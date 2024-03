Asus muutti pienen suureksi - Zenfone 11 Ultrassa on 6.78-tuumainen näyttö ja tonnin hintalappu

Zenfone-sarjan puhelimet ovat olleet niitä hyvin harvoja vaihtoehtoja pienten huippupuhelinten osalta. Mutta tämä ei enää pidä paikkansa, sillä valmistajan uusi Zenfone,, on suuri - ja samalla melko tylsä.Esimerkiksi viime vuoden Zenfone 10 erottuu muista laitteista pienellä koollaan ja alle 6 tuuman näytöllään, mutta ominaisuudet ovat kuitenkin huipputasoa. Myös hintalappu Zenfone 10:n kohdalla on kohtuullinen, sillä laitteen hinta alkaa 799 eurosta.Zenfone 11 Ultra ei puolestaan eroa koollaan, sillä koneessa on suuri 6,78-tuumainen 144 Hz AMOLED-näyttö ja painoa on kertynyt 225 gramman verran.Hintalappukin on kasvanut. 12 gigatavun RAM-muistin ja 256 gigatavun tallennustilan versio maksaa 1090 euroa ja 16+512 gigatavun versio satasen enemmän. Toki aluksi suuremman version saa pienemmän version hinnalla.Huippulaitteesta kun on kyse, suorituskyvystä vastaa Qualcommin uusin ja terävin Snapdragon 8 Gen 3 -piiri. 5500 mAh:n akku tukee 65 watin langallista latausta tai 15 watin langatonta latausta.

50 megapikselin pääkamerassa on laadukas vakautus gimbalin ansiosta. Se on hyödyllinen esimerkiksi vähäisen valaistuksen kuvauksessa ja videokuvauksessa. Laitteessa on myös 32 megapikselin telekamera kolminkertaisella optisella zoomilla ja 13 megapikselin ultralaajakulma. Edessä on 32 megapikselin etukamera.Rakenteeltaan laitteessa käytetään Gorilla Glass Victus 2 -lasia ja alumiinikehystä. Laite on saanut IP68-luokituksen vettä ja pölyä vastaan. Muita ominaisuuksia ovat muun muassa stereokaiuttimet ja 3.5 mm:n kuulokeliitäntä.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 14 ja siihen on lisätty tiettyjä tekoälytoimintoja, joita hyödynnetään esimerkiksi valokuvauksessa. Tiedotteen mukaan iso osa näistä ominaisuuksista on luvassa päivityksien myötä.Asuksen päivityslupaus on kuitenkin vain kaksi suurempaa versiota ja neljä vuotta tietoturvapäivityksiä. Tältä osin Asus jää jälkeen kilpailijoista.Kilpailijoita Zenfone 11 Ultralle myös löytyy. Esimerkiksi Puhelinvertailun testaama OnePlus 12 osuu juuri samaan hintaluokkaan, kuten myös Samsungin Galaxy S24+ Nämä tarjoavat pitkälti samoja ominaisuuksia, mutta esimerkiksi Galaxy S24-sarjan puhelimet eroavat hurjan pitkällä, seitsemän vuoden päivitystuella Nähtäväksi jää, menestyykö suurempi Asus-puhelin paremmin. On myös mahdollista, että Asus julkaisee myöhemmin tavallisen Zenfone 11 -mallin, joka on pienempi. Tätä ei kuitenkaan ole vahvistettu valmistajan toimesta.