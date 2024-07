OnePlus Watch 2R on kevyempi Wear OS -kello

"OnePlus Watch 2:n suuren suosion jälkeen halusimme tuoda lippulaivatason älykellon entistä laajemmalle käyttäjäjoukolle. OnePlus Watch 2R sytyttää halun liikkua ja edistää terveellistä elämäntapaa" sanoi Justin Liu, OnePlussan puettavien älylaitteiden liiketoimintayksikön johtaja.

julkisti aiemmin tänä vuonna Wear OS -käyttöjärjestelmää hyödyntävän Watch 2 -älykellon , joka osoittautui Puhelinvertailun arvostelussa varsin päteväksi laitteeksi muun muassa pitkän akunkeston myötä.Nyt yritys lanseerasi Watch 2R -mallin, joka siis tarjoaa käytännössä samat ominaisuudet Watch 2:n kanssa, mutta materiaali on eri ja siten myös paino on laskenut.





OnePlus Watch 2R:ssä on pitkälti samat ominaisuudet kuin OnePlus Watch 2:ssa eli jopa 100 tunnin akunkesto, 500 mAh akku, kahden piirin järjestelmä, Wear OS 4 -käyttöjärjestelmä ja 1,43 tuuman AMOLED-näyttö. Watch 2R:ssä on myös kaksitaajuinen GPS, joka parantaa sijainninseurannan tarkkuutta.

Kello mittaa unta, sykettä, stressiä ja muuta.Laitteen ero löytyy käytetystä materiaalista.Watch 2:n kotelo on ruostumatonta terästä, ja se painaa ilman ranneketta on 49 grammaa ja sellaisen kanssa 80 grammaa. Watch 2R on puolestaan valmistettu alumiinista, joten se on lähes 25 % kevyempi kuin OnePlus Watch 2.Painoa on ilman ranneketta 37 grammaa ja sellaisen kanssa 59 grammaa. Kello edelleen kestää käyttöä, ja se täyttää sekä 5ATM- että IP68-standardit.OnePlus Watch 2R tulee saataville Suomeen heti lanseerauksesta alkaen 279 euron suositushintaan.Kellon lisäksi OnePlus julkisti tänään muun muassa Nord 4 -puhelinmallin