinää tai natinaa ei kellosta ilmennyt koko arvostelumme aikana.

Paksuutta kellolla on kohtuullisen reippaasti, eli aivan siroa kelloa etsivälle Forerunner 255 ei missään nimessä sovi. Garmin Forerunner 255:sta on tarjolla kaksi eri kokoversiota: Garmin Forerunner 255, joka on malleista isompi sekä testissämme ollut Garmin Forerunner 255S, joka on muutoin ominaisuuksiltaan identtinen 255 kanssa, mutta aavistuksen verran pienempi.

Näytön osalta Garmin Forerunner 255 käyttää Garminin kelloissaan suosimaa matriisinäyttöä. Näyttö on kirkkaassakin auringonvalossa varsin mainiosti luettavissa, mutta se ei missään nimessä ole yhtä upea ja ihastuttava kuin OLED-näytöllä varustetut kellojen näyttötaulut (Garminin valikoimasta OLED-näyttö löytyy vaikkapa Garmin Epix gen 2:sta sekä Garmin Venu 2 -sarjasta). Mielenkiintoinen valinta on myös se, että Garmin Forerunner 255:ssa ei ole lainkaan kosketusnäyttöä, joka kuitenkin lähes kaikista muista yhtiön viime vuoden aikana julkaisemista kelloista löytyy. Garmin Forerunner 255 eri versiot: 255, 255s, 255 Music ja 255s Music Garmin Forerunner 255:sta on myynnissä neljää eri versiota. Käytännössä versiosta huolimatta kyseessä on aina sama kello, vain tietyin pienin muutoksin. Ensinnäkin kellosta on saatavilla kahta eri kokoa: "peruskokoinen", isompi Forerunner 255 sekä pienempi Forerunner 255S. Näiden välillä ainoat erot ovat S-mallin pienempi fyysinen koko, pienempi näyttö sekä aavistuksen verran heikompi akkukesto (johtuen pienemmästä akusta). Lisäksi molemmista kokoversioista on saatavilla "perusmallin" lisäksi myös "Music"-versio. Tavallisen ja Music -version välinen ainoa ero on siinä, että Music-versiossa kello itsessään osaa toistaa siihen ladattua musiikkia, esim. MP3-muodossa. Tavallinen versio osaa ohjata puhelimelta kuulokkeisiin toistettavaa musiikkia, mutta Music-version kanssa voit halutessasi jättää puhelimen kotiin ja yhdistää kuulokkeet suoraan Bluetoothilla kelloosi. Testissämme ollut versio oli Garmin Forerunner 255s Music, eli pienempi malli, josta löytyy myös sisäänrakennettujen äänitiedostojen toisto. Tarkemmin eri mallien väliset erot selviävät älykellojen vertailustamme: Garmin Forerunner 255 tiedot

Forerunner 255s: noin 300 euroa Istuvuus Garmin Forerunner 255 on varsin paksu kello, olipa kyseessä sitten perusmalli tai pienempi S-malli. Lisäksi kellossa on erittäin leveät reunukset näytön ympärillä, joten kellon runko on selkeästi isompi kuin mitä siinä oleva näyttö on. Hieman vanhentuneesta ja kookkasta muotoilusta huolimatta Garmin Forerunner 255 istuu kuitenkin käteen varsin hyvin. Sirompiluisille ihmisille suosittelen ehdottomasti kellon pienempää, 255s -versiota, mutta isompikaan malli ei ole aivan tolkuttoman kokoinen.

