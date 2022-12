Arvostelussa Garmin Forerunner 955 - Lähes täydellinen kello urheiluun, hinta vain hirvittää

Garmin Forerunner 955 arvostelu

Saimme loppukesästä 2022 testiin aiemmin kesällä julkaistun Garminin älykellojen ylempään segmenttiin sijoittuvan uutuuden, Garmin Forerunner 955 -kellon. Mallivaihtoehdosta riippuen noin 500 euroa maksava Forerunner 955 asettuu Garminin malliston kalliimpaan hintaluokkaan ja on, nimensä mukaisesti, tarkoitettu etenkin juoksijoiden ja muiden urheilua harrastavien kelloksi. Kello on suora seuraaja aiemmin mainiosti arvostelussamme pärjänneelle Garmin Forerunner 945:lle. Pistimme kellon tiukasti ranteeseen yli kolmen kuukauden testijakson ajaksi ja pidimme sen käytössä ympäri vuorokauden koko testijakson ajan, mitaten kellon avulla niin liikuntaa, unta, stressiä kuin yleistä hyvinvointiakin. Pitkän testirupeaman jälkeen onkin aika perehtyä siihen, mitä Garmin Forerunner 955 on oikein syönyt ja millainen kello se lopulta on. Ulkonäkö

Garmin Forerunner 955 noudattaa ulkonäöllisesti hyvinkin perinteistä ja konservatiivista urheilukellojen linjaa. Kello on korostetun selkeästi urheilukellon näköinen, eli suoraa jatkumoa 1980-luvulta periytyvälle sporttikellojen muotoilulle on haettu täysin tietoisesti. Kellon muotoilu siis lähestulkoon kirkuu muille ihmisille sitä, että kellon kantaja harrastaa urheilua - ja haluaa myös näyttää sen. On tietysti täysin omista mieltymyksistä kiinni, onko tämä toivottava piirre kellossa vai ei.

Forerunner 955 on myös tiukan perinteinen siinä mielessä, että kellossa on nappeja. Paljon nappeja. Todella paljon nappeja. Tarkalleen ottaen painikkeita on viisi. Kellotaulun vasemmalla puolella fyysisiä painikkeita on kolme ja oikealla puolellakin kaksi. Vaikka Garmin Forerunner 955:ssa on myös mainiosti toimiva kosketusnäyttö, luottaa valmistaja tässä siihen, että kellon tärkein kohdeyleisö - urheilijat - haluavat edelleen kelloonsa fyysiset painikkeet. Painikkeiden määrään on toki myös looginen syynsä: fyysiset toimintapainikkeet ovat käytettävyydeltään selkeämmät ja varmemmat, kun halutaan kesken urheilusuorituksen tallentaa vaikkapa kierrosaikoja.

Forerunner 955 on myös iso: runko on 46,5mm kokoinen ja rungon paksuuskaan ei ole pienimmästä päästä - eli kello on ulkomitoiltaan lähes identtinen Garmin Fenix 7 kanssa. Käytännössä kellon koko näkyi siinä, että pieniluisena miehenä kello ei mahtunut lainkaan kauluspaidan hihojen läpi, vaan kauluspaitaa käytettäessä piti päättää jo etukäteen se, jätetäänkö kello hihan alle vai näkyville. Kello on kuitenkin kokoisekseen yllättävän kevyt ja syynä on tietysti se, että runko ei ole metallia, vaan polykarbonaattia - eli käytännössä muovia. Noin 50 gramman paino on vielä sellainen, että kellon paino ei häiritse arjessa juurikaan, vaan sen unohtaa hyvinkin nopeasti.

Näytön osalta Forerunner 955 tukeutuu Garminille tyypilliseen matriisinäyttöön. Näytön resoluutio on varsin vaatimaton, mutta siinäkin on menty tarkoituksella käytettävyys ja käytännöllisyys edellä: matriisinäyttö on kirkkaassa auringonpaisteessakin helposti luettavissa ja kuluttaa merkittävästi vähemmän akkua. Mutta toki, vanha näyttötekniikka näyttää hyvinkin haljulta, kun sitä vertaa vaikkapa Garmin Epix 2 tai Garmin Venu 2 -kellojen kirkkaaseen ja tarkkaan OLED-näyttöön. Garmin Forerunner 955 tekniset tiedot Näyttö

