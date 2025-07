OnePlus Watch 3 -älykellosta julkaistiin pienempi versio

Alkuvuodesta julkistettu OnePlus Watch 3 -älykello on nyt saanut kaverikseen pienemmän vaihtoehdon, 43 millimetrin koon. Alkuperäisen mallin koko 46 millimetriä ja siinä on 1,5 tuuman näyttö.43 mm:n versiossa on 1,32-tuumainen näyttö. OnePlussan mukaan pienemmällä kellolla vastataan yhteisön pyyntöön.Runko valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja on saanut IP68-luokituksen ja 5 ATM:n vedenpitävyyden. OnePlus Watch 3 43mm on saatavana kahtena väriversiona: hopeanvärisenä teräksenä vaalealla rannekkeella ja mustana teräksenä mustalla rannekkeella.Uusimmat OnePlussan älykellot ovat tulleet tunnetuksi pitkästä akunkestosta kahden piirin ansiosta.OnePlussan mukaan Watch 3 43 mm:n saavuttaa jopa 60 tunnin akunkeston älykellotilassa ja jopa 7 päivän akunkeston virransäästötilassa. 10 minuutin latauksella saa virtaa koko päiväksi.OnePlus Watch 3 43mm tarjoaa kattavan näkökulman terveyteen, joka käsittää sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin OnePlussan uuden ja kokonaisvaltaisen arvioinnin avulla. Kellossa on reaaliaikainen barometri, joka voi arvioida kehosi väsymystasoa 30 minuutin välein ja kertoo kuinka se heijastaa mielentilaasi. Kello seuraa myös päivittäistä stressitasoasi ja auttaa tunnistamaan siihen vaikuttavat keskeiset tekijät.

OnePlus Watch 3 43mm käyttää Wear OS by Google (Wear OS 5) -käyttöjärjestelmää, joka on suunniteltu parantamaan suorituskykyä, akunkestoa ja käyttökokemusta.OnePlus Watch 3 43 mm:n suositushinta on 299 € ja myynti alkaa 8.7. klo 12.00.Suomessa alkuvuodesta julkaistu ja Puhelinvertailun testaama Watch 3 on saatavilla 299 euron hinnalla ja jopa edullisemmallakin hinnalla kelloa on jo myyty. Joten näyttää siltä, että pienempi koko ei tarkoita pienempää hintaa, mutta uudesta mallista saattaa julkaisun yhteydessä olla tarjouksia saatavilla.Tänään OnePlus julkisti myös kaksi Nord-sarjan älypuhelinta