Suomen 112 hätänumeroon tuli viikonloppuna kätevä uudistus, joka kannattaa muistaa

Suomen viralliseen hätänumeroon elituli lauantaina 28. kesäkuuta merkittävä uudistus.Nyt hätänumeroon voi lähettää tekstiviestejä mistä tahansa kännykkäliittymästä Suomessa. Hätänumeroon on voinut tekstata jo aiemminkin, vuodesta 2017 lähtien, mutta aiemmin tekstiviestit on vastaanotettu vain sellaisista liittymistä, jotka on liittymän omistajan toimesta rekisteröity hätäkeskuksen tekstiviestipalveluun.Jatkossa siis mitään rekisteröitymistä tai vastaavaa ei tarvita, vaan tekstiviestin voi hätätilanteessa lähettää suoraan numeroon 112. Hätäkeskuspäivystäjä vastaa tekstariin takaisin tekstiviestillä.Hätäkeskuslaitos toivoo, että jo ensimmäisessä viestissä pyrittäisiin kertomaan mahdollisimman selkeästi mistä hädästä on kyse, ettei päivystäjän tarvitse kysyä turhaa ja turhan paljoa tarkentavia kysymyksiä jatkoviesteissä.Hätäkeskuslaitos suosittelee edelleen, että soitto olisi pääasiallinen yhteydenottotapa. Hätätekstiviestit kehitettiin alunperin erityisryhmien, kuten kuurojen, avuksi, mutta niillä on todettu olevan laajempaakin tarvetta.

Villi tekniikka käyttöön vuonna 2027

112-sovellus täytti pyöreitä

Jo vuosia sitten käyttöön tulleet paikalliset hätätekstiviestinumerot sulkeutuvat uudistuksen myötä 1.8.2025 - eli tuon jälkeen 112 on ainoa numero, johon voi lähettää hätätekstiviestejä.Samalla muistutetaan myös, että 112:een tekstaaminen toimii vain SMS-teknologialla, eli palveluun, Signalilla tai vastaavalla pikaviestimellä.Vuonna 2027 hätänumeroon tulee käyttööneli RTT. Kyseinen teknologia on hieman scifimmältä kuulostava ratkaisu, sillä tuolloin jo tekstiviestiä kirjoitettaessa viesti alkaa näkymään hätäkeskuksen päivystäjälle. Eli jo ennen viestin varsinaista lähettämistä hätäkeskuksessa nähdään, kun alat kirjoittamaan kirjaimia viestiin. Samalla aukeaa myös äänikanava, eli hätäkeskus kuulee myös puheesi viestiä kirjoitettaessa.RTT:n käyttöönotto pohjautuu Euroopan Unionin esteettömyysdirektiivin vaatimuksiin.Kesäkuussa 2025 tuli kuluneeksi myös tasan 10 vuotta siitä, kun Suomessa otettiin käyttöön virallinen 112-sovellus Sovelluksen kautta hätäkeskus saa välittömästi tiedon sijainnista, joka voi olla ratkaisevaa nopean avun saamiseksi, etenkin syrjäisemmillä seuduilla. 112-sovellus on vuosien mittaan kehittynyt ja se tukee nykyisin mm. viittomakielellä tehtyjä hätäilmoituksia . Lisäksi sovelluksen kautta voi tehdä myös matkustusilmoituksen , jolla viestitään viranomaisille siitä, että ollaan matkalla ulkomailla.