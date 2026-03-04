Arvostelussa OnePlussan edullinen älykello - Erittäin ohut, hyvä akkukesto, mutta myös muutamia ongelmia

OnePlus Watch Lite arvostelu - edullinen ja ohut urheilukello

Suomalaisille varsin tuttu kännykkäbrändi OnePlus on jo useamman vuoden ajan kokeillut siipiään myös tiukasti kilpaillussa älykellojen markkinassa. Yhtiö hapuili hieman ensimmäisten kellojensa kanssa, mutta alkuvuonna 2025 myyntiin tullut OnePlus Watch 3 oli mielestämme jo nappisuoritus. Nyt yhtiö on päättänyt lähteä kosiskelemaan pienemmällä budjetilla ensiaskeleitaan älykellojen maailmaan ottavia kuluttajia. Vuoden 2025 lopulla julkaistu OnePlus Watch Lite onkin noin 170 euron hintalapullaan varsin houkuttelevalta kuulostava kokonaisuus. Kellosta löytyy merkittävästi enemmän erilaisia liikunnan ja terveyden seurantaan tarkoitettuja toimintoja kuin mitä tässä hintaluokassa on totuttu näkemään. Mutta samalla kelloon on tehty yksi mielenkiintoinen tekninen ratkaisu: se ei käytäkään "oikeaa" älykellojen käyttöjärjestelmää, kuten kalliimmat Watch 3 -sarjan kellot (joista löytyy Googlen Wear OS), vaan OnePlussan omaa kellojen käyttöjärjestelmää. Ratkaisussa on sekä hyvät että huonot puolensa. Pistimme kellon testiin hyvin perinteiseen tapaamme, eli kello iskettiin ranteeseen kiinni ja pidettiin kädessä noin puolentoista kuukauden ajan - niin arjessa, nukkuessa kuin liikuntaa harrastettaessakin. Miltä lopputulos vaikutti? Otetaan selvää.. Muotoilu ja rakenne

OnePlus Watch Lite on mielestäni muotoilultaan varsin onnistunut tapaus. Kellon teräksiset kehykset ovat varsin ohuet ja näyttö hallitseekin kellon ulkonäköä - hyvällä tavalla. Fyysiseltä mitaltaan kello on suhteellisen maltillisen kokoinen, rungon ollessa 44 mm leveä. Toki, se on edelleen liian iso sirompaan ranteeseen, mutta huomattavasti maltillisemman kokoinen kuin vaikkapa alkuperäinen OnePlus Watch 3, josta oli alunperin myynnissä vain 47 mm koko.

Fyysisiä painikkeita on tarjolla tasan yksi, eli kellon oikeassa yläkulmassa sijaitseva kruunupainike. Kruunu toimii samalla myös valikoiden pyörittelyyn, eli eräänlaisena kosketusnäytön rinnalla toimivana valintapainikkeena.

Pohjamateriaali on muovia, joka on oikeastaan ainoa vihje siitä, että kyseessä on kuitenkin alemman hintaluokan urheilukello. Muovi ei kuitenkaan käytössä tuntunut millään tavalla "halvalta" ratkaisulta, eikä se ollut myöskään ihoa vasten mitenkään ongelmallinen.

OnePlus Watch Liten ehdoton valtti on sen ohuus. Kellon runko on paksuimmastakin kohdasta vain 8,9 mm paksuinen, joka on todella ilahduttavan ohut verrattuna suurimpaan osaan markkinoilla olevista urheilu- ja älykelloista.

Mielenkiintoinen ja varsin yllättävä lisä kellossa on myös oikeasta alakulmasta löytyvä sensori, jolla voidaan mitata EKG-käyrä. Yllättävä toiminto on siinä mielessä, että EKG-mittausta harvemmin näkyy tämän hintaluokan laitteissa. OnePlus Watch Lite on vedenkestävä aina 50 metrin syvyyteen saakka, joka alkaa olemaan urheilukellojen perusstandardi nykypäivänä. IP-luokituksen osalta kellolle on hankittu erittäin hyvä, IP68-luokitus (mitä IP-luokitukset tarkoittavat?). Kädessä kello tuntuu oikein miellyttävältä ja ohut runko helpottaa kelloon tottumista merkittävästi. Silikonin rannekekin on laadukas ja kahdella soljella varustettu tapaus, joka ei testijakson aikana alkanut elämään mitenkään omituisesti, kuten joissain kelloissa usein käy. Kaiken kaikkiaan rakenne tuntui selkeästi kalliimmalta kellolta kuin mitä hintalappu antaisi olettaa.

