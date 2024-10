Linux-sovellukset tulossa Android-kännyköille

on tuomassa-sovellukset myös-maailmaan.Yhtiön toinen käyttöjärjestelmä,tukee jo nyt Linux-sovelluksia, käyttöjärjestelmään rakennetun tuen kautta. Mutta nyt Google haluaa siis laajentaa Androidin käytettävyyttä vastaavalla tavalla, eli tuoda täysverisen Linux-ympäristön myös Androidille.Käytännössä kyseessä on Androidin sisällä pyörivä virtuaalikone , eli tavallaan käyttöjärjestelmä käyttöjärjestelmän sisällä. Linuxiin pääsisi käsiksi kehityksessä olevan Terminal -sovelluksen kautta. Sovellus olisi eräänlainen silta Androidista laitteelta löytyvään toiseen käyttöjärjestelmään, eli Linuxiin.Kehitystyö on vasta aivan alkuvaiheessa, mutta Googlen koodaajat ovat lisänneet jo ensimmäiset koodipätkät Androidin avoimen lähdekoodin versionkoodikirjastoon. Virtuaalikone pohjautuisija vaatii toistaiseksi merkittävän määrän manuaalista työtä, jotta siitä saisi mitään järkevää ja käytettävää irti.

Mutta mitä ilmeisimmin tavoite on, että Terminal-sovelluksen lopullinen versio olisi suhteellisen käyttövalmis Linux-ympäristö, johon voisi hypätä suorittamaan Linux-sovelluksia suoraan Androidista.Kehitystyö vaikuttaa linkittyvän siihen, että Google on askel kerrallaan tekemässä Androidista eri ympäristöihin mukautuvaa käyttöjärjestelmää. Tuleva Android 15 on kaiken muun lisäksi tekemässä puhelimista myös tietokoneita . Eli puhelimen voi pian kytkeä ulkoiseen näyttöön, näppäimistöön ja hiireen ja se muuttuu tietokoneeksi. Lisäksi Androidiin on tulossa sovellusten ikkunointi , joka tekisi Androidin työpöytäkäytöstä huomattavasti miellyttävämpää.Lisäämällä Linux-yhteensopivuuden virtuaalikoneella osaksi pakettia, Google on selkeästi mahdollistamassa Androidin laajemmankin käytön - ja kenties pitkään uumoiltu Chrome OS:n ja Androidin yhdistyminenkin nähdään jonain päivänä.