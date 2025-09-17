Arvostelussa OnePlussan edullisin kännykkä - pitkä päivityslupaus ja fiksuja kompromisseja 250 eurolla

OnePlus Nord CE5 arvostelu - pitkä päivityslupaus ja fiksuja kompromisseja, edullisessa paketissa

OnePlus on ollut yksi suomalaisten suosituimmista kännykkävalmistajista jo vuosien ajan, eikä syyttä. Yhtiön lippulaivamallit, eli ns. numeromallit, ovat olleet vuodesta toiseen vakuuttavia kokonaisuuksia. Sittemmin yhtiö laajensi aikoinaan mallistoaan myös keskihintaisiin kännyköihin, lanseeraamalla OnePlus Nord -sarjan. Jatkoa seurasi hyvin pian, kun Nord-mallisto osoittautui hitiksi: pian ilmestyivät myös Nordiakin edullisemmat OnePlus Nord CE -mallit sekä budjettipuhelinten hintaiset OnePlus Nord CE Lite -mallit. Malliston nimeämisen ymmärtäminen on toki vaatinut pientä päänraapimista potentiaalisilta ostajilta, eikä asiaa varsinaisesti auta se, että edellisen vuoden mallien hinnat laskevat usein samalle tasolle kuin uuden Nord, Nord CE tai Nord CE Lite -mallin hinnat. Lisäksi OnePlus sekoittaa toisinaan pakkaa ja tuo Suomen markkinoille toisinaan vain jomman kumman: Nord CE:n tai Nord CE Liten. Tältä pohjalta, saimme arvosteluumme heinäkuussa 2025 julkaistun, mallistossa tällä hetkellä edullisimmaksi asettuvan uuden OnePlussan mallin, OnePlus Nord CE5:n. OnePlus Nord CE5:n hinta on näin syyskuun 2025 alussa laskenut jo mukavasti alle 300 euron ja puhelin vaikuttaa paperilla varsin kovalta tekijältä tässä hieman edullisempien puhelinten valikoimassa. Nord CE5 tarjoaa tehokkaan oloista järjestelmäpiiriä, tarjoaa modernin pääkameran ja päivityslupauskin on parantunut. Kuten tavallista, otimme puhelimen käyttöpuhelimeksi testimme ajaksi eli kännykkää käytettiin ympäri vuorokauden, aivan tavallisessa arjessa. Joten, otetaan selvää siitä, millainen paketti OnePlus Nord CE5 oli käytännössä.. Rakenne ja muotoilu

OnePlus Nord CE5 on fyysisiltä mitoiltaan kaikin puolin hyvin tyypillinen nykyaikainen älypuhelin. Rungon materiaalivalinnoista voi kuitenkin päätellä puhelimen hintapisteen, sillä sekä kevys että takakuori ovat muovia. Laatuvaikutelma ei ole tietenkään metallista tai unibody-rakenteella valmistettua kännykkää vastaavalla tasolla, mutta ei Nord CE5:sta missään nimessä aivan halvan luurin käsituntumakaan paista läpi. Takaosan kamerasaareke on hillitysti ja hyvin geneerisesti sijoitettu yhdeksi palkiksi puhelimen vasempaan reunaan (takaa katsottaessa).

Puhelimen oikealta kyljeltä löytyvät puhelimen ainoat painikkeet, eli äänenvoimakkuuden keinukytkin sekä puhelimen lukituspainike.

Vasen kylki on CE5:ssa tyhjä, eli OnePlussan kalliimmista puhelimista tuttua ns. Alert slider -kytkintä ei CE5:sta löydy, eikä sitä ole korvattu myöskään isosiskostaan, Nord 5:sta tutulla plussapainikkeella.

