Gigantti lopetti Xiaomin tuotteiden myynnin

"On selvää, että reagoimme myös siihen, mitä asiakkaamme meiltä toivovat ja haluavat. On esimerkiksi selkeä signaali, että Xiaomi-älypuhelimien myynti on laskenut viimeisten kuukausien aikana. Tämä tarkoittaa osaltamme sitä, että emme tilaa jatkossa enää Xiaomi-tuotteita myyntiimme. Merkissä on saatavuutta kauttamme enää vain niiltä osin, mitä varastoissamme on jäljellä", kommentoi Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Jyri Helistö SuomiMobiilille.

myy tuotteitaan Venäjällä ja sen takia yhtiön on todettu tukevan Venäjän hyökkäyssotaa . Xiaomin toimia ei ole katsottu hyväksi Suomessa, sillä jälleenmyyjistä yksi toisensa jälkeen on poistanut Xiaomin tuotteet myynnistä.Operaattorit ja Veikon Kone poistivat Xiaomin laitteet myynnistä syksyllä. Verkkokauppa.com seurasi näitä joulukuussa ja nyt myös Gigantti on liittynyt joukkoon, uutisoi SuomiMobiili Gigantti toi syksyllä Xiaomin 13T -sarjan puhelimet myyntiin Suomessa , mutta enää niitä ei jälleenmyyjä kautta ole saatavilla. Gigantilta myös kerrotaan, että se ei enää jatkossa tilaa Xiaomi-tuotteita myyntiin.





Gigantin mukaan Xiaomi-älypuhelimien myynti on laskenut. Vielä kesällä merkille oli kysyntää, jonka takia esimerkiksi Gigantti vasta nyt poistaa laitteet saatavilta.



Gigantti on osa norjalaista Elkjøp-konsernia, mutta Xiaomi-tuotteiden myynnin lopetus koskettaa vain Suomea.