Parasta antia OnePlus Watch Litessä on kuitenkin terävä ja kirkas AMOLED-näyttö. Näyttö ei oikeasti täytä koko näytön pinta-alaa, vaan reunoille jää parin millin kokoiset reunukset (bezel), mutta se jääköön pieneksi kauneusvirheeksi, joka ei mielestäni vähentänyt näytön erinomaisuutta millään tavalla. Tekniset tiedot Näyttö

1,46 tuumaa, AMOLED, 464x464

Paino

35 grammaa

Suojaus

5 ATM; IP68

Ulkomitat

45 x 45 x 8,9 mm

Akku

10 vuorokautta

(valmistajan ilmoittama, älykellotilassa)

Yhteydet

Bluetooth, NFC

Muuta

vesitiiviys 50m syvyyteen saakka, sopii uintiin

Puhelintuki

Toimii sekä Android-puhelinten että iPhonejen kanssa

Hinta

arvosteluhetkellä noin 170 euroa

katso päivän hinta täältä OHealth -älypuhelinsovellus OnePlussan kellojen kännykkäsovelluksena käytetään OnePlussan emoyhtiön Oppon omaa terveyden ja hyvinvoinnin seurannan sovellusta, OHealthia. Sovellus on ottanut kehitysaskeleita eteenpäin sitten edellisen kerran kun sovellusta käytin (OnePlus Watch 3:n arvosteluni aikoihin).

Sovelluksen päänäkymä on hyvin tyypillinen urheilukellojen kännykkäsovelluksen päänäkymä, joka koostuu erilaisista korteista, joita voi halutessaan lisätä ja poistaa kotinäkymästä tarpeen mukaan. Korteista saa varsin hyvin yleiskuvan tämän hetken terveystilasta. Mutta se, mikä päänäkymästä jää ärsyttävästi puuttumaan, on pidemmän aikavälin tai edes viikon mittaisten tietojen yleiskatsaus. Ja sellaista ei itse asiassa löydy koko sovelluksesta mistään, vaan tietoja pitää kelailla valikoiden kautta, tieto kerrallaan ja pyrkiä niistä sitten muodostamaan kokonaiskuvaa vaikkapa viimeisen viikon tai kuukauden tekemisistä.

Liikunnan osalta tällaisen viikko/kuukausi/vuosi yhteenvedon löytää helposti valikoiden takaa, mutta kaikki muut terveystiedot pitää onkia jokainen omista valikkorakenteistaan esiin. Eli unihistoria löytyy, kun kaivelee valikoista itsensä unitietoihin - josta sitten näkee unen kehityksen viikon, kuukauden tai vuoden ajalta. Ja sama pätee moniin muihinkin tietoihin. Sinänsä sovellus on selkeä, nopea ja moderni, mutta valikkorakenteiden ja erilaisten näkymien loogisuus ja historiatietojen parempi tarjoaminen jäävät vähän ärsyttämään. Etenkin kun yksittäisellä tietopisteellä harvemmin tekee itsessään mitään, vaan se saa kontekstia nimenomaan historiansa kautta. Sovelluksen kautta urheilusuoritukset saa nykyisin synkronoitua näppärästi Stravaan, joka on ehdoton plussa - näin tiedot pysyvät keskitetysti tallessa ja muista urheilukelloista OnePlussaan hyppääminen mahdollistaa tietojen keräämisen jatkumon yhdessä paikassa. OHealth on nykyisellään jo varsin hyvä kokonaisuus, mutta toivoisin edelleen Oppolta sen kehittämistä enemmän siihen suuntaan, että sieltä olisi helpompi nähdä trendien muutoksia terveyden ja liikunnan osalta. Käytettävyys Käytettävyyden osalta OnePlus Watch Lite on ehdottomasti urheilukellojen parempaa sarjaa. Käyttölogiikka on käytännössä identtinen wearOS-pohjaisiin älykelloihin nähden, vaikka kello ei oikeasti wearOS:ää käytäkään (vaan OnePlussan itse kehittämää, edullisempien kellojen käyttöjärjestelmää). Kellon toimintaa ohjataan kosketusnäytön avulla, joka toimii mainiosti ja reagoi kosketukseen hyvin. Watch Liteä tuli käytettyä testijaksomme aikana myös tiukoissa pakkaskeleissä, keskellä hyytävän kylmää 2025-2026 talvea, jolloin Oulun korkeudella pakkaslukemat lähentelivät joillain juoksulenkeillä -30c tasoa. Myös kovissa pakkasissa kosketusnäyttö pelasi kuten pitikin, eikä näyttö myöskään hidastellut tai reagoinut millään erikoisella tavalla kylmyyteen. Toiminnot löytyvät varsin loogisista paikoista kellon valikkorakenteista ja mielestäni kokonaisuus on käytettävyyden kannalta selkeästi parempi kuin vaikkapa Garminin urheilukelloissa. Muokattavuuttakin käyttöliittymä tarjoaa jonkin verran, joskaan ei tietenkään ns. oikeiden älykellojen tasolle, jossa kelloon voisi asennella uusia sovelluksia. Kruunun toiminta on kiva lisä, joskaan siitä ei lopulta ihan valtavasti iloa ole tavallisten toimintojen käyttöön. Urheilussa sitä toki käytetäänkin sitten enemmänkin ja siitä hieman lisää omassa osiossaan. Urheillessa Urheilun osalta OnePlus Watch Lite yllättää positiivisesti, sillä kello tarjoaa esimerkiksi juoksuun varsin hyvän määrän tietoja, joita kaikkia ei löydy edes ns. tunnettujen urheilukellovalmistajien saman hintaluokan kelloista.

Juoksulenkiltä kelloon kertyy dataa mm. juoksun dynamiikasta, juoksuasennosta, rasvanpolton tehokkuudesta - tavanomaisten sykkeen, vauhdin ja reittitietojen lisäksi. Lisäksi jokaisen juoksulenkin jälkeen tarjotaan myös arvioitu VO2Max eli hapenottokyvyn arvio, kyseisen lenkin perusteella. Erityisen ilahduttava tieto on kuitenkin arvio vaaditusta palautumisajasta lenkin jälkeen, jonka toivoisi olevan vakiotoiminto nykyisin kaikissa kelloissa - mutta jota ei lähellekään kaikista kelloista vieläkään löydy. Vapaamuotoisesta treenistä, eli treeneistä, joille ei ole suoraan tukea kellossa itsessään, kertyy lähinnä syketiedot sekä valinnoista riippuen myös reitti ja vauhti. Muuta dataa kello ei näille tarjoa, joka on hieman erikoista, kun palautumisajan voisi todennäköisesti laskea samalla algoritmilla kuin vaikkapa juoksussa. Urheilun osalta OnePlus Watch Litessa on kuitenkin pari ongelmaa. Ensinnäkin tietyt tiedot löytyvät vain ja ainoastaan OHealth-sovelluksen kautta, kyseisen, jo aiemmin tallennetun treenin tiedoista. Malliesimerkki tästä on palautumisaika, joka on hyvinkin olennainen tieto jatkuvan treenauksen kannalta. Sitä ei näy kellossa itsessään missään, eikä se löydy OHealthin päänäkymästäkään, vaan saadakseen vielä kesken olevan palautumisajan ajan tietoonsa, pitää mennä katsomaan edellistä treeniä OHealthin kautta ja laskea jäljellä oleva aika sieltä löytyvistä tiedoista. Palautumisaika ei myöskään elä palautumisen aikana: eli kello ei osaa arvioida sitä, nopeutuuko palautuminen vaikkapa hyvin nukutun yön ansiosta tai hidastuuko palautuminen vaikkapa stressin vuoksi. Toinen tieto, joka hukkuu ikävästi, on VO2Max. Se talletetaan vain kullekin treenille, mutta minkäänlaista näkymää, josta näkisi VO2Maxin kehittymisen jollain aikavälillä, ei ole tarjolla lainkaan. Eniten urheilussa häirinnyt asia koskee kuitenkin pientä, mutta hölmöä ohjelmiston ongelmaa/puutetta. Kellon kruunu toimii treenien pysäytyksen ja aloituksen pikanappina. Samalla kruunu on myös varsin iso ja varsin reippaasti kellosta ulospäin tököttävä tapaus. Tämähän ei ole millään tavalla ongelma kesäisellä juoksulenkillä - päinvastoin, helppo nappi, josta asiat saa tehtyä saman tien. Mutta ongelmia alkoikin tulemaan keskellä talvea. Pitkähkön testijakson aikana onnistuin katkaisemaan juoksulenkin tallennuksen kolme kertaa, kun kädessä olleet paksut hanskat olivat painaneet juuri sopivasti kellon kruunua ja katkaisseet juoksulenkin seurannan. Vielä isommaksi ongelmaksi tuo muodostui kuntonyrkkeilyssä, jossa käsisiteet ja nyrkkeilyhanskat onnistuivat painamaan kesken treenien kruunua usein parikin kertaa treenien aikana, sotkien treenidatan käytännössä täysin. Ongelma olisi helposti ratkaistavissa ohjelmallisesti, eli lisäämällä treenien asetuksiin mahdollisuuden kytkeä kruunun pois käytöstä treenien ajaksi - tai lisäämällä jonkinlaisen valinnaisen "oletko varma" -kyselyn treenien tauottamiseen kruunua käytettäessä. Toki, kesällä vaikkapa juostessa, helposti saatavilla oleva pysäytysnappi on kätevä. Mutta OnePlussassa se on selkeästi helpommin vahinkopainalluksia keräävä kuin useimmissa muissa urheilukelloissa. Pienenä miinuksena urheilun osalta nostaisin esiin myös sen, että OnePlus Watch Lite ei tarjoa lainkaan treeniohjelmia mihinkään urheilulajiin, eli vaikkapa "sohvalta vitosen juoksijaksi" -tyylisiä valmiita treeniohjelmia ei kelloon voi ohjelmoida. Positiivisen puolelta mainittakoon Stravaan synkronoinnin tuki, joka toimii automaattisesti, kun yhteyden kerran muodostaa OHealthin ja Stravan välille. Terveyden ja unen seuranta Terveyden ja unen seurannan osalta OnePlus Watch Liteen pätee oikeastaan sama kuin kellon urheiluominaisuuksiin: kerättyjä tietoja on hintaluokassaan jopa hämmentävän paljon, mutta niiden trendien seuranta ja etenkin reagointi muutoksiin on hieman heikolla tolalla. Kellohan siis osaa seurata unta, sykevälivaihtelua (HRV), veren happipitoisuutta (SpO2), ranteen lämpötilaa sekä naisten osalta kuukautiskiertoa. Eli oikeastaan koko tärkein terveystietojen paletti löytyy kellosta sellaisenaan. Tietojen seuraaminen kellon kautta on hieman kömpelöä, sillä tiedot on ripoteltu omiin näkymiinsä. Mutta OHealthin kautta niitä pääsee tutkimaan hyvinkin helposti. Kellosta löytyy OnePlussan oma näkemys yleisestä fyysisen ja henkisen vireyden yhdistelmästä, joka kulkee nimellä "Mieli ja keho". Lukema pohjautuu HRV-arvoihin, unihistoriaan ja sen sellaiseen ja vastaa idealtaan mm. Garminin kelloista tuttua body battery -lukemaa.

