Googlen toinen taittuvanäyttöinen puhelin on ohuempi ja sen näyttö on suurempi - tulee saataville Suomessa

Ohut, kestävä ja suuri näyttö

Kolmen tavallisen Pixel 9 -sarjan puhelimen lisäksijulkisti sen toisen taittuvanäyttöisen puhelimen, Google Pixel 9 Pro Foldin Muiden Pixel-puhelinten lisäksi myös taittuvanäyttöinen malli tulee saataville Suomessa. Laite tulee saataville 4. syyskuuta ja sen hinta alkaa 1989 eurosta.Tarkemmat hinta- ja saatavuustiedot Pixel-laitteista näet tästä jutusta Taittuvan puhelimen kohokohta on tietenkin se taittuva näyttö. Kooltaan 8-tuumainen Super Actua Flex -näyttö hyödyntää OLEDia ja 2076 x 2152 pikselin resoluutiota. Virkistystaajuus vaihtelee LTPO-tekniikan ansiosta sulavasti 1 - 120 hertsin välillä tarpeen mukaan.Kirkkaus yltää parhaimmillaan 2700 nitiin ja Googlen mukaan näyttö on 80 prosenttia kirkkaampi kuin viime vuoden Pixel Foldin näyttö. Kansinäyttö on 6,3 tuumaa ja myös sen kirkkaus yltää 2700 nitiin.

Näytön suojana on kestävä Gorilla Glass Victus 2 -suojalasi, mutta tekniikaltaan se ei sisällä samaa LTPO-tekniikkaa eli virkistystaajuus vaihtelee vain 60 - 120 hertsin välillä.Pixel 9 Pro Foldin mitat ovat suljettuna 155,2 x 77,1 x 10,5 mm ja avattuna 155,2 x 150,2 x 5,1 mm. Avattuna paksuutta on vain 5,1 millimetriä eli se on esimerkiksi Samsungin uutta Galaxy Z Fold6:sta ohuempi.Painoa on Googlen laitteella 257 grammaa eli se on puolestaan painavampi kuin Samsungin laite.Sarana mahdollistaa laitteen taittamisen kokonaan auki tai sitä voi käyttää pöytäasennossa tai telttatilassa. Kestävyyden osalta laitteessa on IPX8-luokitus vedenkestävyydelle, ja kansinäyttö sekä takaosa on päällystetty Corning Gorilla Glass Victus 2 -lasi.Isolla näytöllä voi käyttää tehokkaammin sovelluksia, sillä näytölle mahtuu kätevästi vierekkäin pari sovellusta.Kameroiden osalta takaa löytyy 48 megapikselin pääkamera, 10 megapikselin ultralaajakulma ja 10 megapikselin 5-kertainen optinen zoom. Etukameroita on kaksi. Kummankin näytön läheisyydestä oleskelee 10 megapikselin kamera.Kuvaamisessa ja muissa toiminnoissa hyödynnetään Tensor G4 -piiriä sekä tekoälyä. Tekoäly esimerkiksi parantaa yksityiskohtia hämärässä tai pimeässä kuvatussa videossa ja Lisää minut -toiminto ottaa ryhmäkuvan, jolloin tekoäly yhdistää kuvaan myös kuvaajan, kun ottaa kaksi eri otosta samasta kohdasta.Käyttöjärjestelmänä on vielä Android 14 -käyttöjärjestelmä, mutta ne saavat ensimmäisinä tämän vuoden Android 15 -version , kun se se tulee saataville. Päivityksiä on muutenkin luvassa nopeasti ja pitkään, sillä Pixelit saavat käyttöjärjestelmä- ja tietoturvapäivityksiä seitsemän vuoden ajan. Mukana ovat myös erilliset Pixel Drop -päivitykset, jotka tarjoavat yleensä uusia ominaisuuksia.