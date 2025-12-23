Arvostelussa Garmin Venu 4 - lähes joka tilanteeseen sopiva, erinomainen urheilukello

Saimme kellon testiimme hyvin pian kellon julkistuksen jälkeen ja otimme sen perinteiseen tapaamme käyttökelloksi parin kuukauden ajaksi. Tuona aikana kello kädessä vietettiin arkea, juostiin, nukuttiin, käveltiin, pyöräiltiin ja nyrkkeiltiin.

Kyllä, sen verran realismia pitää näin teknologiamaailmassakin olla, että kelloja ostetaan hyvin usein myös ulkonäön perusteella, joten sekin kulma on hyvä olla kunnossa.

Amerikkalaisen urheilukellovalmistaja Garminin laajassa ja välillä hyvinkin sekavalta vaikuttavassa valikoimassa on ollut nyt jo useamman vuoden ajan yksi mallisto, jota on ollut varsin helppo suositella lähes kaikille tavallisille kuntoilijoille.

Muotoilultaan ja ulkonäöltään Gamin Venu 4 noudattaa varsin hyvin edeltävienkin Venujen logiikkaa, eli kello pyrkii olemaan varsin neutraalin näköinen ja useimpiin tilanteisiin sopiva. Eli se on oikeastaan täysin vastakkaisella ideologialla suunniteltu kuin vaikkapa Garmin Fenix 8 ja yhtiön monet muut kellot, jotka suorastaan kirkuvat olevansa urheilukelloja.

Kellon kehyksen materiaalina on käytetty ruostumatonta terästä ja runko itsessään on yhdistelmä ruostumatonta terästä ja polymeeria. Kuten monissa muissakin Garminin kelloissa, Venu 4 on vedenpitävä aina 50 metrin syvyyteen saakka.

Garmin Venu 4:n puhelinsovelluksena on käytössä sama sovellus kuin kaikilla muillakin Garminin kelloilla, eli Garmin Connect . Sovellus on ulkonäöltään ehkä hieman vanhahtavan oloinen, mutta samaan aikaan omasta mielestäni paras yhdistelmä selkeyttä ja valtavaa datamassaa.

Venu 4:n näyttö on AMOLED-tekniikkaan pohjautuva kosketusnäyttö, joka on miellyttävän kirkas ja tarkka. Tarkkuus riippuu valitusta kellon koosta (mallien eroista tarkemmin teknisten tietojen yhteydessä) , mutta yleisesti ottaen todettakoon, että Venun näyttö oli erittäin kirkas ja miellyttävä käyttää, olipa se sitten käytössä arjessa tai liikunnassa.

Kuten yleensäkin, pistimme Venu 4:n testijaksomme aikana hyvinkin monipuoliseen rääkkiin liikunnan osalta. Kellon kanssa käveltiin, juostiin, harrastettiin kuntonyrkkeilyä ja pyöräiltiin.

Arkisessa käytössä Venu 4:n käyttö on suhteellisen suoraviivaista, sillä kellollahan ei sinänsä tehdä juurikaan mitään monimutkaisia asioita. Urheilusuorituksen käynnistäminen, keskeyttäminen ja lopettaminen onnistuu suoraan fyysisiä painikkeita käyttäen ja suorituksen ajaksi kosketusnäytön voi lukita kokonaan pois päältä (ja tätä suosittelenkin) .

Garminin käyttöliittymän logiikkaa ei ole muuttunut merkittävästi vuosikausiin, joten Venu 4:n käyttö on Garmin kelloja aiemmin käyttäneille hyvinkin helppoa ja tutun oloista. Niille käyttäjille, jotka hyppäävät Venun myötä ensimmäistä kertaa Garminin maailmaan, kellon käyttäminen tulee vaatimaan jonkin verran opettelua, etenkin käyttöönoton yhteydessä säädettävien asetusten saamiseksi kohdilleen.

