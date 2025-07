Parhaat puhelimet alle 500 euroa (2025 kesä)

Minkälainen on alle 500 euron puhelin?

300 - 500 euron hintaluokka tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja. Varsinkin tämän hintatason yläpään laitteista löytyy jo useita sellaisia laitteita, jotka pärjäävät ominaisuuksien suhteen ihan kärkipään laitteille.Vaihtoehtoja siis löytyy ja tämähän on erinomainen asia kuluttajan kannalta. 500 euroa on tietenkin paljon rahaa puhelimesta, mutta tällä summalla saa erittäin hyvin vastinetta.Varsinkin 300 - 500 euron hintaluokan yläpään laitteissa suorituskyky on kohdallaan, ja ne haastavat jopa uusimmat lippulaivapuhelimet. Keskusmuistia löytyy yleensä 8 gigatavua. Enemmän keskusmuistia tarkoittaa, että laite pystyy pitämään enemmän sovelluksia auki taustalla ja pyörittämään toimintoja monipuolisemmin.Tallennustilan määrä on myös kohdillaan, sillä useimmat tämän hintaluokan laitteet tarjoavat sisäistä tallennustilaa 256 tai 512 gigatavun verran. Joistakin laitteista löytyy myös muistikorttipaikka, jos sisäinen tallennustila ei riitä.

Parhaat puhelimet alle 500 euroa

Google Pixel 9a

OnePlus 13R

Honor 400

Samsung Galaxy S24 FE

Alle 500 euron laite on sellainen, joka sopii kuvauksesta kiinnostuneille vakuuttavaa rautaa. Hintaa on kuitenkin eniten säästetty noin 1000 euron hintaluokkaan nähden kameroiden kohdalla. Tässä hintaluokassa on kuitenkin yleistä laadukas pääkamera, jonka vierellä on hyvä ultralaajakulmakamera.Näyttö on myös tärkeä ominaisuus puhelimissa. Yleisesti voidaan sanoa, että tämän hintaluokan laitteista löytyy iso ja laadukas näyttö. AMOLED-näytöllä varustettu puhelin on varma valinta, jos näytön laatu on tärkeää. Käytännössä kaikki tässä hintaluokassa tarjoavat myös sulavan kokemuksen 120 hertsin virkistystaajuuden myötä.Puhelinten maailmassa Google tunnetaan Android-käyttöjärjestelmästä, jota se kehittää, mutta Googlella on myös omia puhelimia, joita se myy. Suomessakin näitä laitteita on saanut jo vuosia, mutta vasta Pixel 9 -sarjan myötä ne tulivat virallisesti täällä saataville.Mallistosta uusin on ns. keskisarjalainen Pixel 9a , joka tuli myyntiin noin 600 euron hintalapulla mutta hinta on jo laskenut mukavasti alle 500 euron, joka tekee tästä laitteesta tässä hintaluokasta erinomaisen vaihtoehdon.Laitteessa on mm. 6,3-tuumainen OLED-näyttö, uusin Tensor G4 -piiri ja laadukkaat takakamerat sekä tietysti Googlen tarjoama pitkä päivitystuki aina Android 22 -versioon saakka. Tietysti laite myös saa päivitykset ensimmäisenä ja se käyttääkin jo tuoreinta Android 16 -versiota.Näet ajankohtaiset hintatiedot alla olevasta taulukosta.Kiinalaisen OnePlussan valikoimista löytyy joka hintaluokkaan vaihtoehtoa, ja yleisesti näitä voidaan pitää hinta-laatusuhteeltaan erittäin hyvinä - etenkin kun OnePlussan laitteen löytyy alennuksesta.Tähän hintaluokkaan mahtuu juuri alkuvuodesta 2025 saataville tullut OnePlus 13R Kyseessä on lippulaivan sisarmallista eli kyseessä on monipuolisesta laitteesta, jossa on kuitenkin hieman säästelty siellä täällä. Puhelinvertailun arvostelussa OnePlus 13R sai eniten moitteita hinnasta, joka tuolloin oli hurja 749 euroa, mutta nyt siis hintaa on alle 500 euroa. Tarkemmat tiedot saat siis arvostelussa mutta laittessa erinomainen pääkamera, telekamera, akunkesto sekä pitkähkö päivityslupaus.Näet ajankohtaiset hintatiedot alla olevasta taulukosta.200 megapikselin kamera alle 500 euron? Sellainen löytyy Honor 400 -puhelimesta . Vaikkakin megapikselimäärä ei kerro kuvaamisesta kaikkea, se silti parantaa tarkkuutta ja laatua. Kuvaamiseen laitteessa on muutenkin panostettu, sillä laitteessa on tekoälyominaisuuksia kuvaamiseen ja kuvankäsittelyyn.Laitteessa on myös suurehko 5300 mAh:n pii-hiili-akku 66 watin latauksella, Snapdragon 7 Gen 3 -mobiilialusta, jopa 512 Gt:n tallennustila, IP65-luokitus sekä 5000 nitin kirkkaudella varustettu näyttö. Plussaa laite saa myös pitkästä päivitystuesta. Honor 400 tuli Suomessa saataville toukokuun loppupuolella 549 euron suositushinnalla, mutta hinta on laskenut nopeasti alaspäin.Näet ajankohtaiset hintatiedot alla olevasta taulukosta.Samsung on valmistaja sellainen, jota todennäköisesti eniten pohditaan, kun etsitään uutta Android-puhelinta. Samsungilta löytyykin hyviä vaihtoehtoja keskihintaluokassa, vaikkakin ne parhaat Samsung-puhelimet löytyvät sieltä ihan kalliimmasta päästä.Tässä hintaluokassa vaihtoehtoina löytyy Samsungin keväällä 2025 julkistama Galaxy A56 , jota myydään tällä hetkellä 399 eurolla , mutta toistaiseksi meidän suosituksemme kohdistuu kuitenkin kalliimpaan Galaxy S24 FE -malliin S24 FE -kuuluu siis S24 -sarjaan mutta tietyissä kohdissa on säästelty. Laitteessa on kuitenkin kattava kamerajärjestelmä eli 50 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulma ja 8 megapikselin telekamera 3x optisella zoomilla. Pääkamerassa ja telekamerassa on optinen kuvanvakain. Muita ominaisuuksia ovat muun muassa laadukas 6,7-tuumainen AMOLED-näyttö, 4700 mAh akku, Exynos 2400-piirisarja ja IP68-luokitus sekä pitkällä päivitystuella ja tekoälyllä varustettu käyttöjärjestelmä.Näet ajankohtaiset hintatiedot alla olevasta taulukosta.Katso myös muut hintaluokat: