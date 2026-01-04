Tästä pian tulevasta kännykästä teknologiamaailma nyt kohisee - vanha kunnon QWERTY-näppäimistö

Yksi tällainen paljon meteliä aiheuttanut ominaisuus on puhelinten pieni koko. Mutta valitettavasti netissä huutelu on helpompaa kuin oikeasti oman rahan iskeminen tuotteisiin, kun sellaisia tulee tarjolle. Tästä syystä pienet puhelimet ovat käytännössä kadonneet kokonaan, vaikka niitä vielä pari vuotta sitten oli tarjolla.
Nyt odotetaan seuraavaa koetinkiveä - ovatko täysnäppäimistöä kännyköihin kaipaavat kuluttajat oikeasti valmiita myös ostamaan sellaisen..?
Erillisistä QWERTY-näppäimistökuorista tunnettu brittiläinen Clicks on julkaisemassa ensi viikolla oman kännykkänsä, joka tarjoaa hyvinkin tutun muotokielen, modernilla raudalla.
Clicks Communicator lainaa suoraan 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä tuttujen viestittelyyn tarkoitettujen kännyköiden muotoilua, eli siinä on neliönmuotoinen näyttö, jonka alla on kiinteä fyysinen näppäimistö.
Clicks Communicator on siis hyvin saman näköinen kuin vaikkapa Nokia E71 - mutta tietysti eniten inspiraatiota puhelin on saanut Yhdysvalloissa aikanaan valtavan suosituista BlackBerryn kännyköistä.
Puhelin käyttää modernia Android 16 -käyttöjärjestelmää, mutta sen käyttöliittymä eli "skin" on oletusarvoisesti Niagara Launcher-yhtiön luomus, jonka kautta puhelimen käyttöliittymä keskittyy nimenomaan WhatsAppin, Slackin ja Gmailin kaltaisiin viestisovelluksiin. Puhelin tarjoaa Message Hub -näkymän, joka kokoaa eri viestipalveluista saapuneet viestit yhteen ja samaan näkymään.
Teknisiltä tiedoiltaan puhelin on kohtuullisen pätevän oloinen. Näyttö on 4,03 tuuman AMOLED-näyttö 1200x1080 -tarkkuudella. Kameroina on 50 megapikselin yksi takakamera optisella kuvanvakaimella sekä 24 megapikselin etukamera. Järjestelmäpiiri on MediaTekin tuotantoa ja tallennustilaa on tarjolla 256 gigatavua. Tallennustilaa voi laajentaa microSD-muistikorteilla ja löytyypä kännykästä myös 3,5mm kuulokeliitäntäkin.
Suuria Android-päivityksiä puhelimeen luvataan kahden vuoden ajan eli Android 18:een saakka. Lisäksi tietoturvapäivityksiä on luvattu viideksi vuodeksi.
Puhelin tulee myyntiin aluksi ainoastaan amerikkalaisella QWERTY-näppäinasettelulla. Ennakkomyynti on jo käynnissä ja ennakkotilaajien hinta on asetettu 399 dollariin eli noin 340 euroon. Puhelimen voi tilata myös Suomeen, mutta mahdolliset verot ja tullit tulevat luonnollisesti puhelimen hinnan päälle.
Clicks Communicator on ensimmäinen vakavasti otettavalta vaikuttava kokeilu vuosikausiin, jossa testataan, onko täysveriselle QWERTY-näppäimistölle oikeasti kysyntää enää vuonna 2026. Lienee todennäköistä, että jos Clicksin kokeilu ei ns. lähde lentoon, eivät mitkään muutkaan laitevalmistajat lähde enää kokeilemaan fyysisillä näppäimistöillä varustettuja kännyköitä vuosikausiin.
