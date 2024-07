Arvostelu: OnePlussan halpisluuri kierrättää vanhaa rautaa ja maksaa liikaa - tulee silti nousemaan suosikiksi

Ilahduttavaa muotoilussa on varsin hyvä laatutuntuma, vaikka sekä takakansi että kehys ovatkin muovia. IP54-sertifiointi on sekin positiivinen yllätys, etenkin tässä hintaluokassa (katso: tätä IP-luokitukset tarkoittavat ) .

Näyttö on kenties OnePlus Nord CE 4 Liten isoin yllätys, sillä yhtiön halvimmissa malleissa on tähän saakka käytetty aika LCD-näyttöjä ja tällä kertaa tehdäänkin iso loikka parempaan suuntaan.

Näyttö on myös erittäin kirkas ja Suomen keskikesän auringossakin täysin luettavissa, mikä on todella, todella harvinaista halvemman hintaluokan puhelimissa.

OnePlussan päätös jatkaa vanhan työjuhdan käyttöä vielä kolmannessakin Nord CE Lite -mallissa on suorastaan hämmentävä. Vaikka kyse on budjettipuhelimesta, on kyseinen piiri silti jo auttamatta vanhentunut monin tavoin. Suorituskyvyssä piirin ikä ei aivan valtavasti näy, mutta se rajoittaa mm. kameran toimintaa varsin merkittävästi.

Aivan oikein, väliotsikossa puhutaan yksikkömuodosta. Eli OnePlus Nord CE 4 Litessä ei ole takana kuin yksi ainoa kamera. Muotoilusta voisi toki päätellä, että kameroita on useampikin, mutta toinen “kamera” takana on vain varsinaista takakameraa avustava syvyyssensori.

Käytännön elämässä vanha piiri ei hirvittävästi näy, sillä puhelin on kuitenkin arkikäytössä varsin sulavasti toimiva - mutta vähänkään raskaampia pelejä tällä puhelimella on turha kuvitella pelaavansa.

Takakameralla saa sinänsä kohtuullisen hyviä räpsyjä hyvässä päivänvalossa ja optinen kuvanvakain on etenkin videota kuvattaessa erittäin positiiivinen yllätys - mutta omassa, noin 300e hintaluokassaan Nord CE 4 Lite on silti hieman alisuoriutuja kameroidensa osalta.

Lisäksi pimeäkuvaus, jossa piirin tekemä kuvankäsittely on nykyisin aivan avainasemassa, on varsin kehnolla tasolla

Kuvien laatu on sinänsä kohtuullisen hyvää, mutta Sonyn sensorin pitäisi kaiken järjen mukaan pystyä selkeästi parempaankin. Lisäksi kamerasovelluksessa tarjolla oleva 2x -kuvaustila ei ole monista muista puhelimista tuttu häviötön digitaalinen zoom, vaan käytännössä 2x-kuvaustilan käyttö tarkoittaa sitä, että kuvasta on vain leikattu sopiva kohta käyttöön - laatu on siis 1x -kuvaustilasta rajattua aluetta vastaava, eli heikko.

Vastapainoksi on toki tehty pientä hyvittelyä, sillä takakameran sensorina on moderni Sony LYT-600, jonka nimellistarkkuus on 50 megapikseliä. Takakameran kaveriksi on liitetty mukaan tässä hintaluokassa varsin harvoin nähtävä optinen kuvanvakain.

Alla pari OnePlus Nord CE4 Litellä kuvattua videota. Vesivideo on kuvattu "1x" eli perustilalla. Siinä silmiinäpistävää - tai pikemminkin korviinpistävää - on varsin kovat tuulen tuottamat äänet, joita puhelin ei osaa juurikaan suodattaa pois.

Toinen videoista eli "ankkavideo" on kuvattu "2x" -tilassa eli käytännössä puhelin on rajannut osan kuvausalueesta videoksi. Yksityiskohdat kärsivät tässä ikävän paljon.

Akkukesto ja latausnopeus

Latauksen osalta OnePlus jatkaa jo tavaramerkiksi muodostunutta käytäntöään ja myös OnePlus Nord CE 4 Lite tukee yhtiön omaa SuperVOOC -pikalatausta. Tällä kertaa SuperVOOC-latausta tuetaan 80 watin nopeudella.

Loistavana lisänä OnePlus Nord CE 4 Lite on myös yksi ensimmäisistä (ellei ensimmäinen?) OnePlussan malli, joka tukee todella hyvin myös standardia USB PD -pikalatausta, varsin erinomaisella 55 watin nopeudella. Eli minkä tahansa muun valmistajan USB PD -yhteensopivalla laturillakin luuriin saa virtaa erittäin nopeasti.

Itse asiassa USB PD -latauksen ja SuperVOOC-latauksen nopeusero on Nord CE4 Litessä todella pieni: vaikka OnePlussan omaa latausta tuetaankin nimellisesti 80W nopeudella, puhelin ei käytännössä ota 80W latausvirtaa vastaan kuin hetkellisesti. Akku latautuu täyteen nopeimmillaan (SuperVOOCilla) 52 minuutissa, joka on selkeästi hitaampi latausnopeus kuin muissa 80W latausta tukevissa OnePlussan malleissa.

Mainio USB PD -tuki saattaakin tulla tarpeeseen, sillä OnePlus Nord CE4 Lite on myös ensimmäinen OnePlussan puhelin, jonka mukana ei toimiteta lainkaan laturia.

Puhelimen akku puolestaan on hieman erikoinen tapaus, sillä Euroopassa ja Intiassa myytävissä malleissa on käytössä eri akku. Meillä Suomessa (ja muualla Euroopassa) OnePlus Nord CE4 Litestä löytyy 5110 mAh akku, kun taas Intiassa puhelimeen on tungettu tätäkin isompi, 5500 mAh akku. Asiaa on turha harmitella, sillä 5110 mAh akkukin on budjettipuhelimen akuksi todella iso.

OnePlussan akkukesto onkin sitten jotain todella hämmentävää... Tässä suhteessa OnePlussan päätös valita käyttöön - jälleen kerran - sama, vuosia vanha Snapdragon, onkin tavallaan hyvä asia. Piiristä on puristettu irti kaikki mahdollinen virransäästötekniikka vuosien varrella. Ja virtapihiys yhdistettynä isoon akkuun näkyy erinomaisena akkukestona.

Omissa testeissämme OnePlus Nord CE4 Liten akku kesti rankassakin käytössä reilut puolitoista vuorokautta heittämällä. Testijakson aikana puhelimen näyttö oli asetettu kirkkaimmalle tasolleen ja ruutuaikaa kertyi joka päivä vähintään 6 tuntia, mutta tyypillisesti reilusti enemmän.

Maltillisemmalla käytöllä OnePlus Nord CE4 Liten akku kestää helposti kahden vuorokauden ajan, joka on nykypäivänä jo hatunnoston arvoinen suoritus.

OnePlussan Android

OnePlussan näkemys Androidista kantaa nimeä OxygenOS ja se on kohtuullisen maltillisesti räätälöity Android-versio, vaikka onkin vuosien mittaan lähtenyt eriytymään omannäköisekseen “skiniksi” Androidin päällä.

Kaikesta huolimattai OxygenOS on kohtuullisen lähellä “puhdasta Android-kokemusta”, vaikka sisältääkin nipun OnePlussan omia paranteluja ja muokkauksia siellä täällä. Kenties tärkeimmät ja selkeimmin esiin hyppäävät muutokset perus-Androidiin ovat erillinen pelitila sekä muutamat helppokäyttötoiminnot.

Yhtiön puhelimiin siirtyminen on mielestäni helpointa niille käyttäjille, jotka vaihtavat OnePlussan leiriin Googlen Pixel-puhelimista, Sonyn malleista tai vanhemmista Motorolan malleista. Näiden välillä Android-kokemuksen erot ovat kohtuullisen pieniä ja usein jopa olemattomia. Samsungin ja Xiaomin malleista OnePlussaan siirryttäessä on opettelua tiedossa hieman enemmän.

Hämmentävänä piirteenä OnePlus Nord CE 4 Lite poikkeaa muista OnePlussan malleista siinä, että puhelimessa on esiasennettuna nippu muiden firmojen sovelluksia, mm. Facebook. Sovellukset saa kuitenkin poistettua, joka ei ole monilla muilla valmistajilla mahdollista esiasennettujen ohjelmien osalta. Ikävä kauneusvirhe silti, mutta selkeästi OnePlussalle tapa tehdä hieman lisää rahaa halpispuhelimellaan, sovelluskehittäjiltä saatujen tulojen muodossa.

OnePlus Nord CE 4 Lite toimitetaan valmiiksi Android 14 -käyttöjärjestelmällä varustettuna ja yhtiö lupaa puhelimelle kaksi suurta Android-päivitystä ja kolmen vuoden tietoturvapäivitykset julkaisuhetkestä laskettuna.

Eli OnePlus CE 4 Lite tulee saamaan vielä Android 16 -päivityksen joskus vuonna 2026 ja sen viimeiset tietoturvapäivitykset saapuvat asennettavaksi vuoden 2027 kesällä.

Yhteenveto

OnePlus Nord CE 4 Lite on perusvarma halpispuhelin, joka on sinällään varsin mukiinmenevä paketti.

Laajakulmakameran pois jättäminen on erikoinen ratkaisu, jota en täysin ymmärrä - käytännössä kaikissa budjettipuhelimissa on sellainen ollut jo vuosien ajan. Mutta hyvä akkukesto, nopea pikalataus ja varsin hyvä (ja ainoa) takakamera puolestaan yllättävät positiivisesti. Lisäksi AMOLED-näytön tuominen myös halpismalliin on hatunnoston arvoinen saavutus OnePlussalta.

Vuosia vanhan järjestelmäpiirin uusiokäyttö on puolestaan täysin käsittämätön ratkaisu, vaikkakaan budjettipuhelimissa tehoilla ei niin hirvittävästi kilpaillakaan. Mutta järjestelmäpiirin heikkous näkyy mm. siinä, että takakameran videokuvan tarkkuus ja kuvanopeus ovat heikompia kuin mitä ne voisivat olla.

Mutta OnePlus Nord CE 4 Liten isoin ongelma on kuitenkin sen hintalappu: tämä puhelin ei missään nimessä ole 300 euron arvoinen. Oikea hinta kesällä 2024 tälle mallille olisi noin 200 euroa.

Julkaisuhetken hintalapulla OnePlus Nord CE 4 Lite on auttamattoman paha pettymys ja tähtiarvosanamme pohjautuu pitkälti puhelimen myyntihinnan ja sen tarjoaman vertailuvalikoiman väliseen suhteeseen.

Kyynisempi voikin ajatella puhelimen hinnoittelun tapahtuneen niin, että OnePlus ei ajatellutkaan kenenkään ostavan tätä julkaisuhetken hinnalla, vaan yhtiö toivoo puhelimen myyvän kuin halpa leipä joskus vuoden 2025 tienoilla, reilussa alennuksessa. Ja yhtiö on siinä todennäköisesti oikeassa, koska täsmälleen niin on käynyt sekä Nord CE 3 Liten että Nord CE 2 Liten kanssa - puhelinten lähtöhinta on ollut aivan liian kova, mutta vuotta myöhemmin niitä on myyty hurjalla tahdilla, reilusti alkuperäistä hintaa halvemmalla.

Alle 200e hintalapulla Nord CE 4 Lite olisi sellainen kolmen ja puolen tähden perusvarma suorittaja, jota olisi helppo suositella vähän puhelimia käyttävälle ihmiselle hyväksi ja edulliseksi vaihtoehdoksi. Mutta nyt tuohon ei nyt päästy - ja yli 300 euron hintalapulla puhelinta on mahdoton suositella kenellekään. (tästä voit tarkistaa OnePlussan tämän hetken hinnat)

Plussat

Takakamerassa hintaluokassaan harvinainen optinen kuvanvakain

Nopea pikalataus

Mainio akkukesto

AMOLED-näyttö

Tyylikäs ja kestävä muotoilu

Hyvä IP-luokitus

Muistikorttipaikka

3,5mm kuulokeliitin

Miinukset

Vuosia vanha järjestelmäpiiri

Ei ultralaajakulmakameraa lainkaan

Mukana ei toimiteta laturia

Ei OnePlussan alert slider -pikavalintapainiketta

Videokuvaus tukee vain 1080p @ 30fps -tarkkuutta

Aivan liian korkea hinta julkaisuhetkellä

Vaihtoehdot

Jos ajatellaan noin 300 euron hintaluokkaa, löytyvät parhaat vaihtoehdot tästä hintasegmentistä yleensä edellisen vuoden keskihintaisten puhelinten valikoimasta. OnePlussan oma OnePlus Nord 3 on kaikin mahdollisin tavoin parempi puhelin kuin Nord CE 4 Lite ja sen hinta on kesällä 2024 pyörinyt reilun 300 euron hintatasossa.

Myös Samsungin Galaxy A35 pyyhkii lattiaa Nord CE 4 Litellä lähes kaikin tavoin - ja tarjoaa vielä reilusti pidemmän päivityslupauksenkin. Galaxyn hinta on kesällä 2024 ollut alle 300 euron hintatasossa jo pidempään.

Reilusti halvempaa perusluuria etsivälle taas tämän mallin edeltäjä, OnePlus Nord CE 3 Lite tarjoaa lähes identtisen käyttökokemuksen, mutta halvemmalla. CE 3 Liteä on myyty viime aikoina 150 eurolla. CE4 Liten ja CE3 Liten erot ovat paperillakin minimaalisen pienet, merkittävin ero on CE4 Liten AMOLED-näyttö ja se, että CE3 Liten mukana toimitetaan laturi.