Tiedot ovat OHealthissa varsin selkeästi päänäkymään nostettavissa ja ilahduttavasti terveystietojen ja unitietojen osalta myös trendien seuranta onnistuu, eli vaikkapa unihistoriasta saa näkyviin pidemmän aikavälin kuvaajat. Unen seurannan osalta OnePlus Watch Lite oli mielestäni keskivertoa paremmalla algoritmilla varustettu tapaus, eli se ei juurikaan sekoillut nukahtamisen tai heräämisen tunnistamisen osalta. Hauskana havaintona tosin mainittakoon, että kello päätteli, että otin puolen tunnin päivätorkut, kun kävin hammaslääkärissä (ja ei, en oikeasti nukahtanut). Akkukesto Kuten OnePlus Watch 3:ssakin, OnePlus on onnistunut OnePlus Watch Litessä yhdistämään mainiosti varsin älykellomaiset toiminnot, kirkkaan ja terävän AMOLED-näytön ja varsin mukiinmenevän akkukeston samaan pakettiin. Testasin kelloa samalla tavalla kuin testaan kaikki kellot, eli väänsin välittömästi aina päällä -näyttötilan (always-on-display, AOD) päälle, eli näyttö ei sammu muuten kuin öisin. Samalla väänsin myös näytön kirkkauden manuaalisesti kirkkaimmalle mahdolliselle asetukselle. Tuon jälkeen kelloa pidettiin kädessä ympäri vuorokauden, vajaan parin kuukauden ajan. Päivittäin GPS:n avulla seurattuja treenitunteja mittariin kertyi reilun tunnin verran - toisinaan reilusti enemmän, toisinaan hieman vähemmän, mutta keskiarvo asettui noin 70 minuutin/vrk tasolle. Myös kaikki mahdolliset terveyden seurannat, kuten SpO2, otettiin käyttöön. Näillä pohjaoletuksilla OnePlus Watch Liten akku kesti käytössä noin 3,5 vuorokauden ajan. Lukema on tietysti merkittävästi valmistajan lupaamia huippulukemia heikompi, mutta se johtuu ennen kaikkea näytön AOD-tilasta, joka syö akkua varsin tehokkaasti. Mutta 3,5 vuorokautta edellä kuvatuilla spekseillä on mielestäni suorastaan erinomainen lukema tämän tyyppiselle, varsin halvalle urheilukellolle.