Istuvuutta parantaa Garminin erinomainen anturien tarkkuus: kellon ei tarvitse olla tiukasti ranteessa vaan se voi jopa hieman heilua ranteessa ja kello osaa silti lukea kaikki tarvittavat tiedot. Myös tiheällä rei’ityksellä varustettu silikoninen hihna auttaa löytämään oikean istuvuuden käteen. Istuvuus onkin ulkonäköään parempaa luokkaa, eikä pitkän testijaksomme aikana tullut kertaakaan tarvetta riuhtaista kelloa pois ranteesta siksi, että se painaisi tai puristaisi millään tavalla. Käytettävyys Garminin ylemmän tason kelloille tyypillinen viiden fyysisen painikkeen avulla tapahtuva navigointi on aluksi varsin kinkkinen opeteltava. Asiaa ei mitenkään auta se, että kellossa on niin valtava määrä toimintoja ja ominaisuuksia, että niiden sekamelskaan hukkuu varsin helposti. Aiemmista Garminin kelloista Forerunner 255:n käyttäjäksi hyppäävälle tilanne on puolestaan ilahduttava: oikeastaan mitään ei ole valikoiden suhteen muutettu sitten edellisen sukupolven kellojen. Mielenkiintoisesti Forerunner 255 on yksi harvoista Garminin uusista kelloista, josta ei löydy lainkaan kosketusnäyttöä. Urheilussa tuo ei ole mikään ongelma, sillä liikunnan seuraamiseen fyysiset painikkeet ovat ehdottomasti paras mahdollinen tapa kellon käyttöön. Mutta etenkin uusille käyttäjille - ja arkisissa puuhissa kelloa käytettäessä, kosketusnäytön puute oli välillä hyvinkin turhauttava kokemus. Käytettävyyttä heikentää myös se, että Forerunner 255 on ensimmäinen Garminin kello pitkään aikaan, joka tuntuu aavistuksen verran tahmaiselta ja hitaalta. Yhtiö on selkeästi säästellyt suorittimen tai käyttömuistin osalta, sillä kello on toisinaan hieman hidas reagoimaan nappien painamisiin. Ei niin hidas, ettäkö asian välttämättä heti huomaisi - mutta jos olet käyttänyt paremmin ja napakammin toimivaa kelloa, alkaa pieni viive painikkeiden painamisessa ottamaan toisinaan hyvinkin pahasti hermoille. Älypuhelinsovellus Garminin parasta antia on ehdottomasti sen Garmin Connect -älypuhelinsovellus. Samaa sovellusta käytetään kaikkien Garminin älykellojen kanssa, mutta tietojen määrä, mitä sovellus osaa kerätä itseensä, riippuu käytetystä kellosta. Suomeksi: rahalla saa, eli mitä kalliimpi kello, sitä enemmän tietoja kerätään ja tarjoillaan käyttäjälle. Garmin Connect on mielestäni kaikista testaamistani urheilukellojen sovelluksista paras. Se osaa tiivistää valtavan määrän kerättyä tietoa helposti ymmärrettävään ja selkeään pakettiin. Ja kuitenkin myös syvällisempi, tarkka data on saatavilla valikoiden takaa, jos sitä kaipaa. Ja valikkorakennekin on hämmentävän selkeä.

Monille muille kellovalmistajille tekisi hyvää vain yksinkertaisesti kopioida Garminin älypuhelinsovelluksen käyttöliittymä itselleen käyttöön. Urheilussa Urheilukellojen järkevä testaaminen vaatii mielestämme.. noh, urheilua. Joten kellon kanssa juostiin, käveltiin, pyöräiltiin ja kuntonyrkkeiltiin testijaksomme aikana varsin kattava määrä. Kello oli mukana kaikissa testijakson aikaisissa urheilusuoritteissa, niin sisällä kuin ulkonakin.

Noin 350 euroa maksava Garmin Forerunner 255 on tässä suhteessa positiivisen yllätyksetön: kello kerää käytännössä kaiken tarvittavan datan urheilusuorituksista ja vääntää niistä myös järkevän analyysin. Syketasot ovat aiempien testiemme pohjalta erittäin hyvin paikkaansapitäviä ja GPS on nopea ja tarkka, joten myös mutkaisemmat reitit tallentuvat erinomaisella tarkkuudella talteen. Jos verrataan Forerunner 255:sta sen astetta kalliimpaan sisarukseensa, arvostelussamme mainiosti pärjänneeseen Garmin Forerunner 955:een, on kellojen keräämissä tiedoissa pari merkittävää eroa. Ensinnäkin Forerunner 255 ei osaa antaa arviota kestävyydestä lenkin aikana, kun taas Forerunner 955 ja muut kalleimman pään Garminit sen osaavat. Kestävyysarvo kertoisi siis juoksijalle arvion siitä, montako prosenttia paukkuja olisi vielä jäljellä juoksuun - hyvin levänneenä lenkkipolulle lähtiessä lukema on 100% ja alkaa laskemaan siitä alaspäin. Toinen Forerunner 255:sta puuttuva ominaisuus, joka kalliimmista Garminin kelloista löytyy, on harjoitteluvalmius, joka nimensä mukaisesti kertoo arvion siitä, miten valmis olet seuraavaan treeniin. Mutta sitten niitä positiivisia uutisia: Forerunner 255:sta löytyy mm. sykevälivaihtelun mittaus, joka mittaa omalla tavallaan kehon väsymystilaa. Ominaisuus on tullut vasta viimeisimpiin Garminin kelloihin mukaan ja Forerunner 255 onkin edullisin sykevälivaihtelun mittaava Garminin urheilukello. Mutta parista karsitusta ominaisuudesta huolimatta Forerunner 255 tarjoaa urheilusuorituksista valtavan määrän tietoa - paljon, paljon enemmän kuin mitä suurin osa kilpailijoiden kelloista. Terveystiedot Terveystietoja Garmin Forerunner 255 kerää varsin hyvin. Itselleni tärkeimmät kellon keräämät tiedot olivat sen unen seuranta sekä VO2Max -arvo eli maksimaalinen hapenottokykyni. Myös kunnon kohentumisen seuranta ja vaikkapa arvioitu kuntoikä olivat mielenkiintoisia ja varsin hyödyllisiä lisätietoja.

