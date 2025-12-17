OnePlussan 15R -puhelimessa on mehevä akku, mutta kameroissa säästettiin

OnePlus 15R sijoittuu aiemmin tänä vuonna julkaistun OnePlus 15:n alapuolelle, mutta kuitenkin laite sijoittuu huippuluokkaan.
OnePlus 15R on seuraaja OnePlus 13R:lle.
Laitteen vahvuus löytyy sisältä akkukapasiteetin muodossa. Virtaa antaa peräti 7 400 mAh:n akku eli kapasiteettia on hieman enemmän kuin OnePlus 15 -mallissa on. Tämä myös latautuu nopeasti OnePlussan 80 W:n SUPERVOOC-pikalataustekniikalla.
Akku on suunniteltu toimimaan vaativimmissakin olosuhteissa ja ylläpitämään vähintään 80 %:n kapasiteetistaan vielä neljän vuoden käytön jälkeen, eli puhelin ja sen akku ovat pitkäikäisiä, OnePlus lupaa.
Tehoa antaa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 -mobiilialusta, ja OnePlus 15R on ensimmäinen globaalisti lanseerattu laite Snapdragon 8 Gen 5:lla.
OnePlus 15R:n 6,83" LTPS 1.5K AMOLED-näyttö tukee korkeaa 165 Hz:n virkistystaajuutta ja sen huippukirkkaus on jopa 1800 nitiä. Kirkkauden voi kuitenkin säätää todella alas, vain 1 nitin tasolle.
Kameraosastolla on hieman säästelty edeltäjään nähden, sillä telekamera on jätetty pois. 32 megapikselin selfiekamera on varustettu automaattitarkennuksella ja 50 megapikselin pääkamerassa on sama IMX906-kenno kuin OnePlus 15:ssä. 8 megapikselin ultralaajakulmakameralla saa 112 asteen laajakulmakuvia.
OnePlus 15R:llä on myös kattavat IP66, IP68, IP69 ja IP69K -pölyn- ja vedenkestävyysluokitukset.
OnePlus 15R:n ennakkotilaukset alkavat heti lanseerauksesta ja toimitukset sekä myynti alkaa, kun laite saapuu kauppoihin 15. tammikuuta Suomessa OnePlussan virallisille jälleenmyyjille.
12+256 gigatavun malli maksaa hiilenmustana ja mintunvihreänä 699 euroa ja 12+512 gigatavun malli hiilenmustana puolestaan satasen enemmän.
Tarkemmin teknisiä tietoja voi vertailla eri mallien välillä allaolevista linkeistä:
