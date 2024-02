Nothing julkaisee pian edullisemman Nothing Phone (2a) -puhelimen

julkaisee pian yhtiön kolmannen älypuhelimensa. Nothing Phone (1) julkaistiin kesällä 2022, jota seurasi Nothing Phone (2) kesällä 2023 . Kolmannen puhelinmallin nimi on Nothing Phone (2a).Puhelimen saapuminen kerrottiin Nothingin Community Update -videolla Phone (1) sijoittui keskitasolle, kun taas Phone (2) on selvästi kalliimpi ja tehokkaampi laite. Phone (2a) tulee sijoittumaan Phone (2):n alapuolelle, mutta se tulee olemaan selkeä parannus Phone (1):een verratessa.

Muuta tulevasta laitteesta ei toistaiseksi kerrottu, mutta se tullaan todennäköisesti julkaisemaan Barcelonan MWC-messuilla myöhemmin tämän kuun aikana.Huhujen ja vuotojen mukaan piirinä toimisi MediaTekin Dimensity 7200 ja edessä on 6,7-tuumainen 120 hertsin näyttö. Taakse on luvassa 50 megapikselin pääkamera ja 50 megapikselin ultralaajakulma. Lisäksi takana on valojärjestelmä.