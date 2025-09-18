Omistatko Garminin kellon? Kaikkiin kelloihin ilmestyi täysin uusi toiminto, joka lupaa varsin paljon - näin se toimii

Kyseinen toiminto kulkee suomenkielisissä kelloissa nimellä elämäntapakirjaus ja sen merkitys voi olla jatkossa hyvinkin iso osa Garminin tarjoamaa terveystietojen kokonaisuutta.
Nimi itsessään ei ole oikein itse itseään selittävä, joten lienee parasta avata toiminnon logiikkaa.
Kyseinen toiminto löytyy siis suoraan Garminin älypuhelinsovelluksesta, eli Garmin Connectista. Jos sovellus ei tarjoa sitä suoraan näkyviin, se löytyy "lisää"-valikosta, "Terveystilastot"-kohdan alta, nimellä Elämäntapakirjaus.
Mistä sitten on oikein kyse?
Sovellus kehottaa valitsemaan pitkästä ja laajasta listasta muutaman sellaisen arkisen "muuttujan", jotka saattavat vaihdella arjessasi ja joilla epäilet olevan vaikutusta omaan jaksamiseesi, vireyteesi tai vaikkapa uneen.
Vaihtoehtoja löytyy todella paljon, mutta muutama itsestäänselvyys listalta on helppo poimia. Esimerkiksi myöhäinen kofeiini tarkoittaa siis sitä, että juot tavanomaista myöhempään kahvia, kolajuomaa, teetä tai vaikkapa energiajuomaa. Listalta löytyy luonnollisesti myös alkoholin nauttiminen.
Nukkumiseen liittyviä valintoja löytyy niitäkin paljon, kuten vaikkapa CPAP-laitteen käyttö - ja etäsuhteissa eläville kirjauksista löytyy myös kohta jaettu sänky.
Valinnat pitäisi tehdä niin, että ne ovat sellaisia, joita ei tule toteutettua aivan joka ikinen päivä, vaan niitä tupsahtelee arkeen aina toisinaan.
Kuten todettua, valintoja ei kannata ahnehtia vaan valita aluksi vain muutama. Itse valitsin käyttöön kolme, joiden tiedän vaikuttavan omaan uneeni - ja joita tapahtuu vain harvoin. Eli valitsin listalleni alkoholin nauttimisen, myöhäisen kofeiinin juonnin sekä (erittäin) rankan liikunnan.
Lopuksi Garmin ehdottaa käyttöön muistutuksia aamulle ja illalle. Näiden ajankohtien aikaan Garmin Connect siis näyttää puhelimessa ilmoituksen ja pyytää kirjaamaan päivän tiedot, valittujen "tapojen" osalta.
Valinnat ovat hyvin yksinkertaiset: valitse jokaisen kohdalle vain kyllä tai ei. Tässä kohti on tärkeää, että vaikka mitään tavoista ei olisi tapahtunut päivän aikaan, täytyy ne valita kuitenkin "ei"-valinnalla.
Mitä hyötyä kirjauksista on?Kirjauksista ei ole aivan alussa yhtään mitään hyötyä. Mutta kun niitä kirjaa vähintään neljän viikon ajan, alkaa tapahtumaan.
Garmin yhdistää kirjattuja tapoja kellon käyttäjästään keräämään terveysdataan. Käytännössä sovelluksen algoritmi pyrkii löytämään yhtäläisyyksiä kirjattujen tapojen ja mm. unen laadun ja sykevälivaihtelun (HRV) väliltä.
Eli kello pystyy osoittamaan vaikkapa sen, että aina, kun olet juonut alkoholia, seuraavan yön yöunet ovat menneet totaalisesti pilalle, riippumatta unen pituudesta. Tai kenties sen, että nukkuessasi CPAP-maski naamalla, oletkin levännyt merkittävästi paremmin.
kuvassa on päivän tavat jo kirjattu
Tällaisten täysin itsestäänselvien esimerkkien lisäksi algoritmi saattaa löytää jotain kummallisiakin yhtäläisyyksiä terveyden ja kirjattujen tapojen väliltä.
Näitä varsinaisia tuloksia emme ole tietenkään vielä päässeet tarkkailemaan itse, koska ominaisuus tuli meillekin käyttöön vasta tällä viikolla.
Tiedot voi täyttää myös suoraan elämäntapakirjauksia tukevissa kelloissa. Toistaiseksi toiminto löytyy vain eilen julkaistusta Garmin Venu 4 -mallista, mutta se on mitä todennäköisimmin tulossa ainakin Garmin Fenix 8 ja Garmin Venu X1 -malleihin lähiaikoina päivityksen muodossa.
Mutta vaikka oma kello ei tietoja näyttäisikään kellossa itsessään, toiminto toimii täsmälleen samalla tavalla myös ilman niiden näkymistä kellossa - tällöin tiedot ja kirjaukset vain hoidetaan aina puhelimen sovelluksen kautta.
Aivan vanhimmissa Garminin kelloissa kirjausten ja terveyden yhtäläisyyksien havainnointi ei ole niin tarkkaa, koska toiminto nojaa vahvasti sykevälivaihtelun mittaukseen. Sykevälivaihtelun mittaus tuli Garminin kelloihin laajemmin käyttöön nelisen vuotta sitten.
Toiminto muistuttaa äärimmäisen paljon maailmalla valtavaa suosiota saavuttanutta Whoopin vastaavaa toimintoa. Spekulaatio netissä pyöriikin sen ympärillä, ryhtyykö Garmin lähiaikoina kisaamaan suoraan Whoopin kanssa, tuomalla näytöttömän, lähes ilmaisen, mutta kuukausimaksuun pohjautuvan aktiivisuusrannekkeen markkinoille.
Mutta ilahduttavaa on, että Garmin toi toiminnon ilmaiseksi kaikille nykyisille kellon omistajille.
