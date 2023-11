Samsungin uusimmat taittuvanäyttöiset puhelimet saivat Android 14 / One UI 6 -päivityksen Suomessa

on aloittanut varsin vahvasti uusimman Androidin jakelun eri laitteille . Maailmalla jo useampi malli on saanut päivityksen, mutta myös Suomessa muutamat mallit ovat päivityksen saaneet.Ensimmäisenä Suomessa päivityksen jakelu käynnistettiin Galaxy S23 -sarjalle noin kuukausi sitten . Muutama päivä sitten päivitys saapui keskitason Galaxy A54 -puhelimelle ja nyt vuoronsa saavat uusimmat taittuvanäyttöiset mallit eli Galaxy Z Fold5 ja Galaxy Z Flip5.One UI 6 tuo mukanaan muun muassa uudistetun pikapaneelin, uudistetun kamerasovelluksen, päivitetyt animaatiot, uuden fontin, joka on käytössä oletuksena, ja uudistetut emojit Samsungin näppäimistöön.

Lisäksi Android 14 -versio sisältää lukuisia uudistuksia ja parannuksia, kuten elenavigointiin liittyvän takaisinpäin vievän nuolen.Fold5:lla päivityksen koko on noin 3060 megatavua ja Flip5:lla vähän enemmän, noin 3165 megatavua. Kummallakin laitteella päivitys tuo mukanaan marraskuun tietoturvakorjauksen.Oman Galaxy-laitteen voi päivittää asetuksista kohdasta ohjelmistopäivitys.