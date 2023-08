Faiphone 5:lle tarjotaan päivitystukea vuoteen 2031 asti

Hollantilainen elektroniikkayhtiöjulkisti uusimman älypuhelimensa eli Fairphone 5 -mallin. Fairphonen puhelimien osat ovat helposti käyttäjän vaihdettavissa, jonka ansiosta laitteita voi käyttää pitkän aikaa.Pitkän aikavälin käyttöä tukee myös pitkä päivitystuki. Fairphone 5 käyttää nyt Android 13 -versiota , mutta laitteelle luvataan vähintään viisi isoa päivitystä eli jopa Android 18-versio.Tietoturvapäivityksiä laitteelle jaetaan peräti kahdeksan vuoden ajan eli vuoteen 2031 asti. Puhelimella on myös viiden vuoden takuu.Yhtiö päivittää muitakin laitteitaan pitkään. Esimerkiksi Fairphone 3 ja Fairphone 3+ mallien kohdalla päivitystuki jatkuu vuoteen 2026 asti Fairphone 5:n suorituskyvystä vastaa QCM6490 -piiri, joka on syy siihen, että yhtiö pystyy lupaamaan puhelimelle pitkän päivitystuen.

Muiden speksien osalta kännykässä on 6,46-tuumainen OLED-näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella ja 1224 x 2770 pikselin tarkkuudella. Takana on 50 megapikselin pääkamera ja 50 megapikselin ultralaajakulma. Tarkkuutta tarjotaan myös etupuolella 50 megapikselin edestä. Sisällä on 4200 mAh akku, joka tukee 30 watin latausta. Laite tukee 5G-yhteyksiä. Vuonna 2021 julkaistussa Fairphone 4 puhelimessa on yhdeksän helposti vaihdettavaa osaa, mutta uudessa mallissa niitä on 11 kappaletta. Käyttäjä voi itse helposti vaihtaa vaikka USB-C -liitännän, akun tai kameran.Varaosia saa hankittua Fairphonen verkkokaupasta ja hinnat ovat muutamia kymppejä osaa kohden.Itse puhelin maksaa 699 euroa ja se on nyt ennakkotilattavissa