Alareunasta löytyy puhelimen USB-C -portti, latausta ja tiedonsiirtoa varten. USB-portti tukee ainoastaan USB 2.0 -standardin mukaisia nopeuksia, eli mitenkään nopeaa ei langallinen tiedonsiirto USB-kaapelilla ole. Mainittakoon, että puhelimen mukana toimitetaan USB-A - USB-C -latausjohto, joka vaikeuttaa puhelimen käyttöönottoa. Mitenkö..? Siten, että Android ehdottaa nykyisin oletusarvoisesti vanhan ja uuden puhelimen yhdistämistä USB-kaapelilla, mutta temppu onnistuu tietysti ainoastaan USB-C - USB-C -kaapelilla. Alareunasta löytyy myös puhelimen yhdistetty SIM-kelkka ja muistikorttipaikka. Aivan oikein, OnePlus Nord CE5:sta löytyy vanha kunnon microSD-paikka, joka tukee muistikortteja aina teratavuun saakka. Jos muistikortin ottaa käyttöön, puhelimeen pystyy asettamaan vain yhden SIM-kortin yhtäaikaa, joka on hyvä muistaa EU:n ulkopuolelle matkustettaessa ja paikallista SIM-korttia hankkiessa. Puhelin ei myöskään tue eSIMmejä, joka on paljon matkustaville selkeä puute. Aiemmin edullisemmista OnePlussan puhelimista löytyi usein myös 3,5mm kuulokeliitäntä, mutta Nord CE5:sta sellaista ei löydy. Myös puhelimen oma kaiutin on pieni pettymys, sillä CE5:ssa on ainoastaan monokaiutin.

Yläreunassa ei ole juurikaan nähtävää, mutta sieltä löytyy kuitenkin OnePlussan nykytyyliin infrapunalähetin, jota voi halutessaan käyttää vaikkapa television kaukosäätimenä.Puhelimen vedenkestävyys on hintaluokassaan mainiolla tasolla, sillä OnePlus on hankkinut CE5:lle IP65-sertifioinnin (mitä IP-luokitukset tarkoittavat?). OnePlussan käsituntuma on varsin hyvä, etenkin omassa hintaluokassaan. Painokin on saatu pidettyä juuri parahultaisesti alle 200 gramman. OnePlus Nord CE5 tekniset tiedot Mitat:

163,6 x 76 x 8,2 mm

Paino:

199 grammaa

Näyttö:

6,77 tuumaa; 1080x2392; AMOLED; 120 Hz

Suoritin:

Mediatek Dimensity 8350 Apex

Muisti:

Suomessa myytävät malli: 8 gigatavua käyttömuistia ja 128 tai 256 gigatavua tallennustilaa.

Takakamerat:

50 megapikselin pääkamera (f/1,8; OIS)

8 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2,2)

8 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2,2)

16 megapikseliä

Akku:

2300 mAh

Lataus:

80 watin pikalataus

55 watin USB PD -pikalataus

55 watin USB PD -pikalataus

Android 15

tulevat päivitykset

tulevat päivitykset

5G; IP65-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?)

Liitännät:

USB-C, dual-SIM

Hinta:

arvosteluhetkellä:



8/128GB: 250 euroa (tarkista uusin hinta täältä)

8/256GB: 299 euroa (tarkista uusin hinta täältä) Kamerat CE5:n takakameroiksi OnePlus on valinnut kohtuullisen yleiset keskihintaisten kännyköiden työjuhdat. Pääkamerana toimii 50 megapikselin Sony LYT-600 -sensori, josta löytyy myös optinen kuvanvakain. Toinen kamera on hyvinkin yleisesti käytetty, kovin perustasoinen 8 megapikselin OmniVisionin OV08D10 -ultralaajakulmasensori.