Mainittakoon, että Garmin otti vuonna 2025 ensimmäisiä askeleita kuukausimaksullisten lisätoimintojen suuntaan, kun yhtiö julkaisi Garmin Connect+ -lisäpalvelut . En ole itse vielä kertaakaan kaivannut yhtään lisämaksullista Garminin toimintoa, sillä ilmaiseksi tarjolla olevat toiminnot ovat hengästyttävän kattavat jo valmiiksi. Yhtiö on myös luvannut, että nykyisiä toimintoja ei tulla siirtämään maksumuurin taakse jatkossakaan.

Venu 4 kerää ja näyttää napsun verran enemmän dataa juoksun ja monen muun tuetun lajin osalta kuin edeltäjänsä, Venu 3. Käytännössä juoksulenkiltä kerätyt tiedot ovat äärimmäisen kattavat ja riittävät lähes kaikille kuntourheilijoille täydellisesti.

Liikunnan seurannan kannalta kenties tärkein uudistus Venu 4:ssa on se, että kello näyttää nyt myös ("pahamaineisen") harjoittelun tila -tiedon, joka kuvaa siis sitä, onko pitkän ajan treenaaminen ollut sellaista, että se kasvattaa kuntoa - vai jääkö jokin treenaamisen osa-alue puutteelliseksi.

Terveyden seurannan osalta Venu 4 on käytännössä tasavahva paketti huomattavasti kalliimpien Garminin mallien kanssa, eli kello osaa seurata terveyden kannalta olennaisia tietoja hyvin laajasti.

Urheiluun Venu soveltuu selkeästi edeltäjäänsä paremmin ja on nykyisellään jo "oikea" urheilukello. Toki, jotkin tiedot Venusta puuttuvat, jos sitä vertaa vaikkapa Garmin Fenix 8:iin tai Forerunner 970:een - kenties tärkeimpänä jaksamisen mittaus, eli tieto siitä, paljonko paukkuja olisi vielä juuri sillä hetkellä jatkaa harjoitusta sekä mäkipisteet. Myöskään polkujuoksijoille Venu 4 ei sovellu, koska siitä puuttuvat 3D-reittikartat.

Kellon GPS oli testijaksomme aikana äärimmäisen tarkka ja satelliitit löytyivät käytännössä heti, kun (kerrostalosta) astuttiin ulos. Myöskään minkäänlaista isompaa heittoa ei reiteissä havaittu, vaikka testijakson aikana iso osa juoksulenkeistä tehtiinkin kaupungin keskustan kaduilla.

Sellaisissa lajeissa, joihin kellosta ei löydy täsmälleen oikeaa lajia (kuten kuntonyrkkeily), tiedot kerätään jollain sopivalla "yleislajilla" ja näin kerätyt tiedot sisältävät lähinnä sykkeen, kalorikulutuksen, askelmäärät, harjoittelun kuormittavuuden ja vastaavat tiedot. Yllä tiedot kuntonyrkkeilytreeneistä, jotka on kerätty "kardio"-lajia käyttäen.

Olennaisin seurattava tekijä itselleni Garminin kanssa on aina ollut ns. body battery -lukema, joka kertoo eräänlaisen henkisen vireystilan ja johon vaikuttavat mm. unen laatu, unihistoria, treenauksen rankkuus ja stressi.

Elämäntapakirjaukset tulivat nekin Garminiin vuoden 2025 aikana ja ne ovat konseptina mielenkiintoinen ajatus, mutta nykyisellään tuntuu, että Garmin ei osaa vielä hyödyntää niistä kerättyjä tietoja kovinkaan fiksusti. Lisäksi elämäntapakirjausten muistutukset olivat ainoa Venu 4:a löytynyt bugi testijaksomme aikana, sillä Connect-älypuhelinsovellus tuntui unohtavan kirjauksista muistuttamisen aina parin päivän välein.