Solar-malli: noin 570 euroa (tarkista päivän hinta!) Laajemmin teknisiä tietoja löytyy älykellojen tietokannastamme: Garmin Forerunner 955 tekniset tiedot sekä Garmin Forerunner 955 Solar tekniset tiedot. Istuvuus Kuten aiemmin mainittua, Forerunner 955 on hervottoman iso älykello. Se on lähes viiden sentin levyinen ja toista senttiä paksu mötikkä, jonka kanssa pienempirakenteinen ihminen, kuten allekirjoittanut, on alussa hyvinkin kummissaan. Mutta kellon kokoon nähden suhteellisen maltillinen paino (52 grammaa) ja tiheällä rei’ityksellä varustettu ranneke auttavat ongelmassa yllättävän paljon. Garminin hihnan saa säädettyä tarkasti juuri omaan ranteeseen sopivaksi, jolloin kello ei purista, muttei myöskään heilu ranteessa holtittomasti. Tässä suhteessa monilla muilla valmistajilla olisi opittavaa Garminilta.

Istuvuutta auttaa myös se, että Garmin Forerunner 955 osaa lukea tiedot ranteesta myös kellon ollessa hyvinkin löysästi kiinni ranteessa. Monien halpis-älykellojen osalta tilanne on täysin päinvastainen ja ne pitää puristaa niin tiukasti ranteeseen kiinni, että verenkierto sormenpäihin alkaa sakkaamaan pitkässä käytössä. Mutta fakta on, että Forerunner 955 ei pienikokoisen käteen tunnu istuvan oikein mitenkään. Vielä tällaisena pienehkönä miesoletettuna kello on järkevän oloinen arkikäytössä, mutta vaikkapa kevytrakenteisen naisen ranteeseen se ei todennäköisesti istu millään. Käytettävyys Garmin Forerunner 955 iso ongelma on se, että se on niin monipuolinen. Toimintoja on hengästyttävä määrä ja lähes kaikkea mahdollista voi mitata, seurata ja tutkia, mitä vain suinkin kehosta kerättävistä tiedoista ylipäätään voidaan irti puristaa. Kosketusnäytön ja viiden painikkeen yhdistelmä on sekin omiaan aiheuttamaan pientä hämmennystä käyttöliittymän osalta. Mutta lähes mahdottomalta tuntuvasta etukäteisasetelmasta huolimatta Garmin Forerunner 955 osoittautui lopulta hyvinkin selkeäksi kelloksi käytettävyytensä osalta. Sen oppimiskäyrä on aavistuksen korkea - eli kelloon pitää tutustua vähintään viikon ajan ennen kuin sen toimintalogiikan ymmärtää täysin. Ja tällöinkin osa toiminnoista on piilotettu hieman kummallisiin paikkoihin valikkorakenteessa. Mielenkiintoinen havainto oli se, että kuukausia kestäneen testijaksomme aikana käyttöön päätyi lopulta nimenomaan painikkeisiin pohjautuva käyttö - kosketusnäyttöä ei tullut käytettyä testin loppuaikoina juuri mihinkään, sillä käyttöliittymä ja toiminnot oli suunniteltu loogisesti painikkeilla toimiviksi. Sinänsä painikekäytön helppous kertoo osittain siitä, että Garmin on jollain taikatempulla onnistunut pitämään käyttöliittymänsä suhteellisen loogisena, olipa käytössä sitten kosketusnäyttö tai painikkeet. Tästä hyvänä verrokkina mainittakoon vaikkapa Garmin Epix gen 2 -testimme, jossa samaa käyttöliittymää tulikin käytettyä pitkälti kosketusnäytön kautta. Ehkäpä se ylimitoitetulta tuntuva viiden napin valikoima ei lopulta olekaan liikaa... Älypuhelinsovellus Vaikka lähes kaiken Garmin Forerunner 955 keräämän tiedon voikin saada käyttöönsä myös kellon omalta ruudulta, on Garmin Connect -älypuhelinsovellus silti paras tapa tutkia kaikkea sitä datamäärää, mitä kello käyttäjästään lopulta kerää.

Garmin Connect onkin kenties Garminin tuotevalikoiman tärkein palanen, sillä yhtiö on onnistunut tekemään älypuhelinsovelluksestaan samaan aikaan sekä valtavan monipuolisen että helppokäyttöisen. Sovelluksen päänäkymä tarjoaa helpon ja selkeän näkymän juuri kuluvan vuorokauden terveystietoihin: ruudulta saa suoraan käsityksen omasta harjoittelutilanteesta, kunnon kehityksestä, päivän aikaan tehdyistä treeneistä sekä mm. edellisen yön unen tasosta ja laadusta.