Mitään mullistavaa kameroista ei testeissämme paljastunut, vaan taso oli pitkälti sitä, mitä noin 300 euron kännykältä sopii odottaakin. Käytännön elämässä pääkamera tuotti sekä hyvässä valaistuksessa että hämärämmässä varsin laadukkaita kuvia, joissa värit olivat ilahduttavan luonnollisia. Mutta tasaiset pinnat ja pienet yksityiskohdat olivat hieman suttuisia, myös päivänvalossa. Kohina pysyi kohtuullisen hyvin pois myös heikommassa valaistuksessa, mutta yksityiskohtien rajat tuppasivat suttaantumaan mitä heikommaksi valaistus meni. Ultralaajakulmakamerakaan ei ihmeempiä yllätyksiä tarjoillut. Sillä otetut kuvat olivat ihan mukaanmeneviä hyvässä valaistuksessa, mutta heti valaistusolosuhteiden heikennyttyä sen kuvat alkoivat heikkenemään vauhdilla: kuvat olivat pehmeitä ja varsin vahvasti kohinan suttaamia. Yhteenvetona voisi todeta, että OnePlussan pääkamera on omassa hintaluokassaan kohtuullisen hyvä - ja ultralaajakulmakamera puolestaan kaikin puolin keskiverto. Videokuvauksesta todettakoon, että pääkameralla pystyy kuvaamaan 4K-tarkkuuden videota 60fps kuvanopeudella. Laajakulmakameran osalta videokuvaus on rajoitettu FullHD-tarkkuuteen 30fps kuvanopeudella. Esimerkkikuvia Ohessa on nippu kolmen kuvan ryhmiä. Kuvat on otettu kaikki OnePlus Nord CE5:n omalla kamerasovelluksella, sovelluksen oletusasetuksilla - eli kuten suurin osa tavallisista kuvaajista kuvat ottaisi. Kuvista ensimmäinen on aina otettu puhelimen laajakulmakameralla, toinen puolestaan puhelimen pääkameralla. Kolmas kuva on OnePlussan sovelluksen tarjoama "häviötön" digitaalisesti zoomattu kuva, joka käyttää pääkameran sensoria ja pyrkii toimimaan eräänlaisena "köyhän käyttäjän telekamerana". Kuvien alkuperäiset versiot avautuvat kuvia klikkaamalla. Alkuperäiset kuvat ovat varsin isoja ja raskaita, joten huomioithan tämän alkuperäisiä kuvia selaillessasi.

Näyttö OnePlus Nord CE5:ssa on 120 hertsin virkistystaajuudella toimiva 6,77-tuumainen AMOLED-näyttö, joka tarjoaa 2392 x 1080 kuvatarkkuutta.

Virkistystaajuuden vaihtelu ei ole kovinkaan dynaamisesti toteutettua, eli käytännössä puhelin vaihtelee virkistystaajuutta - asetuksista riippuen - 60 hertsin ja 120 hertsin välillä. Ainoastaan kourallinen sovelluksia tuki myös tuolla välillä tarjolla olevaa 90 hertsin virkistystaajuutta. Näytön virkistystaajuuden voi halutessaan lukita tavalliseen, 60 hertsin tilaan tai 120 hertsin tilaan - tai antaa puhelimen itse päättää virkistystaajuuden valinnan tilannekohtaisesti.

120 hertsin tilan ongelma oli jälleen sama kuin yleensäkin OnePlussan puhelimissa, eli korkean virkistystaajuuden tilan pakottaminen päälle vaikutti kyllä valtaosaan videosovelluksista ja se toimi vain kourallisessa pelejä. Käytännössä yhtiö itse määrittää pelit, jotka saavat käyttää 120 hertsin virkistystaajuuden tilaa. Näyttö itsessään oli oikeinkin hyvä, edellämainitusta virkistystaajuuden ärsytyksestä huolimatta. Näytön kirkkaus on hintaluokassaan jopa erinomaisella tasolla ja kesän aikana suoritetussa arvostelussammekin puhelin oli luettavissa suorassa auringonpaisteessa aivan mainiosti. Väritoisto oli luonnollista ja lisäksi puhelimen näyttö on HDR10+ -sertifioitu ja siitä löytyy myös korkein Widevine L1 -sertifiointi. Eli käytännössä puhelimella voi katsoa kaikkien tärkeimpien suoratoistopalveluiden sisältöjä parhaalla mahdollisella tarkkuudella, HDR-tilan kera.