Toinen merkittävä tekijä kellon akkukestoon on tietysti GPS:llä seurattujen harjoitusten määrä. Jos käytät kellon GPS:ää vaikkapa vain joka toinen päivä puolen tunnin ajan, treenien vaikutus akkukestoon on lähes olematon - mutta jos käytät GPS:ää joka päivä parin tunnin ajan, akkukesto laskee jo jonkin verran parhaasta mahdollisesta tilanteesta alaspäin.

Venu 4 tunnistaa myös päiväunet ja osaa ottaa ne mukaan vuorokauden unen kokonaisaikaan. Ilahduttava uutuus kellossa on älykäs herätys , joka pohjautuu unen vaiheisiin. Eli voin esimerkiksi asettaa älykkään herätyksen soimaan viimeistään kello 08:00. Tällöin kello herättää 07:30 ja 08:00 välillä, arvioiden hetken, jolloin herätettävä henkilö on kevyimmässä unen vaiheessa. Toiminto toimii kuten pitääkin ja ainakin itsestäni tuntui siltä, että heräsin älykkään herätyksen aamuina hieman tavallista pirteämpänä ja vähemmän tokkuraisena.

Varsinaisen unen sekä aamuisen heräämisen Venu 4 tunnisti testijakson aikana oikein hyvin ja esimerkiksi kellon arviot unen laadusta vastasivat pitkälti myös omia kokemuksia.

Unen osalta Garmin Venu 4 kärsii edelleen hieman samasta ongelmasta kuin muutkin Garminin kellot, eli kello "tunnistaa" nukahtamisen hieman turhan helposti. Käytännössä sängyssä rauhassa makoilu nukkumaanmenoajan jälkeen tulkitaan hyvin herkästi jo nukkumiseksi.

Itse testaan kellot aina siten, että näyttö on aina päällä ja näytön kirkkaus on asetettu kirkkaimmalle tai toiseksi kirkkaimmalle tasolle. Testikellona minulla oli pienempi Venu 4, eli se hieman pienemmällä akulla varustettu malli. Testijakson aikana kelloon kertyi noin 70 minuuttia GPS:llä seurattua liikuntaa joka ikinen päivä.

Näillä omilla käyttötavoillani Venu 4:n akkukesto asettui aika tarkalleen kolmeen vuorokauteen. Jos olisin kytkenyt näytön pois päältä, eli näkymään vain "käskettäessä", akkukesto olisi ollut noin 7-9 vuorokauden tasolla.

Garmin itse lupaa akkukestosta näitä lukuja:

Pienempi kello, näyttö pois päältä, ei GPS-seurantaa: 10 vuorokautta

Pienempi kello, näyttö pois päältä, yhtäjaksoinen GPS-seuranta: 15 tuntia

Pienempi kello, AOD, maltillinen GPS-käyttö: 3 vuorokautta

Ja isommalle versiolle samat:

Isompi kello, näyttö pois päältä, ei GPS-seurantaa: 12 vuorokautta

Isompi kello, näyttö pois päältä, yhtäjaksoinen GPS-seuranta: 20 tuntia

Isompi kello, AOD, maltillinen GPS-käyttö: 4 vuorokautta

Garmin Venu 4 ladataan perinteisellä, Garminin omalla latausjohdolla. Mukana toimitettava johto on toisesta päästään USB-C -tyyppinen ja sitä voi käyttää minkä tahansa USB-C -laturin kanssa sellaisenaan. Kello latautui testijaksomme aikana lähes tyhjästä, täysin täyteen noin tunnissa.

Muut ominaisuudet

Painotettakoon vielä kerran, että Garmin Venu 4 ei ole älykello sanan varsinaisessa merkityksessä. Eli siihen ei voi asentaa Facebookia tai WhatsAppia eikä sillä voi katsella edes TikTok-videoita. Kelloon voi käytännössä asentaa lisää urheilulajeja ja uusia kellotauluja Garminin sovelluskaupasta, mutta ei juuri mitään muuta.

Eli Venu 4 keskittyy urheilun ja terveyden seurantaan, yrittämättä olla mitään sen enempää.

