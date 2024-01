OnePlus julkisti tehokkaat OnePlus 12- ja OnePlus 12R -puhelimet

Teknologiabrändijulkisti tänään lanseeraustilaisuudessaan Delhissä kaksi uutta puhelinta globaalista. Kyseessä ovat OnePlus 12 ja OnePlus 12R.OnePlus 12 on OnePlussan vuoden huippulaite. Tämä näkyy myös hinnoissa, sillä 12+256 gigatavun versio maksaa 949 euroa ja 16+512 gigatavun malli puolestaan 1099 euroa.OnePlus 12R on edullisempi vaihtoehto. OnePlus 12R on OnePlussan ensimmäinen R-sarjan laite, joka julkaistaan Intian ulkopuolella ja se tulee ennakkomyyntiin 699 € suositushintaan. Laitteessa on 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja 16 gigatavua RAM-muistia.Kummankin laitteen ennakkomyynti alkaa heti. OnePlus 12 tulee saataville 6.2. klo 9.00 alkaen, kun taas OnePlus 12R tulee saataville 13.2. klo 9.00 alkaen.Ennakkomyyntitarjouksena OnePlus 12:n ostajat saavat kaupan päälle OnePlus Buds Pro 2 -kuulokkeet, kun taas OnePlus 12R:n mallin ostajat saavat kaupan päälle uudet OnePlus Buds 3 -kuulokkeet.OnePlus 12 on saatavana kahdessa värissä: tummanvihreänä (Flowy Emerald) ja mustana (Silky Black). OnePlus 12R:n vaihtoehdot ovat tummanharmaa (Iron Gray) ja vaaleansininen (Cool Blue).

"Käyttäjämme Intiassa rakastavat OnePlus R -sarjaa, joten en malta odottaa, että he saavat käsiinsä OnePlus 12R:n ja näkevät uusimman suorituskykyyn keskittyneen lippulaivamme", sanoo Kinder Liu, OnePlussan operatiivinen johtaja (COO). "Olen todella innoissani, että voimme tuoda OnePlus 12R:n nyt myös Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoille. Tiedän, että yhteisömme ympäri maailmaa on kiinnostunut kokeilemaan tätä laitetta."

OnePlus 12 iskee pöytään käytännössä ne parhaat speksit ja ominaisuudet, jota tällä rahalla saa.Älypuhelimen ytimessä on Qualcommin uusin Snapdragon 8 Gen 3 -mobiilialusta . Käyttöjärjestelmässä on uusi Trinity Engine -teknologia tehostamassa suorituskykyä ja pitämässä sovelluksia käynnissä taustalla jopa 72 tunnin verran.Jälleen kerran OnePlus on myös panostanut höyrykammioon, joka on OnePlussan kaikkien aikojen suurin. Suuri höyrykammio auttaa pitämään piirin lämmöt kurissa pitkissäkin pelisessioissa.100W SUPERVOOC -pikalatauksen ja 5400 mAh:n suuren akun ansiosta OnePlus 12 vähentää puhelimen pistorasiaan kytkettynä viettämää aikaa. OnePlus 12 latautuu 26 minuutissa 1 prosentista 100 prosenttiin 100W:n langallisella laturilla.Tarjolla on myös 50 watin langaton AIRVOOC-lataus.Näytön osalta muun muassa kirkkautta on saatu kasvatettua edeltäjään nähden . 4500 nitin huippukirkkaudella kyseessä on OnePlus-älypuhelimen kaikkien aikojen kirkkain näyttö.Näytössä on LTPO-tekniikka, joka vaihtaa virkistystaajuutta automaattisesti 1 Hz:n ja 120 Hz:n välillä käyttötilanteen mukaan pitäen samalla virrankulutuksen mahdollisimman alhaisena. Dolby Vision -tuki mahdollistaa eloisat värit, terävän kontrastin ja tarkat yksityiskohdat.Valokuvaamiseen OnePlus 12 tarjoaa 50MP pääkameran Sony LYT- 808-sensorilla. Kamerassa on suuri f/1,6-aukko ja 1/1,4 tuuman kennokoko.Mukana on myös 64 megapikselin 3x periskooppitelekamera ja 114 asteen ultralaajakulma 48 megapikselin resoluutiolla. Kameroiden osalta OnePlus jatkaa yhteistyötä Hasselbladin kanssa.Kaksikosta OnePlus 12R on ehkäpä hitusen verran mielenkiintoisempi edullisemman hinnan myötä sekä sen takia, että kyseessä on ensimmäinen R-sarjan laite Intian ulkopuolella.Laite sijoittuu hinnan osalta kilpailtuun hintaluokkaan, jossa oleskelee myös OnePlussan vanhempia laitteita, joten on mielenkiintoista nähdä, mihin laitteeseen kuluttajat päätyvät.OnePlussan mukaan OnePlus 12R tarjoaa OnePlus R -sarjan suorituskykyä lippulaivapuhelimen ominaisuuksilla.





Tehoista tässä laitteessa vastaa Snapdragon 8 Gen 2 -piiri eli ihan uusinta ei ole tarjolla, mutta kyseessä on silti tehokas piiri. RAM-muistia on 16 gigatavua ja tallennustilaa löytyy 256 gigatavua.



Suorituskykyä on parantamassa OnePlussan Trinity Engine -teknologia.



Koneessa on 6,78 tuuman 120 Hz AMOLED -näyttö LTPO 4.0 -tekniikalla eli virkistystaajuus muuttuu nopeasti ja älykkäästi. Näytössä on myös jopa 4500 nitin huippukirkkaus, ja sen päällä on Corning Gorilla Glass Victus 2 -lasi.



Laitteen sisälle on laitettu suuri 5500 mAh akku, joka tukee 100 watin latausta. OnePlus 12R:n Battery Health Engine -teknologian ansiosta puhelimen akun on testattu kestävän hyvässä kunnossa jopa 1600 lataussykliä – yli neljä vuotta päivittäistä latausta ja akun tyhjennystä.





OnePlus 12R:n pääkamerassa on 50MP Sony IMX890 -sensori, jota tukee 112 asteen ultralaajakulma, mutta laitteessa on myös makrokamera. Edessä on 16 megapikselin kamera.







OnePlus 12R:ssä on IP64-luokitus ja OnePlussan ikoninen Alert Slider -tilakytkin.



Kumpikin laite hyödyntää uusinta Android 14 -versiota, jonka päällä toimii OnePlussan OxygenOS -käyttöliittymä. OnePlus lupaa tuoda OnePlus 12:lle neljä suurta versiota päivityksenä ja viiden vuoden ajan tietoturvaa. OnePlus 12R saa yhden vähemmän kumpaakin.



Lupaus on hyvä, mutta esimerkiksi Samsung lupaa tuoda uusimmille Galaxy-laitteilleen jopa seitsemän vuoden ajan päivityksiä.