Valikoiden takaa löytyy sitten tarkempaa tietoa mm. siitä, millaista treeniä Garmin suosittelisi seuraavaksi, miten omaa untaan voisi parantaa ja milloin seuraavan kerran kannattaisi vetäistä lenkkarit jalkaan. Sovellus on helppokäyttöisyydessään urheilusovellusten ehdotonta kärkeä. Lisäksi erinomaisesti tehty suomennostyö näkyy sovelluksen kaikissa osa-alueissa - jälleen osa-alue, jossa monella kilpailijalla olisi runsaasti opittavaa Garminilta. Urheilussa Urheiluun tarkoitettuja älykelloja on mielestämme täysin turha edes koettaa testata, jos niiden kanssa ei oikeasti urheile. Ne on tarkoitettu urheiluun ja niiden tärkeimmät ominaisuudet jäävät testaamatta, jos lenkkipolku pelottaa liikaa. Joten pistimme syksyn 2022 mittaan useampaankin kertaan lenkkarit jalkaan ja testailimme Garmin Forerunner 955 keräämiä tietoja, sen suosituksia ja tarkkuutta.

Ja kuten yli 500 euroa maksavalta urheilukellolta sopii toivoakin, urheiluun Garmin Forerunner 955 on loistava tapaus. Luonnollisesti treenien perustiedot kerätään talteen: eli treenin pituus, reitti, kesto, treenin aikainen sykehistoria ja muut tärkeimmät tiedot. Mutta Forerunner 955 tarjoilee lisäksi myös vuoren ominaisuuksia, joita kaikista kilpailijoista ei löydy. Yksi mielenkiintoisimmista on arvio jäljellä olevasta kestävyydestä: Forerunner 955 osaa arvioida sen, paljonko mehuja kropassasi vielä olisi jäljellä. Täysin levänneenä ja palautuneena, ennen treeniä, lukema on 100% tasossa. Ja lenkin edetessä lukema laskee tasaisesti. Eli jos viiden kilometrin kohdalla Forerunner 955 kertoo energiaa olevan vielä 75% voi suhteellisen hyvällä luottamuksella kiskaista toisen mokoman vielä lenkkiin lisää pituutta. Kustakin suorituksesta kerrotaan myös sen ensisijainen etu, eli kohottiko harjoitus kestävyyttä, nopeutta peruskuntoa vai oliko se kenties palauttavalta vaikuttava harjoitus. Kellon oma GPS on myös hämmentävän tarkka ja nopea reagoimaan. Etenkin maastossa ja kaupungin talojen keskellä juostessa kellon GPS oli merkittävästi tarkempi kuin samaan aikaan taskussa vastaavaa dataa kerännyt puhelin. Myös pysähdyksiin reagoinnit, kuten liikennevaloihin pysähtyminen urbaanin juoksulenkin aikana, olivat salamannopeita. Kuten lähes kaikista Garminin urheilukelloista, myös Forerunner 955:sta löytyy myös erilaisia valmennustiloja, etenkin pyöräilyyn ja juoksuun, joiden avulla voi myös rakentaa itselleen treeniohjelman. Eli käytännössä kellon avulla voi rakentaa itselleen vaikkapa "sohvaperunasta viiden kilometrin lenkin jaksavaksi juoksijaksi" -tyylisen treeniohjelman. Terveystiedot Treenin seurannan lisäksi Garmin Forerunner 955:n avulla voi seurata myös omaa terveyttään varsin monipuolisesti. Unen seuranta, syketasojen seuranta, stressitasojen seuranta, arjen askelmäärien seuranta ja monet muut ominaisuudet löytyvät kaikki suoraan kellon automaattisesti keräämistä tiedoista.