Mutta siitä löytyy kuitenkin mielestäni tärkeimmät älykellojen ominaisuudet näiden lisäksi: Venu 4:lla voi maksaa ruokakaupassa lähimaksulla, käyttäen Garmin Payta, jota tukevat Suomessa ainakin Nordea ja OP. Maksullisen Spotify-tilauksen avulla kelloon voi itseensä ladata etukäteen Spotifyn soittolistoja ja kellon voi yhdistää suoraan kuulokkeisiin - eli lenkillä voi kuunnella musiikkia ilman puhelintakin.

Sovelluksista, viesteistä ja puheluista saa halutessaan ilmoitukset saapumaan myös kelloon, mutta ne ohjautuvat puhelimesta kelloon, eivät siis suoraan kelloon. Ja mainittakoon, että tässä suhteeessa iPhone-käyttäjät ovat hieman heikommassa asemassa: Apple ei ole suostunut avaamaan iPhonen rajapintoja muille kellovalmistajille, jonka vuoksi sovellusilmoitusten tarkka säätäminen on iPhonen ja Garminin kanssa heikommalla tasolla kuin Garminin ja Android-puhelimen kanssa.

Lisäksi mainittakoon vielä se, että Venu 4:sta löytyy nyt myös erillinen LED-taskulamppu. Taskulamppu napsautetaan päälle pitämällä alempaa painiketta pohjassa muutaman sekunnin ajan - ja se sammutetaan samalla tavalla. Olen hehkuttanut tätä yksinkertaista ominaisuutta mm. Fenix 8:n arvostelussani, mutta hehkutan sitä myös tässä: toiminto on kaikessa yksinkertaisuudessaan nerokkaan kätevä.

Tämähän on sama kello kuin...

Tarkkasilmäiset lukijat ovat kenties huomanneet, että havainnot Venu 4:sta vaikuttavat epäilyttävän tutuilta toiseen arvosteluumme verrattuna.

Kyllä. Garmin Venu 4 on käytännössä (lähes) täsmälleen sama kello kuin aiemmin arvostelussamme käynyt Garmin Forerunner 570.

Garmin on siis paketoinut saman kellon kahteen erilaiseen pakettiin, joista toinen on suunnattu urheilijoille, jotka haluavat ehdottomasti käyttää kelloaan nappien kautta ja joille kello saakin näyttää häpeilemättömän paljon urheilukellolta - Forerunner 570.

Ja toinen versio kellosta on puolestaan tarkoitettu heille, jotka haluavat saman kellon, mutta sellaisessa paketissa, että kello sopii näppärästi yhteen myös juhlamekon tai puvun kanssa - ja jossa kellon ohjaus tapahtuu enemmänkin kosketusnäytön kautta. Eli Venu 4.

Näiden kahden kaksosen välillä suurimmat - ja oikeastaan ainoat - erot ovat nappien lukumäärä ja se, että Venu 4:sta löytyy EKG-mittaus sekä LED-taskulamppu, joita Forerunner 570:ssä ei ole.

Yhteenveto

Garmin Venu 4 on siinä mielessä harvinainen uutuus Garminilta, että kello hyppää selkeästi isompiin saappaisiin edeltäjäänsä, Venu 3:een, nähden. Kello on oikea urheilukello, joka vain sattuu näyttämään siltä, että sitä voi uskottavasti käyttää myös puvun kanssa.

Kellon hinta on arvosteluhetkellämme (12/2025) noin 480 euroa, eli se on urheilukelloksi varsin arvokas - etenkin, kun edeltäjämallia on saanut tarjouksesta vuoden 2025 aikana jo noin 300 eurolla.

Toki, Venu 4 tarjoaa rahalle myös varsin hyvää vastinetta: se on kohtuullisen siro rakenteeltaan, siitä löytyvät lähes kaikki mahdolliset terveyden ja liikunnan kannalta olennaiset tiedot tavallisen kuntoilijan käyttöön ja sen akkukestokin on mukiinmenevällä tasolla. Lisäksi kellosta on myynnissä kahta eri kokoa, eli pieniluisemmatkin treenaajat pystyvät käyttämään sitä ilman, että kello näyttää koomisen isolta.

