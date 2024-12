Uusi Android? Asenna ainakin nämä sovellukset!

Parempi näppäimistö

Molemmat tukevat myös listojen ja muistiinpanojen helppoa jakamista, joten mm. kauppalistaa voi päivittää lennosta myös se kotiin jäänyt osapuoli, toisen tarkistaessa kaupassa kun ostoslista "elää" sitä mukaa kuin kotona käydään kaappeja läpi.Puhtaasti kauppalistojen hallintaan edellä mainittujen lisäksi on pakko nostaa esiin myös, joka muistaa ostoslistalle lisätyt tuotteet ja osaa ehdottaa niitä parin merkin kirjoituksen jälkeen. Myös jakotoiminnot ovat erinomaisella tasolla.Useamman uutismedian seuraamiseen löytyy useitakin vaihtoehtoja. Itse suosittelemme - tietysti - oman sisarsivustomme kehuttua-sovellusta, jonka kautta voi seurata helposti kaikkia ilmaiseksi luettavissa olevia kotimaisia uutissivustoja. Lisäksi sovelluksen kautta voi halutessaan seurata myös tuhansia ulkomaisia uutissivustoja.Vastaavia sovelluksia löytyy myös maailmalta, jos englanninkielinen uutismaailma kiinnostaa - suosittuja ovat vaikkapajaTekoälyn osalta sovelluskaupat tursuavat mitä epämääräisempää tarjontaa, kun tekoälykuume on ollut kovimmillaan jo vuoden 2022 lopulta lähtien.Mutta tekoälyssä yksi on ylitse muiden, eli alkuperäinen. Sen Android-sovellus on kehittynyt jo varsin loistavaksi kapistukseksi, sillä sovelluksen puheentunnistus on erinomainen - myös suomeksi. Ja lisäksi sovellus osaa haluttaessa myös jutella vastaukset takaisin. Eli ChatGPT:n mobiilisovellus on kenties vihdoin se kauan odotettu, oikeasti toimiva ääniavustaja.WhatsApp onviestisovellus Suomessa, mutta kannattaa kokeilla myös sen kilpailijoita. Etenkin viimeisen vuoden aikana WhatsAppin yksityisyysasetuksista ja sen tavasta jakaa tietoja sen emoyhtiölle Facebookille on kohidstu paljonkin. Yksityisyyttään vaalivien suosikiksi onkin noussut avoimen lähdekoodin, joka on kerännyt vuonna 2021 hurjan määrän uusia käyttäjiä.Viimeiset pari vuotta Twitterin / X:n ovi on käynyt tiuhaan, kun ihmiset ovat kyllästyneetsekoiluun ja aina vain villimmäksi kasvavaan vihapuheeseen ja mm. poistettuihin blokkaustoimintoihin palvelussa. Tämä on jättänyt reilusti tilaa aivan uusille sosiaalisen median palveluille.Nopeimmin kasvanut näistä on Metan omistama, jonne ilmestyivät niin Twitteristä paon tehneet kuin Instagramista tekstipohjaiseen someenkin eksyneet.Palvelu aukesi suomalaisten käyttöön marraskuussa 2023 ja sen Android-sovellus löytyy täältä Suosikkimme uusista palveluista on ehdottomasti BlueSky , joka tarjoaa täysin algoritmitonta sosiaalista mediaa. Eli näet halutessasi julkaisuja vain niiltä tileiltä, joita seuraat - ja nimenomaan aikajärjestyksessä, etkä mitään muuta.Luonnollisesti Puhelinvertailun ja AfterDawnin yhteinen tili löytyy myös BlueSkysta Puhelimessasi on todennäköisesti jo valmiiksi käytössä, mutta kannattaa varmistaa asia. Ja ennenkaikkea, kytke Kuvien varmuuskopiointi päälle. Jos Google Kuvat puuttuu puhelimestasi, voit asentaa