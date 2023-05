Garmin julkisti uusia malleja Epix- ja Fenix 7-sarjoihin

julkisti Epix Pro -GPS-älykellot sekä Fenix 7 Pro -multisport-GPS-älykellot. Yhteensä uusia vaihtoehtoja julkaistiin peräti 12 kappaletta. Aiemmin samoihin sarjoihin julkaistiin kelloja vuoden 2022 alussa Uudet Epix Pro- ja Fenix 7 Pro -kellot on saatavana kolmessa eri koossa, jotka ovat 42 mm, 47 mm ja 51 mm. Lisäksi tarjolla on erillinen Sapphire Edition, joissa käytetään safiirilasia ja titaania. Tavallisissa malleissa on Corning Gorilla Glass -lasi ja ruostumatonta terästä rungossa.Epix Pro-kelloissa on tarkalla resoluutiolla varustetut AMOLED-näytöt, kun taas Fenix 7 Pro-kelloissa on pienemmällä tarkkuudella varustetut MIP-näytöt, mutta ne sisältävät aurinkolatauksen ja pidemmän akunkeston.Kaikissa Pro-kelloissa on LED-taskulamppu. Lampussa on säädettävä valo, punainen turvavalo ja juoksutahdin mukaan vilkkuva valo, jotka parantavat näkyvyyttä pimeän aikaan.

Garmin Epix Pro (Gen 2)

Garmin Fenix 7 Pro

Garminin mukaan epix Pro -älykellot on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön vuorokauden ympäri ja ne sisältävät korkealaatuisia materiaaleja.Kaikissa malleissa on kirkas AMOLED-värinäyttö. Kelloissa on Red Shift Mode, joka muuttaa näytön värityksen punaiseksi, jolloin hämärään on helpompi sopeutua ja välttää unirytmin häiriöitä.Responsiivisen kosketusnäytön lisäksi kelloa voi käyttää perinteisellä 5-painikejärjestelmällä, jolla pääsee nopeasti karttoihin, suoritustietoihin, älykkäisiin ilmoituksiin, jne.Tarjolla on runsaasti ominaisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden seurantaan. Kelloissa on rannesykeanturi, Body Battery -energiatason seuranta, jet lag -avustin, edistyk­sellinen unen seuranta, unenlaadun pisteytys ja muuta.Treenaamiseen löytyy kattava valikoima vaihtoehto. Uutena ovat joukkuelajit, kuten jalkapallo, baseball ja softball.Lisäksi epix Pro -älykelloissa on suuri määrä yhteysominaisuuksia, joihin kuuluvat älykkäät ilmoitukset, musiikin lataus laitteeseen Spotify-, Deezer- tai Amazon Music -suoratoistopalveluista (maksullinen tilaus vaaditaan), tapahtumien rekisteröinti, avustus ja LiveTrack sekä Garmin Pay -lähimaksu.Uusien Epix Pro -kellojen suositushinnat alkavat 979 eurosta ja yltävät 1189 euroon.Epix Pro Gen 2 -kellot:Lue myös: Garmin Epix Gen 2 arvostelu Fenix 7 Pro -kelloissa on Garminin mukaan uuden sukupolven MIP-näyttö, joka tarjoaa suuremman pikselimäärän, taustavalon ja aurinkopaneelin. Näyttö on kirkkaampi, energiatehokkaampi ja mukautuvampi erilaisiin valaistusolosuhteisiin.Pienin vaihtoehto yltää jopa 11 päivän akunkestoon älykellotilassa ja 14 päivään aurinkolatauksella samassa tilassa.Keskimmäinen vaihtoehto yltää aurinkolatauksella jopa 22 päivään ja suurin jopa 37 päivään.Uusissa Pro-malleissa on muun muassa parempi optinen sykeanturi ja paremmat urheilualgoritmit, kehitty­neet harjoitustiedot, kuten hill score, endurance score, VO2 max ja harjoittelun tila, erilaiset karttaominaisuudet, Pulse Ox -ranneanturi, Body Battery -energiatason seuranta sekä Garmin Pay ja musiikin lataus laitteeseen.Fenix 7 Pro -kellojen hinnat alkavat 879 eurosta ja yltävät kalleimman mallin kohdalla 1089 euroon.Fenix 7 Pro -kellot:Lue myös: Garmin Fenix 7 Sapphire Solar arvostelu