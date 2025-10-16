OnePlussan uusi käyttöliittymä antaa Google Geminille pääsyn tallennettuihin tietoihisi

Teknologiabrändi OnePlus julkisti Android 16 -versioon perustuvan OxygenOS 16 -käyttöliitymäversion. Valmistajan mukaan se perustuu "Intelligently Yours" -filosofiaan. Tällä viitataan älykkyyteen ja tekoälyn hyödyntämiseen entistä kattavammin. Voidaankin sanoa, että tekoäly on tässä kaiken keskiössä.

"OxygenOS 16 merkitsee muutosta siinä, miten älypuhelimet ovat vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa", sanoi Arthur Lam, OnePlussan OxygenOS:n ja tekoälystrategian johtaja. "'Intelligently Yours' -filosofiamme kertoo sitoutumisestamme luoda teknologiaa, joka ei vain reagoi komentoihin, vaan todella ymmärtää jokaista yksittäistä käyttäjää. Yhdistämällä tekoälyn alan johtavaan suorituskykyymme tarjoamme kokemuksen, joka on sekä henkilökohtainen että uskomattoman tehokas."





Ohjelmiston ydin on Plus Mind. Henkilökohtainen tekoälytyökalu tunnistaa tallennettavat näytön sisällöt intuitiivisesti ja järjestelee ne Mind Spaceen, joka toimii kaikkien tallennettujen tietojen keskuksena.



Plus Mindista on puhuttu aiemminkin, sillä uusimmissa OnePlus-laitteissa on Plus Key -painike tämän avaamiseen.



Mind Spaceen tallennettuja tietoja voidaan nyt hyödyntää Google Gemini -tekoälyn toimesta. Esimerkkinä OnePlus jakaa tilanteen, jossa käyttäjä on tallentanut Mind Spaceen sisustamiseen liittyvää sisältöä ja Gemini pystyy tätä sitten hyödyntämään ideoinnissa, kun käyttäjä pohtii sisustussuunnitelmaa.







Tekoälyominaisuuksien lista on muutenkin kattava.



AI Writer -työkalu tarjoaa edistyneitä sisällöntuotantotyökaluja, kuten Mind Map -ajatuskarttoja, kaavioita ja sosiaalisen median kuvatekstien luontia. AI Scan puolestaan ​​muuttaa kamerasi älykkääksi skanneriksi, jonka avulla saat asiakirjat ja kuitit selkeiksi ja jaettaviksi PDF-tiedostoiksi.



AI Portrait Glow -ominaisuus puolestaan muokkaa muotokuvat hyviksi riippumatta valaistuksesta ja AI Perfect Shot optimoi kuvaamista. Luvassa on myös kokeellinen alusta erilaisille muille tekoälytoiminnoille, kuten tekstin muuttamisen kuvaksi sekä hauskojen ryhmäkuvien luomiseksi.



Tekoälyn lisäksi OxygenOS 16:ssa on panostettu sulavuuteen ja personointiin. Parallel Processing 2.0 -teknologia mahdollistaa mm. uusien animaatioiden alkamisen jo ennen edellisten toimintojen päättymistä, mikä luo OnePlussan mukaan ennennäkemättömän sulavuuden koko käyttöliittymään. Flux Theme 2.0 mahdollistaa dynaamisen personoinnin MotionPhotos-kuvien ja videotaustakuvien avulla. Edistyneet syvyystehosteet mukautuvat käyttäjän vuorovaikutukseen ja luovat eloisan käyttökokemuksen, OnePlus kertoo.







OxygenOS 16 mahdollistaa nyt saumattoman jakamisen ja yhdistettävyyden sekä Windows- että Mac-tietokoneiden kanssa. Lisäksi se tuo tuen Applen älykellolle, mahdollistaen ilmoitusten ja terveystietojen synkronoinnin.







Avoin beta-ohjelma OxygenOS 16:lle alkaa 17. lokakuuta ja vakaata versiota tarjotaa laitteille myöhemmin.



OnePlus 15 tulee olemaan ensimmäinen laite, jossa on OxygenOS 16 suoraan pakkauksessa, jonka lanseerauksen jälkeen OxygenOS 16 tulee saataville myös aiempiin OnePlus-laitteisiin.







Muista valmistajista esimerkiksi Samsung on jo aloittanut oman Android 16 -versioon perustuvan käyttöjärjestelmän jakelun laitteilleen.