Oikeastaan ainoa moite OnePlussan näytölle liittyy puhelimen näyttöön integroituun sormenjälkilukijaan, joka on omaan makuuni ärsyttävän alhaalla - sen käyttö yhdellä kädellä vaatii erikoista sormiakrobatiaa. Suorituskyky Suorituskyvystä Nord CE5:ssa vastaa MediaTek Dimensity 8350 Apex -järjestelmäpiiri, joka on varsin tehokas paketti tämän hintaluokan kännykkään. Lisäksi puhelimen molemmista Suomessa myytävistä malleista löytyy 8 gigatavua LPDDR5X -käyttömuistia. Suomessa puhelinta myydään siis kahtena eri versiona: molemmissa on sama määrä käyttömuistia (8GB), mutta edullisemmasta mallista löytyy tallennustilaa 128 gigatavua ja kalliimmasta mallista puolestaan 256 gigatavua. Tallennustilaa voi laajentaa teratavun verran isommaksi muistikortin avulla. Arvostelussamme oli pienemmällä tallennustilalla varustettu versio. Puhelimen suorituskyky oli AnTuTu -testissä omassa hintaluokassaan jopa erinomaisen hyvää, sillä se ohitti mittauksissa jopa viime vuoden OnePlus Nord 4-mallin pisteet, eikä se jäänyt valtavasti jälkeen edes tuoreimmalle OnePlus Nord 5:lle. 3DMark -testissä se toki hävisi molemmille isosiskoilleen, mutta vain niukasti. Puhelin kuristaa suorituskykyä, jos rankaa kuormitusta jatketaan pitkään, mutta niin tekevät käytännössä kaikki muutkin puhelimet, joita ei ole erikseen suunniteltu pelaamiseen. Nord CE5:n osalta suorituskyky heikkenee hiljalleen, mitä pidempään järjestelmäpiiriä pidetään maksimirasituksella, eli mitään äkkinäistä suorituskyvyn romahdusta ei testeissä tapahtunut. Käytännön elämässä OnePlus Nord CE5:n suorituskyky on hintaisekseen, alle 300 euron kännykäksi, jopa erinomaisella tasolla. Akkukesto ja latausnopeus OnePlus toi puhelimesta myyntiin kaksi eri mallia, eri markkinoille. Intian markkinoille tarkoitetussa OnePlus Nord CE5:ssa on hurja, yli 7000 mAh akku, mutta Euroopassa - ja siis Suomessakin - on tyytyminen tavanomaisempaan, 5200 mAh akkuun. Mutta jo täkäläisellä akulla OnePlussan akkukesto oli hintaluokassaan selkeästi keskivertoa parempaa tasoa. Käytännön testeissä pidimme puhelimen näytön jatkuvasti kirkkaimmalla manuaaliasetuksella ja puhelimeen kertyi ruutuaikaa testipäivinä jotain viiden tunnin ja kahdeksan tunnin väliltä.

Tällaisella raskaallakin käytöllä puhelimessa oli vielä päivän päätteeksi akkua jäljellä yleensä noin 20 prosentin verran. Eli kevyemmällä käytöllä ja ottamalla näytön automaattisen kirkkaudensäädön käyttöön, OnePlus Nord CE5 tarjoaa suurimmalle osalle käyttäjistä helpostikin kahden vuorokauden akkukestoa. Puhelin tukee 80 watin pikalatausta OnePlussan omalla SuperVOOC-pikalataustekniikalla, eli käytännössä OnePlussan omalla laturilla. Puhelimen mukana ei toimiteta lainkaan laturia, mutta pikalataus onnistuu millä tahansa vanhalla OnePlussan laturilla (toki täysiin latausnopeuksiin vaaditaan se, että laturista saa ulos 80 watin lataustehoa tai enemmän).

Ja vaikka OnePlussan laturia ei sattuisi läheltä löytymään, tukee puhelin myös USB PD -standardia noudattavia pikalatureita. USB PD -laturilla puhelimen pystyy lataamaan 55 watin nopeudella, eli varsin rivakkaa latautuminen on myös muiden valmistajien latureilla - kunhan laturi osaa puskea tarpeeksi virtaa ulos. Testasimme latautumista OnePlussan omalla 80 watin laturilla, joka sattui sopivasti lojumaan työpöydän laatikossa. Latautuminen tyhjästä täyteen onnistui odotetun rivakasti ja aikaa latautumisessa kesti noin 54 minuuttia. OnePlussan Android ja päivityslupaus Puhelin toimitetaan OnePlussan omalla Android 15:lla eli Oxygen OS 15:lla varustettuna. Käyttöjärjestelmä on tuttu muistakin viimeisen vuoden aikana julkaistuista OnePlussan malleista, eikä tarjoa sinänsä mitään ihmeempiä yllätyksiä. Tekoälytoimintoja on tarjolla paljon, vaikkakin osa niistä tukee suomea vielä hieman heikonlaisesti. Kuvien muokkaukseen on tarjolla useita työkaluja ja tietysti puhelimesta löytyy myös Googlen Gemini -tekoälypalvelut sekä Circle to Search -toiminto.

