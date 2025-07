Google vahvisti odotetun tiedon: Android ja ChromeOS yhdistyvät yhdeksi käyttöjärjestelmäksi - Android-läppäreitä?

vastaava johtaja on vahvistanut, että yhtiö on yhdistämässä sen kaksi käyttöjärjestelmää yhdeksi.Käytännössä siisparhaiten tunnettuja kännykkämaailmaa hallitseva Android yhdistyvät yhdeksi ja samaksi käyttöjärjestelmäksi. Asiasta kertoi Googlenantamassaan haastattelussa Siirtymä on täysin looginen askel, sillä Android on etenkin uusimman, Android 16 julkaisun myötä, astunut jo vahvasti ChromeOS:n tontille. Sekä Android 15 että Android 16 paransivat merkittävästi Androidin toimintaa isoilla näytöillä ja nykyisin puhelimen yhdistäminen isoon näyttöön tuottaa jo osalla kännykkämalleista varsin paljon tietokonetta muistuttavan käyttökokemuksen

Lisäksi ChromeOS on tukenut jo pitkään osittain Android-sovellusten ajamista ChromeOS:ää käyttävissä laitteissa, kuten Chromebookeissa.Siitä, miten pitkällä yhdistyminen on, ei Samat suostunut kertomaan sen tarkemmin. Mutta hän vihjasi haastattelussa seuraavansa läppäreiden nykykehitystä suurella mielenkiinnolla.Googlen paha kompastuskivi oli vuosien ajan sen onneton tuki tableteille. Yhtiö tuntui hylänneen tabletit konseptina kokonaan, vuosien ajaksi. Tuossa välissä laitevalmistajat, kuten, joutuivat itse kehittämään Android-tabletteihin moni-ikkunointia ja muita nykyaikaisten tablettien vaatimia toimintoja.Mutta viimeistään Googlen oman Pixel Tabletin julkaisun myötä yhtiö vaikuttaa ottaneen isotkin näytöt jälleen vakavasti. Osittain tähän suuntaan Androidia on puskenut myös taittuvanäyttöisten puhelinten kasvava määrä, joissa moni-ikkunoinnista alkaa olemaan hyötyä niissäkin.Toisaalta ChromeOS:n ja Androidin yhdistymisestä on huhuttu jo vuosien ajan, joten aika näyttää, milloin Google on vihdoin valmis yhdistämään käyttöjärjestelmät lopullisesti.