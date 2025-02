Pokemon Go myydään - hintalappu hurja, mutta silti yllättävän halvalla menee

Lähes yhdeksän vuotta sitten julkaistiin kännykkäpeli, jonka vaikutus pelimaailmaan oli monella tapaa ainutlaatuinen.näki päivänvalon kesällä 2016 ja peli villitsi pelaajia aina lapsista eläkeläisiin asti.Pelistä tuli niin suosittu ja tavallaan oman aikansa ilmiö, että Pokemon Gon pelin alkuhetkistä väiteltiin hiljattain tohtoriksi asti Mutta siinä missä lähes kaikki muut pelikonseptit kopioidaan ja monistetaan muidenkin pelitalojen osalta tehokkaasti uusiokäyttöön, on Pokemon Go ollut erikoinen poikkeus. Pelin valtavan suosion jälkeen julkaistiin lukuisia muitakin tosielämään kytkeytyviä kävelypelejä - ja niitä julkaisi myös Pokemon Gon kehittänyt Niantic itsekin.Mutta yksikään muu tosielämää mobiilipeliin yhdistellyt peli ei ole koskaan onnistunut toistamaan Pokemon Gon huikeaa suosiota. Edes täysin varmalta menestykseltä paperilla arvioitu, Nianticin itsensä julkaisema, Pokemon Gon pelilogiikkaa vahvasti lainaillut Harry Potter -mobiilipelikään ei koskaan onnistunut nousemaan "koko kansan peliksi".

Niantic onkin ollut pitkälti yhden, jo kohta vuosikymmenen vanhan, hittinsä vanki - ilman uusia onnistumisia.Tänään kerrottiinkin, ettäja koko pelejä kehittävän yksikkönsä. Huhuttu kauppahinta asettuisi noin 3,5 miljardin dollarin tasolleja ostajana olisi kännykkäpeleihin erikoistunutScopely itsessään on julkaissut mm. miljardin liikevaihdon ensimmäisenä vuonnaan tahkonneen-mobiilipelin sekä-sarjaan perustuvan-kännykkäpelin. Scopely myytiin Saudi-Arabian valtion hallinnoimalle kasvurahastolle vuonna 2023 ja kauppasumma oli tuolloin 4,9 miljardia dollaria.Mikäli yrityskauppa toteutuu aiotussa laajuudessa, Niantic myy kaikkien peliensä oikeudet Scopelylle ja siirtää pelikehityksen parissa työskentelevät työntekijät Scopelyn palkkalistoille. Pokemon Gon lisäksi kaupassa siirtyisivät myös muut, vähemmän tunnetut Nianticin pelit, kuten yhtiön vanhin peli,sekäNiantic itsessään jäisi olemaan yhtiönä, mutta peleistä riisutun Nianticin ydinliiketoiminta keskittyisi tämän jälkeen tosielämän 3D-mallinnusten luomiseen, josta yhtiö on saanut kokemusta mm. juurikin Pokemon Go -pelin avulla.Vaikka 3,5 miljardin dollarin kauppasumma kuulostaa hurjalta, se vaikuttaa samaan aikaan myös varsin edulliselta hinnalta. Tilastolähteiden mukaan Pokemon Go on tahkonnut vähintään puolen miljardin dollarin liikevaihtoa joka ikinen vuosi ilmestymisensä jälkeen - ja toi Nianticin kirstuihin vielä viime vuonnakin 544 miljoonaa dollaria.