Latautuminen ei aivan noudattele OnePlussan yleistä filosofiaa latausnopeudesta, sillä kello latautuu tyhjästä täyteen noin 90 minuutissa, joka ei ole varsinaisesti ripeä tahti. Käytännössä hitaahkon latautumisen kanssa pärjäsi mainiosti, kun akkukesto oli vastaavasti varsin hyvä. Eli kello heitettiin latautumaan suihkun ajaksi joka toinen päivä ja tuolla latausvälillä akku ei ollut ehtinyt tipahtamaan kuin hieman alle puoleen - ja puolen tunnin suihkuoperaatio kaikkine oheistoimintoineen antoi sen verran virtaa, että kello latautui yleensä vähintäänkin lähes täyteen.

Isoin natinani kellon lataamiseen liittyy OnePlussan varsin järjettömään ratkaisuun: OnePlus Watch Lite käyttää lataukseen erilaista latauskelkkaa kuin yhtiön muut kellot, esim. Watch 3. Tästä seuraa se, että jos perheessä on ennestään toinen OnePlussan kello, ei latausjohtoja voi käyttää ristiin. Mainittakoon myös, että mukana toimitettava latausjohto käyttää vanhempaa USB-A -liitintä, eli moderneilla latureilla sitä ei voi käyttää ilman jonkinlaista sovitinta. Vielä ongelmallisemmaksi tilanne todennäköisesti muodostuu parin vuoden sisään, jos samaa latausjohtoa käyttäviä muita OnePlussan kelloja ei tule markkinoille: uutta laturia ei todennäköisesti löydy enää yhtään mistään, paitsi korkeintaan joistain epämääräisistä kiinalaisista verkkokaupoista. Muut havainnot Kenties tärkein ja todennäköisesti eniten hämmennystä aiheuttava asia OnePlus Watch Litessä on se, että se näyttää ja tuntuu aivan wear OS -kellolta, eli kellolta, joka käyttää Googlen kehittämää älykellojen käyttöjärjestelmää. Mutta Watch Lite ei ole tässä mielessä ns. oikea älykello, vaan se käyttää OnePlussan omaa, kevyempää käyttöjärjestelmää. Tästä seuraa se, että kellolle ei voi asentaa uusia sovelluksia lainkaan, kuten Applen kelloille tai Wear OS -kelloille pystyisi. Ja tässä Watch Lite myös eroaa merkittävästi isosiskostaan, OnePlus Watch 3:sta, joka puolestaan on täysverinen Wear OS -älykello. Tämä tietysti asemoi OnePlus Watch Liten selkeästi lähemmäs urheilukellojen segmenttiä, johon mielestäni kuuluvat mm. kaikki Garminin ja Polarin kellot, joissa on tietyt ominaisuudet valmiiksi kellossa, mutta ominaisuuksia ei voi laajentaa ulkopuolisilla sovelluksilla jälkikäteen. Mutta sinänsä tämä ei mielestäni ole isokaan ongelma, sillä OnePlus Watch Lite sisältää kuitenkin kaikki tärkeimmät "älytoiminnot" itsessään: puhelimeen saapuvat sovellusten ilmoitukset saa ohjattua kelloon ja kellolla voi ohjata puhelimessa soivia kappaleita, hyppäämällä seuraavaan biisiin, pistämällä toiston tauolle, jne. Mutta tämä ero on kuitenkin hyvä muistaa, jos harkitsee kellon hankintaa ja kokee tarvivansa laajempia, laajennettavissa olevia älytoimintoja kelloonsa. Lisäksi on hyvä havaita, että OnePlus Watch Lite ei tue lähimaksua, eli sitä ei voi käyttää kaupassa maksutapana, vaikka kellosta sinänsä NFC löytyykin. Yhteenveto OnePlus Watch Lite on varsin mielenkiintoinen tapaus urheilukellojen markkinassa. Se tuntuu ns. oikealta älykellolta, olematta kuitenkaan sellainen. Mutta samaan aikaan se tarjoaa varsin edullisella hintalapulla hintaansa nähden todella hyvän valikoiman urheiluun ja hyvinvointiin kerättyä dataa. Sen isoin ongelma on kenties siinä, että sen ohjelmistoa eivät ole selkeästikään suunnitelleet ihmiset, jotka seuraisivat liikuntaansa säännöllisesti ja nousujohteisesti. Tuo kehityksen seurannan puute oli hieman ärsyttäväkin piirre kellossa, etenkin, kun kyseessä ei ole millään tavalla tekninen ongelma, vaan täysin softatasolla korjattavissa oleva. Toisaalta kello yhdistyy nätisti Stravan kanssa, jota voi itsessään käyttää pidemmän aikavälin kehittymisen seurantaan - etenkin, jos on jo ennestään hypännyt Stravan asiakkaaksi. Teknisellä puolella kellossa ei ollut oikeastaan muuta moitittavaa kuin se, että kruunua ei saanut kytkettyä pois päältä liikuntasuorituksen aikana sekä pieni ihmettely siitä, että OnePlus oli kehittänyt täysin oman latausjohdon pelkästään tätä kelloa varten.