Merkittävä uudistus Garminin tuotteisiin tuli softapäivityksen avulla vuoden 2022 aikana ja kalleimmissa malleissa - myös Forerunner 955:ssa - on mukana nyt tieto Harjoitteluvalmiudesta (harjoitteluvalmiuden ja Body batteryn välinen ero on selitettynä täällä). Harjoitteluvalmius käytännössä seuraa stressitasoa, unen laatua ja viime aikaisia treenejä ja muodostaa niistä kokonaiskuvan siitä, onko juuri tällä hetkellä fiksua rynnistää treenaamaan vai kannattaisiko keskittyä latailemaan akkuja. Unen seuranta on valitettavasti oman kokemuksemme perusteella edelleen Garminin ongelmakohta. Garminin algoritmit eivät ensinnäkään tunnista lainkaan konseptia nimeltä päiväunet. Lisäksi sängyssä tapahtuva rento netin selailu (oikeasti doomscrolling ennen unen tuloa..) lipsahtaa lähes joka yö Garminin mielestä yöuneksi, vaikka käyttäjä olisikin silmät suurina lukemassa maailman kauhuista uutissivustoilta. Ja taas vastapallona heittäen, Garminin mittaama Body Battery -lukema on erinomaisen hyvä ja - omien kokemustemme mukaan - tarkka mittari yleiselle jaksamistasolle. Jos Body Battery näyttää 10/100 arvoa, yleensä olotilakin on sitä vastaava - eli täysin kuollut. Kaikkien mittareiden yhteydessä parasta antia ovat kuitenkin niiden yhteydessä tarjottavat selkeät ja ymmärrettävät kuvaukset, joiden avulla monimutkaisenkin mittarin tai arvon ymmärtää, vaikkei ehkä ymmärtäisi sitä, miten tieto on kerätty ja mitattu. Akkukesto ja lataus Akkukeston osalta Garmin Forerunner 955 noudattelee pitkälti Garminilta tuttua linjaa. Valmistaja lupaa Forerunner 955 teknisissä tiedoissa akkukestoksi jopa 15 vuorokauden akkukestoa. Käytännön elämässä, itse käyttämilläni asetuksilla, akkukesto oli karkeasti ottaen puolet luvatusta. Näytön kirkkauden pitäminen lähes kirkkaimmalla tasolla, aina päällä olevan always-on-displayn käyttäminen ja jatkuvasti toiminnassa olevan sykkeen seurannan ollessa päällä akkukestoksi muodostui noin 7 vuorokautta. Seitsemän vuorokauden akkukesto on tietysti järisyttävän hyvä lukema, jos sitä vertaa vaikkapa Apple Watch (8. sukupolvi) akkukestoihin, joissa akkua säästelemällä päästään korkeintaan vuorokauden akkukestoon. Testissämme ollut Forerunner 955 oli kellon aurinkokennoa hyödyntävä erikoismalli Garmin Forerunner 955 Solar, jossa näyttöön integroitu aurinkopaneeli lataa akkua kellon ollessa kädessä. Valitettavasti Suomen loppukesässä ja syksyssäkään aurinkokenno ei toiminut juuri lainkaan. Edes kesän aurinkoisimpina päivinä aurinkokennon antama lisälataus ei näkynyt millään merkittävällä tavalla akkukeston parantumisena. Ja syksyn hiipiessä kohti loppuaan, aurinkokennon vähäinenkin hyöty katosi lopullisesti. Joten Suomen olosuhteisiin Solar-mallin lisähintaa ei mielestämme kannata missään nimessä maksaa, sillä sen antama lisähyöty on parhaimmillaankin marginaalinen.

