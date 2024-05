Päivän diili: suosioon noussut OnePlus Watch 2 on nyt 30 euron alennuksessa

Päivän diili

ensimmäinen yritys älykellojen osalta mennyt kovinkaan hyvin, mutta sen seuraaja, alkuvuodesta julkaistu OnePlus Watch 2 on selvästi parempi viritelmä. Nyt kellon hinta on laskenut hieman.OnePlus Watch 2:n suositushinta on 329 euroa, mutta nopeasti hinta laski 299 euroon. Nyt hinta on laskenut edelleen, joten kelloa saa 269 eurolla Tarjous koskee kellon Black Steel- ja Radiant Steel-värivaihtoehtoja, kun taas tuoreemmasta sinisestä värivaihtoehdosta saa maksaa enemmän.OnePlus Watch 2 on täysiverinen älykello Wear OS 4 -käyttöjärjestelmän myötä. Tämä tarkoittaa, että kellolla voi hyödyntää runsaasti erilaisia sovelluksia, kuten Googlen lähimaksua.Kellon yksi erikoisuuksista on kahden piirin käyttö. Wear OS 4:lle on oma piirinsä ja taustatoiminnoille ja yksinkertaisille on omansa. Näin akkua ei kulu turhaan taustalla ja kello voi yltää jopa 100 tunnin akunkestoon yhdellä latauksella. OnePlus Watch 2 sai kehuja Puhelinvertailun arvostelussa , ja kello on myös noussut myyntitilastojen kärkeen viimeisten kuukausien aikana Tarjous löytyy Telialta ja Gigantilta.