Mutta kellon sulava käyttöliittymä, varsin pätevä akkukesto, erinomainen näyttö ja ilahduttavan ohut rakenne olivat ehdottomasti sen vahvoja puolia. Kelloa oli yksinkertaisesti miellyttävä kantaa ranteessa ja käyttää arjessa. Yhteenvetona sanoisin, että OnePlus Watch Lite sopii mainiosti tavallisille ihmisille, jotka haluavat seurata terveyttään ja arjen liikuntaansa, mutta eivät treenaa päämäärätietoisesti. Vaihtoehdot Vaihtoehtojahan OnePlus Watch Litelle löytyy hurja määrä, sillä lähes kaikilta kuluttajabrändeiltä alkaa olemaan markkinoilla jonkinlaista äly- tai urheilukelloa. Mutta itse nostaisin vaihtoehdoista esiin kenties tärkeimpinä OnePlussan oman, oikeaa Wear OS -käyttöjärjestelmää käyttävän, OnePlus Watch 3:n, joka ei ole enää nykyisin juurikaan Watch Liteä kalliimpi. Lisäksi Samsungin kellovalikoimasta löytyy älykelloa lähes jokaiseen makuun. Urheiluun taas asteen verran vakavammin suhtautuvat todennäköisesti saavat enemmän irti esimerkiksi Garmin Venu 4:sta tai hieman pienemmällä budjetilla Garmin Vivoactive 6:sta. Näiden kahden vaihtoehdon osalta Venu 4 tarjoaa selkeästi enemmän määrätietoiseen treenaamiseen työkaluja kuin OnePlussan kello. Vivoactive 6 tarjoaa sekin määrätietoiseen tekemiseen mielestäni järkevämpiä työkaluja, mutta OnePlus tarjoaa enemmän erilaista dataa liikuntasuorituksista, mm. juoksuasentoon liittyviä havaintoja. Mainittakoon myös, että Vivoactive 6:ssa ei ole lainkaan korkeusanturia, joka puolestaan löytyy sekä Venu 4:a että OnePlussasta. Plussat Kirkas ja terävä näyttö

Varsin hyvä akkukesto

Ohut rakenne

Kerää erittäin paljon dataa liikunnasta ja terveydestä

Sulava käyttöliittymä Miinukset Kruunun toiminta

Eri latausjohto kuin muissa OnePlussan kelloissa

Ei älykello (voi tulla yllätyksenä)

OHealth ei vieläkään sovi määrätietoiseen treenaamiseen

Ei tue lähimaksamista kellolla