Garminin kellojen yksi pahimmista ärsytyksistä on se, että Garmin luottaa sisukkaasti omaan latausjohtoonsa. Lataus vaatii siis aina Garminin oman latausjohdon, eikä kelloa voi ladata USB-C:llä tai langattomalla Qi-laturilla. Ongelmalliseksi tilanne menee etenkin matkustettaessa, jolloin pitää aina erikseen muistaa pakata mukaan myös Garminin latausjohto - tai etsiä kuumeisesti kauppa matkakohteesta, josta sellaisen saisi ostettua. Tyhjästä täyteen kello latautuu noin kahdessa tunnissa. Käytännössä lataustaktiikaksi muodostui se, että kello pistettiin latautumaan aina suihkussa käydessä, olipa kellossa akkua sillä hetkellä 70% tai 20%. Muut ominaisuudet Muilta ominaisuuksiltaan Garmin Forerunner 955 on hyvinkin tyypillinen "ei-aivan-täysin älykello". Eli kello käyttää Garminin omaa käyttöjärjestelmää eikä mitään yleiskäyttöistä käyttöjärjestelmää kuten Wear OS:ää. Käytännössä oman, rajatumman käyttöjärjestelmän ansiosta Garminin kellojen akkukesto on hurjan paljon parempi kuin vaikkapa Applen kellojen tai Googlen Wear OS:ää käyttävien kellojen akkukesto. Mutta samalla menetetään tietysti myös monipuolisuus: Garminille on saatavilla hyvin rajallinen määrä ulkopuolisten kehittämiä sovelluksia ja harvat saatavilla olevatkin sovellukset ovat lähinnä uusien lajien seurantaan tarkoitettuja lisätoimintoja. Kello itsessään tukee kuitenkin niitä tärkeimpiä toimintoja: puhelimen ilmoitukset saa peilattua myös kelloon, tekstiviesteihin voi vastata pikavastausten avulla ja maksullista Spotifya käyttävät voivat ladata kelloon myös offline-kuuntelua varten musiikkia. Lisäksi puhelimesta toistettavaa musiikkia voi ohjata kellon toimintopainikkeiden avulla. Forerunner 955 tukee myös lähimaksuja, mutta ainoastaan Garmin Pay -yhteensopivien korttien osalta. Nordean kortit toimivat kellossa sellaisenaan. Muista Suomessa toimivista pankeista tuettuina ovat mm. Säästöpankki, Danske Bank sekä Aktia. Mutta esimerkiksi Osuuspankin kortteja Garmin Pay ei tue lainkaan. Yhteenveto Noin 500 euroa maksava Garmin Forerunner 955 on häpeilemättömän selkeä siinä, että se on suunnattu urheilijoille. Se on pakattu täyteen urheilijoita hyödyttäviä ominaisuuksia, se näyttää urheilukellolta ja se maksaa niin paljon, että se karkottaa tehokkaasti tavalliset kuluttajat. Linja on sinänsä looginen ja selkeä. Kellosta löytyy niin valtava määrä nimenomaan urheiluun tarkoitettuja ominaisuuksia, että sitä ei kannata missään nimessä edes yrittää tarjota ensimmäistä älykelloaan ostavalle, pari kertaa kuukaudessa salilla piipahtavalle tavalliselle sukankuluttajalle. Lisäksi sen älyominaisuudet ovat selkeästi heikommat kuin Applen kelloissa tai Wear OS:ää käyttävissä kilpailijoissaan. Vastapainona toki tarjolla on hurja akkukesto ja äärimmäisen pitkälle hiotut terveys- ja liikuntatietojen analytiikat. Ja, samaan hengenvetoon mainittuna, laajempia älyominaisuuksia ei juurikaan osaa edes kaivata. Garmin Forerunner 955 on erinomainen juuri siinä, joihin se on tarkoitettu: Se on urheilijan kello ja se on erittäin hyvä siinä. Vaihtoehdot Garmin Forerunner 955 asettuu Garminin omassa mallistossa mielenkiintoiseen kohtaan. Noin 500 eurolla se on kallis, muttei kuitenkaan säädyttömän kallis, kuten Garmin Fenix 7. Forerunner 955 ja Fenix 7 ovat ominaisuuksiltaan käytännössä identtisiä, mutta Forerunner 955 on noin 200 euroa halvempi ja on valmistettu muovista. Jos kaipaa hurjan hyvää juoksukelloa, valintamme kallistuisi tässä suhteessa nimenomaan Forerunner 955 puoleen, hintaeron vuoksi. Fenix 7 ja Forerunner 955 välisiä teknisiä eroja voi vertailla täältä. Mutta... Jos taas olet pienikokoinen ihminen ja nimenomaan etsit parasta mahdollista juoksukelloa, paras vaihtoehto Garminin valikoimasta saattaakin olla Fenix 7S, joka on selkeästi pienempi kuin Forerunner 955, tarjoten kuitenkin kaikki samat toiminnot - ja metallisen rakenteen. Jos taas etsit todella hyvää Garminin älykelloa, mutta et halua kuuluttaa maailmalle olevasi himourheilija, suosittelemme perehtymään Garmin Venu 2 -mallistoon. Venu 2 on selkeämmin toimistoon ja arkeen sopiva kello, tarjoten huikean terävän OLED-näytön, lähes kaikki Forerunnerin toiminnot - ja selkeästi miellyttävämmän hintalapun. Mikäli haluat itsellesi nimenomaan älykellon, jolla voit selata Facebookkia, twiitata ranteesta ja lueskella uutisia, kannattaa suunnata katse suosiolla Wear OS-kelloihin tai Applen älykellojen valikoimaan. Tällöin toki menetät valtaosan akkukestosta. Plussat Erinomainen akkukesto

Tarkka ja nopea GPS

Valtava määrä toimintoja

Laajat terveystiedot

Treeniohjelmat

Laajat kunnon seurannan työkalut

Vanhanaikainen näyttö

Halvempi kuin Fenix 7 (mutta silti kallis) Miinukset Kallis

Aurinkokenno Solar-mallissa on Suomen oloissa turha

Ei langatonta latausta

Vaatii Garminin oman latausjohdon

Kosketusnäyttöä ei juurikaan hyödynnetä käyttöliittymässä