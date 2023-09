Xiaomin Watch 2 Prossa käytetään Wear OS -käyttöjärjestelmää

julkisti Xiaomi 13T -sarjan lisäksi Watch 2 Pro -älykellon. Se eroaa yhtiön aiemmista kelloista käyttöjärjestelmän osalta.Kellosta löytyy kaksi vaihtoehtoa: Bluetooth-versio ja LTE-versio . Euroopassa Bluetooth-versio maksaa 269 euroa ja LTE-versio 329 euroa. Suomen hinnoista tai saatavuudesta ei ole tietoa.Suhteellisen edulliseen hintaan Watch 2 Pro tarjoaa kattavat ominaisuudet.Kellossa käytetään Wear OS -käyttöjärjestelmää, kun yleisesti Xiaomin kelloissa, kuten Watch S1:ssä , käytetään valmistajan omaa käyttöjärjestelmää.Wear OS:n ansiosta kellolla voi käyttää Googlen palveluita, kuten Mapsia ja Wallet-lähimaksua. Xiaomi ei toistaiseksi vahvistanut, mitä Wear OS -versiota kellossa käytetään. Ilmeisesti yhtiö eilisessä tilaisuudessa esillä olleet kellot hyödynsivät Wear OS 3 -versiota.

Uusin versio on Wear OS 4, jota tällä hetkellä käytetään vain Samsungin kelloissa, kuten Watch6 -sarjassa Watch 2 Pron kuitenkin pitäisi jossain vaiheessa saada Wear OS 4 -päivityksen, sillä tehoista vastaa Snapdragon W5+ Gen 1 -piiri , joka takaa kellolle hyvän suorituskyvyn. RAMia on 2 gigatavua ja tallennustilaa 32 gigatavua.Kooltaan Watch 2 Pro on 46 millimetriä ja siinä on 1,43" AMOLED-näyttö 466 x 466 -pikselin tarkkuudella. Kosketuksen lisäksi kelloa hallintaa kahdella painikkeella, joista toinen on pyörivä kruunupainike.Akunkesto yltää jopa 65 tuntiin Bluetooth-versiossa, joka on hyvä lukema. Lukemaan kuitenkin vaikuttaa vahvasti muun muassa aina päällä olevan näytön käyttö. Langatonta latausta kellossa ei ole, vaan se tapahtuu erillisen laturin kautta.Kello on tuttujen sykemittauksen ja unen seurannan lisäksi mitata kehon koostumusta. Urheilutiloja on yli 150 kappaletta. Kellossa on myös viiden järjestelmän kaksitaajuuksinen paikannus, joka tekee paikannuksesta tarkempaa.