Hillityllä ulkonäöllä varustettuna urheilukellona Garmin Venu 4 on lähes täydellinen kokonaisuus. Sen suhteellisen kova hintalappu on ainoa seikka, minkä vuoksi kelloa ei pysty täysin vilpittömästi suosittelemaan aivan kenelle tahansa.

Vaihtoehdot

Loogisin vaihtoehto Venu 4:lle on tietysti sen lähes identtinen sisarmalli, arvostelussammekin käynyt Garmin Forerunner 570. Molemmat kellot maksavat tätä kirjoitettaessa käytännössä täsmälleen saman verran.

Kellon puhtaasti liikunnan näkökulmasta ostavat valitsevat kaksikosta todennäköisesti Forerunnerin, koska sitä voi käyttää laajemmin pelkillä fyysisillä painikkeilla. He taas, jotka kaipaavat kellolta vähän vähemmän urheilukellomaista ulkonäköä, valitsevat Venu 4:n. Kuten todettua jo aiemmin, Venu 4:n ostaja saa lisäksi EKG-mittauksen, joka on ainoa merkittävä tekninen ero näiden kahden välillä - sekä tietysti LED-taskulampun.

Pienemmän budjetin kanssa painivalle, jonka ajatus olisi kallistumassa lähinnä nappien ansiosta Forerunner 570:een, suosittelen myös vilkaisemaan Forerunner 570:n edeltäjän, arvostelussamme aikanaan käyneen Forerunner 265:n suuntaan. Eli kun Venu 4 on käytännössä sama kello kuin Forerunner 570, niin se on myös suoraa sukua FR570:n edeltäjälle.

Hyvin selkeä vaihtoehto Venu 4:lle on myös Venun edeltäjämalli, arvostelussamme kehut saanut Garmin Venu 3. Vaikka yleensä Garminin kellojen uudistukset ovat kovin pieniä, niin Venun osalta muutos Venu 3:sta Venu 4:een on varsin iso. Venu 4 tarjoaa etenkin urheiluun muutaman tärkeän, Venu 3:sta puuttuneen tilastotiedon; lisäksi kellossa on nyt muistakin uusista Garmineista tuttu taskulamppu ja lopuksi Venu 4:n sensori on uusittu tarkemmaksi ja nopeammaksi kuin Venu 3:ssa.

Mutta kellojen hintaero on tätä kirjoitettaessa sadan euron luokkaa - ja kysymys kuuluukin, kannattaako Venu 4:sta maksaa satanen enemmän kuin Venu 3:sta? Aktiivisemmin liikuntaa harrastaville vastaus on ehdottomasti kyllä - mielestäni liikunnan seurantaan lisätyt uudistukset ovat satasen hintaeron arvoinen sijoitus. Mutta jos urheilu- tai terveystietoja ei yleensä kovinkaan tarkasti seuraa, niin silloin Venu 3 ajaa ehdottomasti asiansa ja valitsisin sen.

Tavoitteellisesti vaikkapa puolimaratonille treenaavalle Venu 4 mielestäni sopii, aivan kuten sisarmallinsa Forerunner 570:kin sopii. Todellisille himourheilijoiden osalta kuitenkin kääntäisin katseet Forerunner 970:n ja sen sisarmallin, Fenix 8:n suuntaan.

Oikeaa älykelloa etsivien kannattaa puolestaan unohtaa Garminin kellot ja suunnata katse kohti Applen kelloja tai vaikkapa OnePlus Watch 3:a. Älykelloissa toiminnallisuuksia ja laajennettavuutta on kellossa itsessään merkittävästi enemmän, mutta urheilun osalta niistä harva pärjää Venu 4:n keräämälle datalle - ja akkukesto on Venu 4:ssa merkittävästi "oikeita" älykelloja parempi.