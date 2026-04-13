Parhaat puhelimet alle 300 euroa (2026 kevät)

Minkälainen on alle 300 euron puhelin?Alle 300 eurolla saa nykyisin puhelimen, jossa on tyypillisesti 128 tai 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Mielestämme 128 gigatavua riittää kohtuullisen hyvin useimmille käyttäjille, sillä tällöin puhelimeen mahtuu paljon kuvia sekä sovelluksia.
Monet puhelimet tarjoavat jo tehokasta suorituskykyä netin selaamiseen sekä pelaamiseen. Lisäksi käytännössä kaikki tämän hintaluokan laitteista tarjoavat uuden sukupolven 5G-yhteydet. Lisäksi keskusmuistia (RAM) tämän hintaluokan puhelimista löytyy nykyisin 6 tai 8 gigatavua, joskin 8 gigatavun muisti on yleistymässä vauhdilla tässäkin hintaryhmässä. Myös akkukestot yltävät hyviin lukemiin useimpien laitteiden kohdalla.
Alle 300 euron hintaluokan puhelimissa on lähes järkiään FullHD-tasoinen näyttö, josta on hyvä katsella videoita ja selata nettiä. Myös korkeammat virkistystaajuudet ovat yleistyneet ja useimmissa 200-300e kännyköissä on käytössä nykyisin 90 tai 120 hertsin näyttö, joka tarjoaa sulavamman käyttökokemuksen.
Myös kameroiden osalta alle 300 euron kännykät alkavat olemaan nykyisin kohtuullisen hyviä. Tosin todettakoon, että kännyköiden väliset hintaerot ovat isolta osin juurikin kameroihin liittyviä, eli eivät alle 300 euron puhelinten kamerat missään nimessä kilpaile tuhannen euron puhelinten kameroita vastaan. Mutta varsin hyviä kuvia niillä jo nykyisin saa.
Kameroiden osalta alle 300 euron hintaluokassa voi yleistäen todeta, että puhelimen pääkamera on nykyisin jo varsin hyvä - mutta muut kamerat ovat sitten joko keskinkertaisia tai kohtuullisen heikkoja. Lisäksi tässä hintaluokassa ei yleensä puhelimista löydy lainkaan telekameraa eli ns. zoomikameraa. Myös optinen kuvanvakain löytyy vain joistain malleista.
Se, mikä 200-300e kännyköissä on parantunut viime vuosien aikana merkittävästi, liittyy niiden päivityslupaukseen. Nykyisin parhaat, edullisetkin puhelimet tarjoavat jo useiden vuosien mittaisen päivityslupauksen. Eli puhelinta ei tarvitse heittää elektroniikkaromuun parin vuoden käytön jälkeen, vaan sille julkaistaan tietoturvapäivityksiä vielä vuosien ajan.
Samalla, kun puhelinten päivityslupaus on parantunut, on myös tämän 200-300 euron hintaluokan valikoima muuttunut mielenkiintoisesti: käytännössä kaikki parhaat puhelinmallit tässä hintaryhmässä ovat vuotta aiemmin julkaistuja malleja, jotka maksoivat julkaisuhetkellään selkeästi enemmän kuin 300 euroa. Mutta koska monien puhelinten päivityslupaukset ovat pidentyneet, se ei juurikaan enää haittaa - kunhan mallin päivityslupaus on kunnossa.
Parhaat puhelimet alle 300 euroa
OnePlus Nord 5
OnePlus on yksi niistä brändeistä, jonka puhelinmalleja löytyy hyvin myös edullisemmasta hintaluokasta. Ja tähän nyt käsiteltävään 200-300 euron hintaluokkaan osuu mainiosti vuoden 2025 kesällä julkaistu malli Nord 5, joka menestyi Puhelinvertailun arvostelussa maininosti. Arvostelussa kehuttiin muun muassa akunkestoa, suorituskykyä, laadukasta rakennetta sekä hyvää päivitystukea. Laite tuleekin saamaan päivityksiä vielä useamman vuoden, joka tietysti parantaa laitteen käyttöikää.
Puhelin maksoi julkaisuhetkellään 450 euroa, mutta sen hinta on julkaisunsa jälkeen laskenut mukavasti ja sitä onkin saanut koko kevään 2026 ajan alle 300 euroon. Ja alle 300 euron hintalapulla Nord 5 on mielestämme erittäin hyvä ostos.
Ajankohtaiset hintatiedot näet alta:
OnePlus Nord 5 hinnat:Katso kaikkien kauppojen hinnat
hinnat päivitetty 13.4.2026
Samsung Galaxy A56
Yksi maailman myydyimmissä kännykkäsarjoista on Samsungin A-sarja. Ja mikseipä olisi, sillä Samsungin A-sarjan kännykät tarjoavat vuodesta toiseen varsin mukiinmenevän hinta/laatu-suhteen - ja hurjan, seitsemän vuoden päivitystuen.
Mielestämme parasta vastinetta rahalle Samsungin valikoimasta 200-300e hintaluokassa tarjoaa tällä hetkellä vuonna 2025 julkaistu Samsung Galaxy A56, jota saa nykyisin jo alle 300 eurolla.
Samsungin A56 ei varsinaisesti loista millään yksittäisellä osa-alueella (paitsi päivitystuessa), mutta se tarjoaa varsin loppuun asti mietityn kokonaisuuden. Ja etenkin alle 300 euron hintalapulla, se on varsin varma valinta tästä hintahaarukasta. Kamerat ja akun kesto sekä latausnopeus jäävät jälkeen OnePlussasta, mutta mikäli Samsungin ekosysteemi on ennestään tuttu, A56 on helppo ja hyvä valinta.
Alta löydät Samsung Galaxy A56:n tämän hetken edullisimmat hinnat:
Samsung Galaxy A56 hinnat:Katso kaikkien kauppojen hinnat
hinnat päivitetty 13.4.2026
Nothing Phone (3a)
Kolmas suosituksemme on heille, ketkä kaipaavat hieman erilaista kännykkää itselleen. Nothing on vasta muutaman vuoden vanha kännykkävalmistaja, mutta yhtiö on onnistunut kaappaamaan itselleen jo varsin uskollisen fanikunnan. Puhelimen valinneet käyttäjät arvostavat etenkin puhelimen erottuvaa ulkoasua sekä varsin aktiivista ohjelmistotukea.
Nothingin isoin miinus Samsungiin ja OnePlussaan nähden on sen selkeästi lyhyempi päivityslupaus: puhelin tulee saamaan viimeisen suuren Android-päivityksen jo vuoden 2027 lopulla.
Toisaalta Nothing tarjoaa ainoana tässä hintaluokassa esiin nostamistamme kännyköistä telekameran - ja kännykän kamerat ovat muutenkin selkeästi napsun parempaa tasoa, mitä tässä hintaluokassa yleensä nähdään. Sen hinta on pyörinyt juuri alle 300 eurossa koko kevään 2026 ajan.
Alta löydät Nothingin tähän hetken hinnat:
Nothing Phone (3a) hinnat:Katso kaikkien kauppojen hinnat
hinnat päivitetty 13.4.2026
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
Kommentoi artikkelia