Muutama esiasennettu kolmannen osapuolen sovellus löytyy puhelimesta suoraan paketista, mutta ne saa halutessaan poistettua puhelimesta pysyvästi ja kokonaan. OnePlussan Android on sinänsä hyvin selkeä, looginen ja varsin helppokäyttöinen. Helpoiten OnePlussan maailmaan mielestäni pystyy hyppäämään Motorolan, Googlen tai Sonyn puhelimista, joiden käyttöliittymä on varsin lähellä OnePlussan vastaavaa. Samsungin, Xiaomin tai Honorin malleista OnePlussaan loikkaaminen vaatii hieman enemmän uuden opettelua, lähinnä asetusten ja valikkorakenteiden osalta. Kenties merkittävin uudistus ohjelmistopuolella OnePlus Nord CE5:ssa nähdään sen merkittävästi parantuneessa päivityslupauksessa. Puhelimelle luvataan neljä suurta Android-päivitystä sen elinkaaren aikana, eli puhelin tulee saamaan vielä vuonna 2029 julkaistavan Android 19 -päivityksen. Lisäksi tietoturvapäivityksiä puhelimelle luvataan kuuden vuoden ajan julkaisuhetkestä, eli tietoturvan pitäisi olla kunnossa aina kesään 2031 saakka. Yhteenveto OnePlus Nord CE5 on arvosteluhetkemme hintalapulla, eli alle 300 eurolla, varsin hyvä ja tasapainoinen paketti, jota on helppo suositella suhteellisen edullisena kännykkänä. Se tarjoaa luokassaan hyvää suorituskykyä, nopeaa pikalatausta, mainiota akkukestoa, kohtuullisen hyvät kamerat ja varsin hyvän päivityslupauksen. Puhelinta on sen edullisen hintalapun vuoksi vaikea moittia oikein mistään yksittäisestä puutteesta. Toki, ultralaajakulmakamera voisi olla laadukkaampi. Ja kaiutin voisi olla stereokaiutin (toisaalta, puhelimen kaiuttimella musiikin kuuntelu on hieman hölmö idea muutenkin). Kokonaisuutena OnePlus Nord CE5 on kuitenkin erittäin hyvä ostos alle 300 euron hintaluokassa. Kun puhelimen hinta väistämättä laskee noin 200 euron tienoille joskus vuoden 2026 alkupuolella, se on silloin pitkähkön päivityslupauksensa ansiosta suorastaan erinomainen ostos. Vaihtoehdot OnePlus Nord CE5:n ongelmana on tietysti se, että kännyköiden 200 - 300 euron hintahaarukka on hyvin verisesti kilpailtu segmentti. Pakkaa sotkevat lisäksi edellisvuoden astetta kalliimmat kännykkämallit, joiden lähtöhinta on pyörinyt jossain 400-500 euron haarukassa, mutta joiden hinta on vuoden mittaan laskenut sopivasti noin 300 euron tienoille. OnePlussan omista malleista kovimman vastuksen tarjoaa vuonna 2024 julkaistu, arvostelussammekin kehuttu OnePlus Nord 4, jonka hinta on pyörinyt kesän 2025 tienoilla noin 300 eurossa. Nord 4 tarjoaakin lähes kaikilla osa-alueilla Nord CE5:sta paremman kokonaisuuden, aina rungon materiaalivalinnoista kameroihin saakka. Nord CE5 voittaa Nord 4:n kuitenkin kahdella saralla: se tarjoaa pidemmälle ulottavaa päivityslupausta sekä muistikorttipaikan. Tutustu eroihin tarkemmin OnePlus Nord CE5 vs OnePlus Nord 4 -vertailussamme. Samsungilta taas loogisin kilpailija Nord CE5:lle on Samsung Galaxy A36. OnePlus päihittää Samsungin suorituskyvyssä, akkukestossa ja latausnopeudessa. Mutta Samsungin kamerat ovat kuitenkin napsun verran OnePlussan vastaavia paremmat ja lisäksi Samsung tarjoaa OnePlussaakin pidemmän päivityslupauksen. Voit tutusta näiden kahden eroihin OnePlus Nord CE5 vs Samsung Galaxy A36 -vertailussamme. Plussat Hyvä päivityslupaus

Hintaluokassaan hyvä suorituskyky

Pätevä pääkamera

Kirkas ja hyvä näyttö

Muistikorttipaikka

Akkukesto

Pikalataus Miinukset Ultralaajakulmakamera ei ole kovinkaan laadukas

Muovinen rakenne

Monokaiutin

Ei eSIM-tukea