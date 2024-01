OnePlussan suositut Nord CE 2 Lite 5G ja Nord CE 3 Lite 5G saivat Android 14 / OxygenOS 14 -päivityksen Euroopassa

on piakkoin saanut Android 14 -päivityksensä valmiiksi, sillä useimmille malleille tämän jakelu on toteutettu . Viimeisimpänä joukkoon liittyvät mukaan Suomessa suositut edullisen hintaluokan Nord CE 2 Lite 5G- ja Nord CE 3 Lite 5G-mallit, kun päivityksen jakelu on käynnistynyt Euroopassa.Nord CE 2 Lite 5G:lle päivityksen jakelu käynnistettiin pari päivää sitten Euroopassa ja Nord CE 3 Lite 5G:lle jakelu aloitettiin tänään. Kummankin mallin kohdalla uusi versio saapuu ensimmäiseksi käyttäjille, jotka ovat olleet mukana Close Beta- tai Open Beta-ohjelmissa. Kaikille vakaan version jakelun pitäisi kuitenkin käynnistyä seuraavien päivien aikana.Uusi päivitys tarjoaa tuoreimman Android-version eli Android 14 -version , jonka päällä toimii OnePlussan oma OxygenOS 14 -versio

OnePlussan mukaan kummallekin laitteelle on luvassa muun muassa Aquamorphic Design -tyylin kakkosversio, joka mukauttaa käyttöliittymä värejä ja tekee järjestelmän animaatioista sulavampia, File Dock -ominaisuus, joka mahdollistaa tiedon keräämisen, analysoinnin ja jakamisen Dockin tai muiden sovellusten kautta yksinkertaisesti ja parannusta valokuviin ja videoihin liittyvien käyttöoikeuksien hallintaan.Nord CE 3 Lite 5G:n kohdalla mainitaan myös parannus suorituskyvyn optimointiin.Oman laitteen päivitystilanteen voi tarkistaa valikosta Asetukset - Tietoja laitteesta - OxygenOS.OnePlussan edullinen kaksikko ovat keränneet menestystä Suomessa, sillä kumpikin malli oli vuoden 2023 myydyimpien puhelinten listalla