sen täältä Varmuuskopiointi tapahtuu automaattisesti, kunhan avaat sovelluksen kerran, valitset kuvanlaadun, jolla varmuuskopiointi tehdään ja valitset kuvakansiot, jotka haluat varmuuskopioitavan. Kuvan laadun suhteen "Hyvä" riittää useimmille varsin mainiosti ja tällöin kuvia mahtuu ilmaiseen 15 gigatavun tallennustilaan tuhansittain.Google Kuvien varmuuskopioinnin ollessa käytössä kuvasi eivät mene hukkaan, vaikka puhelimesi menisi rikki tai katoaisi.Lue täältä lisää tärkeimpien tietojen siirtämisestä vanhasta uuteen Androidiin Mikäli saat usein puheluita tuntemattomilta soittajilta, kannattaa puhelimeen asentaaTämä sovellus puhelun tullessa soittajan tiedot, joten näet, mikäli kyseessä on esimerkiksi puhelinmyyjä.Fonecta Callerin käyttö on osittain maksullista. Kuukauden kolme ensimmäistä tuntemattoman numeron hakua ovat ilmaisia, sen jälkeen palvelusta voi halutessaan maksaa eri hinnoittelumallien mukaan.Hätätilanne saattaa omalle kohdalle iskeytyä koska tahansa. Tällöin avun saaminen paikalle nopeasti on tärkeää.Hätäpuhelua soittaessa ei välttämättä muista tai tiedä omaa tarkkaa sijaintiaan, mutta tähän saa apua sovelluksen kautta. 112 Suomi on Hätäkeskuslaitoksen sovellus, jonka kautta soittaessa sijaintitiedot välittyvät automaattisesti hätäkeskukseen. Sovellus tarjoaa myös muita hyödyllisiä tietoja.Energiamarkkinoiden mentyä sekaisin Ukrainan sodan vuoksi, on sähkön hinnan seurannasta tullut lähes yhtä arkinen rutiini monelle kuin sään seuraamisestakin. Sähköautojen yleistyminen ja tuulienergian nousu ovat nekin osaltaan lisänneet tarvetta seurata pörssisähkön kursseja, päivittäin.Sähkön hinnan seurantaan on mielestämme olemassa yksi sovellus yli muiden, täysin ilmainen, jonka toimintoje esittelimme syksyllä 2022 laajemmassa artikkelissamme Inflaation jyrätessä oman talouden hallinta on entistä tärkeämpi ottaa haltuun. Tässä mielestämme paras sovellus on tanskalainen. Sen avulla näet yhdestä näkymästä kaikkien eri pankkitiliesi ja luottokorttiesi ostot - vaikka tilit ja kortit olisivat eri pankeista. Lisäksi sovellus ryhmittelee ostokset automaattisesti omiin kategorioihinsa ja mm. omien tilien väliset siirrot voi poistaa sotkemasta menojen kokonaisuutta.Käsittelimme Spiiriä vuoden 2021 alussa laajemmassa jutussamme ja se on tuon jälkeenkin ollut omassa käytössämme erinomainen arjen apuri.Sovellus on täysin ilmainen ja luottokorttijätti Mastercard osti sen itselleen viime vuonna. Tietojasi ei myöskään myydä mainostajille.Toinen suosittelemamme talouden seurannan sovellus on, jonka Android-version voit ladata täältä Tässä vielä lista muista mielestämme tutustumisen arvoisista sovelluksista, joita kannattaa ainakin kokeilla uuden (ja vanhankin) puhelimen kanssa:Puuttuuko listalta jokin sovellus, joka mielestäsi kaikilla pitäisi puhelimessaan olla? Kerro meille, vaikka kommenttikentässä!Päivitetty vuoden takainen lista ajan tasalle, poistettu pari aiemmin suositeltua sovellusta, lisätty jotain uutta listalle ja hieman editoitu sovellusten kuvauksia.