Merkittävin ongelma Garminin terveystiedoissa on sama, joka toistuu kaikissa Garminin laitteissa vuodesta toiseen: sen kyky havaita nukkumista. Forerunner 255 ei ymmärrä lainkaan konseptia "päiväunet" ja kieltäytyy täysin hyväksymästä, että joku voi nukahtaa kesken päivänkin. Toisekseen unen seurannassa Forerunner 255 on turhankin innokkaasti päättämässä, että henkilö on nukahtanut. Parikin tuntia kestävä yöllinen TikTokin selailu sängyssä menee helposti Garminin tilastoissa kevyeksi tai jopa syväksi uneksi.

Mutta jos nukahdat joka ilta välittömästi pään iskeytyessä tyynyyn ja nukut vain öisin, Garminin unidata on todennäköisesti varsin hyvin kohdallaan. Garminin useisiin eri mittaustietoihin pohjautuva stressitason mittaus taas tuntuu omakohtaisesti koettuna erittäin hyvin paikkaansapitävältä. Kello osaa jopa tarjota erilaisia tapoja rauhoittumiseen, jos stressitasot nousevat turhan korkealle. Akkukesto ja lataus Garmin Forerunner 255 akkukestoksi luvataan 14 vuorokautta ja sen pienemmälle sisarukselle, Forerunner 255S:lle akkukestoksi luvataan 12 vuorokautta. Kyseiset luvut ovat aina teoreettisia maksimeja, kun kellosta kytketään eniten akkua kuluttavat ominaisuudet pois päältä. Omissa testeissämme emme juurikaan käytä virransäästöominaisuuksia, vaan pikemminkin haluamme kerätä terveysdataa mahdollisimman tarkasti ja käyttää kelloa muutenkin hyvin laajasti. Omissa testeissämme Garmin Forerunner 255:n akkukesto noudatti täsmälleen samaa kaavaa kuin kaikissa aiemmissakin testaamissamme Garminin kelloissa: tosielämän käytössä akkukesto oli noin puolet ilmoitetusta. Pitkään testissä ollut Forerunner 255S - eli kellon pienempi versio - antoi tasaisen varmasti käyttöön reilun 5 vuorokauden akkukeston. Tyypillisesti viiteen vuorokauteen mahtui noin 4-5 tuntia liikuntaa, jota seurattiin kellolla - ja joka tietysti kuluttaa akkua kaikkein eniten. Vastaavasti isompi versio eli Forerunner 255 antoi käytännön akkukestoa noin vuorokauden kauemmin, eli reilun 6 vuorokauden verran.

