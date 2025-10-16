S-Etukortti Applen Lompakossa entistä kattavampi - pian skannerit saa käyttöön puhelimen kortilla

Applen laitteilla ei kuitenkaan ole pystynyt hyödyntämään puhelimesta löytyvää S-Etukorttia ihan joka paikassa, sillä ravintolat ja kahvilat eivät ole tätä hyväksyneet. Mutta nyt asiaan on tullut muutos ja S-Etukortti Applella on entistä kattavampi.
Toisaalta S-ryhmän hotellien vastaanotoilla Bonuksen kerryttäminen Applen Lompakossa olevalla kortilla ei ole vielä mahdollista, vaan niissä käyttöönotot alkavat vasta myöhemmin. Android-laitteilla tämä jo onnistuu.
"Käyttöönotot alkoivat vappuna ja etenivät suunnitellusti sitä mukaa, kun ravintoloiden maksupäätteet vaihdettiin uusiin kesän ja alkusyksyn aikana. Tavoitteena oli, että valmista tulisi ennen pikkujoulukautta, ja tässä onnistuttiin", iloitsee vt. asiakkuusjohtaja Toni Kopra SOK:lta.
S-ryhmä tiedotti kesällä, että jo miljoona suomalaista käyttää digitaalista S-Etukorttia ja joissakin kaupoissa se on jo ohittanut perinteisen muovisen kortin.
Digitaalisen S-Etukortin käyttö todennäköisesti laajenee entisestää lähiaikoina, sillä skannerin saa kohta käyttöön tällä tavalla.
"Ominaisuus on tulossa myös Kerää ja skannaa -palveluun, kuten asiakkaamme ovat toivoneet. Tarkkaa ajankohtaa emme pysty vielä kertomaan, mutta testaukset ovat parhaillaan käynnissä. Kun varmistumme siitä, että kaikki toimii suunnitellusti, skannerin saa käyttöönsä puhelimessa olevalla S-Etukortilla", Kopra kertoo.
