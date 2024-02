Tammikuun myydyimmät puhelimet - Samsungin uusi lippulaivapuhelin nousi heti kärkisijoille

"Tammikuu on perinteisesti hiljaisempi erilaisten sesonkien jälkeen. Alkuvuotta piristää useamman uuden lippulaivapuhelimen lanseeraus. Viime vuonna Elisalla lippulaivapuhelimet vetivät poikkeuksellisen hyvin, joten odotamme trendin jatkavan vahvana myös tänä vuonna. Tästä osoituksena nyt nähtävä Samsungin lippulaivapuhelimen nousu heti listalle", kertoo Elisan kuluttajien laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Olli-Pekka Nokkonen.

Vuoden 2024 ensimmäinen kuukausi on jo takanapäin, jonka vuoksi on hyvä ihmetellä tammikuun myydyimpiä puhelimia. Totutusti tilastoja myydyimmistä puhelimista tarjoavat operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone.Uusien puhelinten osalta tammikuu oli vahva. Samsung julkisti Galaxy S24 -sarjan , jotka tulivat saataville tammikuun aikana, ja OnePlussalta nähtiin OnePlus 12 ja OnePlus 12R , jotka tulevat saataville helmikuussa. Puhelinvertailu on jo testaillut OnePlus 12 -mallin . Lisäksi esimerkiksi HONOR tuo pian saataville taittuvanäyttöisen Magic V2 -mallin Samsungin uusimmat lippulaivat menestyivät heti alkuun varsin vahvasti, sillä Elisan henkilöasiakkaiden listalla Galaxy S24 Ultra on heti kolmantena. Tämä huippumalli löytyy myös Elisan yritysasiakkaiden listalta sekä DNA:n listoilta. Myös saman sarjan Galaxy S24 -malli löytyy Elisan henkilöasiakkaiden listalta.Galaxy S24 -puhelimet ovat ensimmäisiä puhelimia, joissa hyödynnetään erilaisia tekoälyominaisuuksia. Nämä nähtävästi kiinnostavat käyttäjiä.





DNA:lla Samsungin Galaxy S24 -sarja on myynyt jo nyt paremmin kuin Galaxy S23 -sarja myyntiin tullessa. DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko myös ennustaa Galaxy S24 -sarjalla parempia sijoja helmikuun osalta.



Tammikuu on yleisesti hiljaisempaa aikaa puhelinmyynnin osalta, sillä hankkivat uusia laitteita marraskuun ja joulukuun aikana alennusmyynneistä. DNA kuitenkin kertoo, että sen puhelinmyynti kävi tammikuussa vuodentakaista vilkkaampana ennen kaikkea Apple iPhone-puhelinten kovan kysynnän ansiosta.



DNA:lla neljä ensimmäistä sijaa kuluttajien osalta menivät Applelle. Kolme näistä malleista on iPhone 15 -sarjaa ja yksi malli on iPhone 13.



Myös Telialla Applen laitteet kiinnostivat eniten. Kuluttajien osalta kolmen kärki meni Applelle. Ensimmäisenä on iPhone 13, toisena iPhone 15 ja kolmantena iPhone 15 Pro.



Gigantilla on myös kärjessä iPhone 13, mutta sen perässä tulevat Motorola e13 ja OnePlussan Nord CE3 Lite 5G. Näistä viimeisin on ensimmäisenä Veikon Koneen listalla, jonka perässä tulevat Samsungin edulliset Galaxy A34 ja Galaxy A54.



DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaat tammikuussa 2024

Apple iPhone 15 Pro Max 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy A34 5G OnePlus Nord 3 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy A54 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A14 Honor 90 Lite 5G Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Honor X6a Samsung Galaxy A25 5G

DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaat tammikuussa 2024

Samsung Galaxy A14 5G Apple iPhone 15 Pro Max Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A14 LTE Apple iPhone 14 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G OnePlus Nord 3 5G Samsung Galaxy A54 5G Apple iPhone SE 5G OnePlus 11 5G Honor 90 Lite 5G Samsung Galaxy S24 Ultra

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille tammikuussa 2024

Samsung Galaxy A14 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A54 5G OnePlus Nord 3 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Samsung Galaxy A34 5G Honor X6a Samsung Galaxy S24 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A25 5G Apple iPhone 14 5G Nokia 105 4G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille tammikuussa 2024

Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Samsung Galaxy A14 Apple iPhone 13 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy S23 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition OnePlus Nord 3 5G Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Samsung Galaxy S23 FE 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille tammikuussa 2024

Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy A34 5G Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Motorola E13 4G Samsung Galaxy A14 4G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille tammikuussa 2024

Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A33 5G Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy S23 5G Samsung Galaxy A14 LTE Samsung Galaxy A14 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 13 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet tammikuussa 2024

Apple iPhone 13 Motorola e13 OnePlus Nord CE3 lite 5G Samsung Galaxy A34 Samsung Galaxy A54 Apple iPhone 15 Pro Samsung Galaxy A14 Apple iPhone 15 Samsung Galaxy A23 Apple iPhone 15 Pro Max

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet tammikuussa 2024

OnePlus Nord CE3 Lite 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A54 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Honor X6A Honor 90 Lite 5G Samsung Galaxy A25 5G Apple iPhone 15 Pro MAX 5G Samsung Galaxy A05S

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet tammikuussa 2024

Apple Watch Series 9 GPS Apple Watch SE GPS 2023 Apple Watch Series 9 GPS+Cellular Honor Watch 4 Samsung Galaxy Watch6 4G Huawei Band 8 Apple Watch Ultra 2 Samsung Galaxy Watch6 Huawei Watch GT 3 Xplora XGO3 Garmin Venu SQ2 Apple Watch Ultra Garmin Venu 3 Garmin Vivoactive 5 Xplora X6 Play

