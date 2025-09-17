Garminilta tuplasti kalliimpi älykello lapsille

Janne Yli-Korhonen

Garmin julkisti tänään Venu 4 -älykellon lisäksi myös lapsille suunnatun Bounce 2 -älykellon.

Alkuperäiseen, vuonna 2022 julkaistuun, Bounce -kelloon verratessa kakkosversio tuo mukaan muun muassa uudistettua näyttöä ja kaksisuuntaiset puhelut pelkkien ääniviestin sijaan.



Lapsille suunnatut älykellot ja kellopuhelimet ovat Suomessa kasvattaneet suosiotaan merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Nämä ovat yleisesti hinnaltaan hyvin edullisia vaihtoehtoja, sillä esimerkiksi hiljattain Suomessa myyntiin tullut ZTE:n K2 Pro maksaa 169 euroa.

Garmin on kuitenkin omalla tasollaan uudella Bounce 2:lla, sillä suositushinta on 314 euroa. Kellon käyttöä varten tulee myös hankkia Garmin Jr. -sovelluksesta LTE-tilaussopimus 10,99 euron kuukausihinnalla tai 109,99 euron vuosihinnalla.



Alkuperäinen Bounce maksoi 150 dollaria.

"Meillä on ilo esitellä lasten älykello Bounce 2, joka on täydellinen ratkaisu älypuhelimen hankintaa lapsille miettiville perheille. Kello on muotoiltu lapsen silmää miellyttävästi, ja yhteysominaisuudet, joiden ansiosta lapsen sijainnin tietää aina, tarjoavat mielenrauhaa vanhemmille", kommentoi Garmin-yhtiön kuluttajamyynnin ja -markkinoinnin varatoimitusjohtaja Susan Lyman.



Kellossa on pyöreä 1,2-tuumainen värikäs AMOLED-kosketusnäyttö ja kaksi sivupainiketta. Kelloa voi käyttää myös aktiivisuuden seurantaan, hauskojen pelien pelaamiseen, musiikin kuuntelemiseen Amazon Music-suoratoistopalvelusta, jos tilauksen omaa.



Akunkesto yltää parin vuorokauden tasolle.

Bounce 2 on myynnissä Suomessa jälleenmyyjillä ja Garminin oman verkkokaupan kautta.



