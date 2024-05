HMD julkisti uudistetun version Nokia 3210-klassikkopuhelimesta

25 vuotta sitten julkaistuon saanut uudistetun, modernimman version suomalaisen HMD:n toimesta.Uusi Nokia 3210 maksaa 89 euroa ja se on saatavilla jälleenmyyjien ja HMD:n nettisivujen kautta. Laitteen myynti alkoi 8.5.2024 ja rajoitetun ajan (8.5.-5.6.2024) Nokia 3210 –laitteen ostaja voi lunastaa itselleen Icon is back -t-paidan maksutta täältä HMD:n Nokia 3210 on peruspuhelin, mutta laitteesta löytyy nykyaikaisempaa tekniikkaa, kuten 4G, USB-C, Bluetooth ja kuulokeliitäntä.Laitteella voi lähinnä lähettää viestejä ja soittaa puheluita sekä pelata matopeliä. Tämä on toki laitteen keskeisin idea.

"Kulttuuri-ikoni Nokia 3210 on palannut maailmanlaajuisen näppäinpuhelinbuumin huipulla, jolloin kuluttajat haluavat tasapainottaa näyttöaikansa pitämällä taukoa digitaalisesta maailmasta. Yksinkertaisin ominaisuuksin varustetulla Nokia 3210:lla käyttäjä voi olla täysin läsnä tosielämän tilanteissa", kommentoi Lars Silberbauer, Human Mobile Devicesin (HMD) CMO.

HMD:n mukaan yhä useampi kaipaa tavallista ja yksinkertaista näppäinpuhelinta, jolla voi pitää taukoa sosiaalisesta mediasta mutta kuitenkin tarvittaessa olla tavoitettavissa. HMD kertoo, että vuonna 2023 julkistetun Nokia 2660 Flip -puhelimen myynnit ovat kaksinkertaistuneet ja yhtiö odottaa näppäinpuhelinmarkkinoiden kasvavan myös vuonna 2024.





Yhä useammat nuoret viettävät pausseja digitaalisesta maailmasta. Nokia 3210 tarjoaa tauon sosiaalisesta mediasta, Internetistä ja loputtomista sovelluksista uskottavaan milleniumtyyliin, HMD kertoo.



Aiemmin HMD julkaisi kolme muuta peruspuhelinta ja ensimmäiset omaa brändiään hyödyntävät älypuhelimet.