Samsung Galaxy Watch5 Pro sai myös One UI 5 Watch -päivityksen Suomessa

tämän vuoden Galaxy Watch6 -sarjan kelloissa on käytössä Wear OS 4 -käyttöjärjestelmään perustuva One UI 5 Watch -käyttöliittymä. Samsung kuitenkin päivittää myös vanhemmat kellot tähän uudempaa ohjelmistoon.Aiemmin päivitys tuotiin Suomessa Watch4 -kelloille ja nyt myös itsellä käytössä oleva Watch5 -sarjan Watch5 Pro -älykello on saanut päivityksen.Wear OS 4 / One UI 5 Watch -päivitys tuo mukanaan runsaasti uudistuksia Watch5 Prolle. Mukana on muun muassa paranneltu univalmennus, pyöräilyn automaattinen seuranta ja parannusta kellon hallintaan.Kaikki uudistukset näet tästä artikkelista Galaxy Watch5 Pro kuuluu edelleen virallisesti Samsungin kellojen valikoimaan yhdessä uusien Galaxy Watch6 -sarjan kanssa. Watch5 Pron Bluetooth-version hinta on tällä hetkellä noin 400 euroa , kun LTE-versio kustantaa lähes 500 euroa Ennen ostamista kannattaa lukea Puhelinvertailun arvostelu Watch5 Prosta