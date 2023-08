Polarin Ignite 3 -urheilukelloa myydään perjantaista alkaen 100 euron alennuksella

viime vuoden loppupuolella julkaisemaa Ignite 3 -urheilukelloa saa perjantaista alkaen selvästi edullisemmalla hinnalla.Polar Ignite 3:n suositushinta on 329 euroa , mutta Gigantti kertoo myyvänsä kelloa 229 eurolla klubilaisille. Tarjous alkaa perjantaina 18.8. klo 10 ja jatkuu sunnuntaihin asti. Tarjouksen eräkoko on 200 kappaletta. Puhelinvertailu testasi Ignite 3:n alkuvuodesta 2023 . Testissä todettiin GPS:n olevan todella heikko, mutta nähtävästi vika koskee arvosteltua laitetta. Muuten kello on mainio. Se on esimerkiksi muotoiltu loistavasti ja sisältää pyöreän 1,28-tuumaisen AMOLED-kosketusnäytön 416 x 416 pikselin tarkkuudella.Ignite 3 sisältää myös erinomaisen sykemittauksen ja unen seurannan. Tarkemmat tiedot näet täältä