Lataus tapahtuu sekin täsmälleen samalla tavalla kuin kaikissa muissakin Garminin kelloissa: Garminin omalla, epästandardilla USB-johdolla. Eli langatonta latausta tai vaikkapa USB-C -latausliitäntää ei ole tarjolla. Käytäntö on uskomattoman turhauttava, kun matkoille lähtiessä pakkauslistalle pitää muistaa aina pakata erikseen myös kellon latausjohto. Muut ominaisuudet Garmin ei yritäkään olla Forerunner-sarjan kellojensa kanssa muuta kuin urheilukellovalmistaja. Toki Forerunner 255:stakin löytyvät tärkeimmät älykellojen toiminnot, kuten puhelimeen saapuvien ilmoitusten näyttäminen kellon näytöltä. Mutta Facebookin selaamista tai pelien asentamista Garminin kelloilla ei tehdä - ja tavallaan hyvä niin. Forerunner 255 kuitenkin tukee Garminin omaa Connect IQ -sovelluskauppaa, josta kelloon saa ladattua ison vuoren lisää seurattavia urheilulajeja, jos tuntuu että kelloon esiasennetut lajit eivät riitä omaan makuun. Musiikin toistoa pystyy myös hallinnoimaan kellon kautta: puhelimella toistuva Spotify on ohjattavissa kellon kautta. Lisäksi Forerunner 255:n Music -versioissa kappaleita voi halutessaan ladata myös kellon omaan muistiin ja yhdistää Bluetooth-kuulokkeet suoraan kelloon - ja jättää puhelimen kokonaan kotiin lenkille lähtiessä. Lisäksi Garmin Forerunner 255 tukee Garmin Pay -lähimaksuteknologiaa, jota Suomessa tukevat useat pankit. Eli kaupan kassalla voit halutessasi maksaa ostokset viemällä kellon maksupäätteen kylkeen. Isoista pankeista ainoastaan Osuuspankki ei tällä hetkellä tue Garmin Payta lainkaan, mutta mm. Nordea ja Danske Bank löytyvät tuettujen pankkien listalta. Rajallisisissa älyominaisuuksissa on tietysti yksi hyvä puoli: Garmin Forerunner 255:n akkukesto hakkaa mennen tullen vaikkapa Applen kellot, joissa akkukesto ei tyypillisesti ole edes yhtä vuorokautta. Yhteenveto Noin 350 euron Garmin Forerunner 255 on selkeästi urheiluun tarkoitettu kello, joka ei edes yritä olla mitään sen kummempaa - mutta pyrkii olemaan siinä hyvä. Ja urheiluun se onkin varsin mainio, hintaluokassaan jopa erinomainen ominaisuuksiensa ja mm. erittäin tarkan GPS:nsä ansiosta. Mutta Forerunner 255 kärsii auttamatta siitä, että se on myös hieman vanhanaikaisen oloinen: sen matriisinäyttö ei varsinaisesti ole mikään moderni taideteos, runko on paksu ja näytön kehykset jopa koomisen leveät. Lisäksi kosketusnäytön puuttuminen kellosta vuonna 2023 on jo huumorin puolelle vedettyä pihtailua komponenttien osalta. Lisksi houkuttelevuutta heikentää ajoittainen hidastelu toiminnoissa, joka ei kuitenkaan ollut varsinaisesti tuskallista, mutta toisinaan ärsyttävää. Puhdasta urheilukelloa etsivälle se tarjoaa paljon, mutta muilta osin se ei onnistu vakuuttamaan. Jonkinlaista trendikästä, modernia ja "oikeampaa" älykelloa etsivälle Garmin Forerunner 255 ei ole suunniteltu. Garmin Forerunner 255:lla on käytännössä yksi kohderyhmä: edullista, mutta ominaisuuksiltaan monipuolista urheilukelloa etsiville se on mainio valinta. Vaihtoehdot Jos kaipaa itselleen lähes täydellistä urheilukelloa, suosittelen vilpittömästi sijoittamaan noin sata euroa enemmän ja ostamaan arvostelussamme loistavasti menestyneen Garmin Forerunner 955:n. Se on lähes kaikin mahdollisin tavoin parempi kello kuin Forerunner 255. Forerunner 955 lisää 255:n päälle kosketusnäytön, nopeamman suorittimen, juoksukestävyystiedot ja nipun muita terveystoimintoja. Jos taas elämääsi mahtuu muutakin kuin urheilua, Garminin valikoimasta löytyvä Garmin Venu 2 on saman hintainen kuin Forerunner 255, mutta siitä löytyy upea OLED-näyttö, nopeampi suoritin ja huomattavasti modernimpi muotoilu. Sykevälivaihtelua Venu 2 -mallistosta ei löydy, joten jos se on kriittinen terveystieto, valitse ennemmin Forerunner 255. Älyominaisuuksia etsivälle taas suosittelemme tutustumista vaikkapa Samsung Galaxy Watch 5 Pro -malliin. Plussat Erinomaiset ominaisuudet liikunnan ja terveyden seurantaan

Hyvä istuvuus

Tarkka ja nopea GPS

Erinomaiset treeniohjelmat

Erittäin hyvä akkukesto Miinukset Ei kosketusnäyttöä

Tietyissä toiminnoissa tahmainen ja hidas reagoimaan

Lataus täytyy tehdä Garminin omalla johdolla

Vanhanaikainen näyttötekniikka

Paksu runko

Vaatimattomasti varsinaisia älytoimintoja